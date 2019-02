La 51 de ani, Bianca Brad a rupt ringul de dans în club. Așa n-a mai fost văzută | FOTO & VIDEO

La 51 de ani, actrița a dansat pe rupte, mișcându-se perfect pe ritmul muzicii. Vedeta s-a descurcat de minune pe ringul de dans, dându-le clasă tinerelor de 20 de ani.



„Nu sunt fan cluburi de noapte, nu am mai mers de niște ani, dar săptămâna trecută, de ziua mea, am fost într-unul și taaaare bine mi-a făcut!!!!?

Pentru că îmi place LA-NE-BU-NI-EEEEE să dansez și nici că se putea să-mi încep ziua de naștere mai bine de așa!!!!

Pentru că atunci când dansez, uit de tot și de toate… intru în transă… îmi las corpul în voie, să se miște liber după cum simte muzica… Dezlănțuire totală… Nu mă mai interesează ce zic cei din jur… Trăiesc clipele la intensitate maximă! Ooo și cât de bine îmi face!!!

Dacă muzica e bună, am încălțăminte comodă și nu e fum de țigară, sunt în stare să dansez ore în șir! Nu am nevoie de alcool! Si nici nu vreau să beau alcool, pentru că am senzația că nu mai simt muzica așa cum îmi place…p rofund, intens, fără artificii…

Nici măcar de un partener de dans nu am nevoie… Nu-mi mai trebuie nimic altceva în afară de apă… și spațiu în care să mă desfășor în voie ?… Recordul a fost de 4 ore, încontinuu…?

Dansul e terapie curată…atunci când muzica îți pătrunde profund în fiecare celulă în parte și în toate la un loc…”, a povestit Bianca Brad.

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost Miss România. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.Vedeta a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Bianca Brad este mama unui băiat, Luca, pe care îl iubește enorm. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.

