Administrația Trump a reluat recent procesarea cererilor de vize de imigrant pentru Ungaria și Polonia, în timp ce programările pentru alte țări rămân temporar suspendate, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia a fost luată la nivelul Casei Albe, însă motivația exactă a fost neclară, deși relațiile apropiate ale fostului președinte american cu liderii de extremă dreaptă din cele două țări, precum Viktor Orban și Karol Nawrocki, sunt bine cunoscute.

SUA reiau procesarea vizelor de imigrant: prioritate pentru Ungaria și Polonia

Reuters a raportat anterior că, în mai 2026, secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a cerut oficialilor Departamentului de Stat să faciliteze obținerea unei vize pentru un fost ministru polonez acuzat de corupție, refugiat în Ungaria. În ciuda acestor acțiuni, Departamentul de Stat nu a oferit explicații clare pentru reluarea selecției vizelor doar în Ungaria și Polonia.

Politicile administrației Trump: restricții extinse pentru migrația legală în SUA

Deși fostul președinte Donald Trump și-a concentrat inițial eforturile pe combaterea migrației ilegale, administrația sa a impus restricții și asupra migrației legale. Printre măsurile luate s-au numărat interdicții de călătorie pentru cetățeni din zeci de țări, taxe suplimentare pentru anumite categorii de vize și verificări mai stricte ale istoricului pe rețelele sociale pentru solicitanți.

În ianuarie 2026, Departamentul de Stat a suspendat temporar procesarea vizelor de imigrant în 75 de țări, motivând că solicitanții din aceste zone ar putea deveni „o povară pentru bugetul public”. Această decizie a fost anulată pe 21 august de către judecătoarea districtuală Jeannette A. Vargas, care a calificat măsura drept „în mod evident ilegală”.

Departamentul de Stat anunță suspendarea globală a interviurilor pentru vize

În urma anulării interdicției, Departamentul de Stat a impus o suspendare globală a interviurilor pentru vize de imigrant, invocând necesitatea unui nou program de instruire pentru personalul consular. „Ori de câte ori există instrucțiuni actualizate pentru solicitanții de viză sau modificări ale programărilor pentru interviuri, ambasadele și consulatele comunică aceste informații direct solicitanților de viză”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru Reuters.

Această suspendare a afectat mii de solicitanți din țări precum Brazilia, Bosnia, Pakistan și India. În plus, potrivit unui document oficial, procesul de reprogramare a interviurilor ar putea dura luni de zile, întrucât fiecare reprezentanță diplomatică trebuie să finalizeze instruirea personalului înainte de reluarea activității normale. Pe forumuri precum Reddit, utilizatorii din întreaga lume au exprimat frustrarea cauzată de anularea bruscă a programărilor: „Eram la linia de sosire și acum se întâmplă asta”, a scris un utilizator.

Politicile de imigrație ale SUA, folosite ca instrument de influență politică