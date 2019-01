Deea Maxer se reprofilează. Face cursuri de manichiură

Deea Maxer este una dintre veretele de la noi dispuse să învețe cât mai multe lucruri, din diverse domenii. De curând, vedeta a început să facă cursuri de manichiură.

„O veche pasiune pe care o exploatez acum. De la 0.

O meserie frumoasă care cere sacrificii și care îți dă satisfacții pe măsură dacă ești pasionat și realizezi corect ceea ce faci. Azi s-a încheiat a 4-a zi de curs și sunt fascinată de câte lucruri noi ]nvăt. Abia acum realizez ce complexă e această meserie…câte informații și reguli se află în spatele unei manichiuri perfecte.

Mulțumesc, Tanya, pentru informațiile de aur pe care mi le impărtăsesti zilnic! Pentru râsul tău molipsitor, pentru starea de bine și pentru toată energia pozitivă din academia ta. Mi-ai dat încredere în mine ????

Na, că o fac și pe asta. Deea Maxer-stilist protezist unghii false”, a dezvăluit artista pe contul său de socializare.

„Nu cred că o să renunț niciodată la scenă pentru că a fost prima mea dragoste, a fost locul unde soțul meu, Dinu, m-a urcat. Pe scenă. Și nu cred că am să renunț vreodată. Dar dacă se consideră, la finalul cursului, că am talent și am potențial în domeniu, chiar mă gândesc să îmi deschid ceva în acest domeniu. pentru că am timp și vreau să-l valorific cumva. Culmea e că treaba asta cu unghiile este o pasiune a mea mai veche. Mi-am dat seama, venind la cursuri, că fetele de la manichiură la care mergeam nu-și făceau treaba corect. Mi-am dat seama că e o meserie foarte complexă și multe dintre românce care lucrează în domeniu nu investesc în ele pentru a face un curs unde să învețe pas cu pas ce e de făcut”, a declarat Deea Maxer la o emisiune de la Antena 1.

