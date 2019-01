Inna a postat pe contul său de Instagram fotografii de pe pârtie de schi iar reacţiile fanilor au venit imediat. Aceștia i-au urat vacanță plăcută și au sfătuit-o să se relaxeze în perioada următoare.

Toată lumea o știe pe Inna, însă nu sunt mulți cei care cunosc care este, de fapt, originea numelui sub care s-a făcut remarcată în lumea showbiz-ului.

Dacă succesul l-a câștigat sub numele „Inna’, la începutul carierei, cântăreața a urcat pe scenă și s-a prezentat „Alessandra”. Ulterior, artista a constatat că nu se regăsește sub acest nume și a ales un altul, iar inspirația ei a venit chiar din familie. Cântăreața a ales acest nume fiind inspirată de alintul pe care bunicul ei îl folosea pentru a i se adresa. „Am crescut înconjurată de muzică. Mama era cântăreață de muzică populară, bunica mea cânta și ea, chiar și bunicul meu avea o voce plăcută. El a fost cel care m-a sfătuit să cânt în corul Bisericii. Mai târziu, am început să iau lecții de canto, să merg la concursuri și festivaluri. Și de aici, a început drumul meu în muzică. Bunicul meu obișnuia să îmi spună Inna”, afirma cântăreața.

