Solista din Mehedinți are o întreagă colecție de costume populare, însă la unul ține ca la ochii din cap. Moștenit din generație în generație, portul popular românesc are o vechime de 100 de ani, motiv pentru care Delia are de gând să-l poarte chiar pe 1 decembrie, în an Centenar.

„Am o colecție impresionantă de peste 100 de costume, strânse din toate zonele țării. Le-am primit de la oameni dragi, unele sunt inestimabile, altele costă mii de euro. Cel mai de preț este unul care are 100 de ani cât are România mea. A fost al mamei mele, care s-a măritat în el, costum primit de la bunica, care și ea l-a primit la rândul ei de la mama ei„, ne-a povestit Delia.

Interpreta de muzică populară Delia Barbu are un costum vechi de 100 de ani

În anul în care România împlinește 100 de ani de la Marea Unire, interpreta de muzică populară ne-a mărturisit că indiferent de vremuri, ea nu va renunța niciodată la țara ei.

„Mă consider o româncă adevărată și nu aș pleca niciodată din țara mea. Am avut onoarea de a reprezenta România într-unul din turneele prin care ne schimbăm imaginea în lume, împreună cu ICR (n.r. Institutul Cultural Român) și alături de colegii mei Marian Ștelea și Victor Țâmbu. A fost și este una dintre experiențele diferite pe care le trăisem până atunci. Am întâlnit oameni cărora le ofereai un zâmbet și primeai toată atenția lor. Chiar dacă am fost primiți extraordinar de frumos și apreciați peste măsură, sunt convinsă tot mai mult că România este țara în care vreau să trăiesc”, ne-a mai spus solista mândră de originiile ei.