Un avion Swiss, pe ruta Zurich - Boston, a fost redirecționat, pe 5 septembrie, din cauza unei urgențe medicale la bord, survenite deasupra Oceanului Atlantic. Aeronava a revenit la Zurich, a explicat portalul polonez de știri Onet.

Un avion al companiei Swiss, care efectua zborul LX54 pe ruta Zurich - Boston, a fost nevoit să se întoarcă din drum în seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie, din cauza unei urgențe medicale survenite la bord,

Incidentul a avut loc deasupra Oceanului Atlantic, iar traiectoria întoarcerii a fost vizibilă pe platforma Flightradar.

„La bordul zborului LX54 a avut loc un incident medica”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Swiss, Remo Muller, citat de Blick.

„Din acest motiv, echipajul nostru a decis să se întoarcă pe aeroportul din Zurich”, a adăugat el.

După aterizare, persoana afectată a fost preluată de serviciile medicale, iar starea sa de sănătate s-a stabilizat în timpul zborului de întoarcere.

Ceilalți 202 pasageri au fost reprogramați pe următoarele zboruri disponibile. „Ne cerem scuze pentru perturbarea planurilor de călătorie ale pasagerilor noștri”, a transmis compania aeriană printr-un comunicat, subliniind că siguranța și sănătatea pasagerilor și echipajului sunt prioritare.

Acesta este al doilea incident similar în decursul unei săptămâni pentru compania Swiss. Joi, un alt zbor spre New York a fost deviat și a aterizat de urgență în St. John’s, Canada, tot din cauza unei urgențe medicale.

Avionul a raportat codul 7700 deasupra Atlanticului. La bord se aflau 234 de pasageri

Codul 7700 este utilizat pentru a semnala o situație de urgență generală, care poate varia de la probleme medicale, lipsă de combustibil, defecțiuni tehnice sau alte incidente care necesită intervenție imediată.

„Transmiterea semnalului de urgență nu înseamnă automat că pasagerii sau aeronava se află într-un pericol iminent. În astfel de cazuri, asigură însă că traficul aerian acordă prioritatea necesară zborului, permițând echipajului să aterizeze cât mai repede posibil”, a explicat Michael Pelzer.