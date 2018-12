Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu şi-au lăsat mustaţă pentru Asia Express

„Ne-am trezit într-o dimineaţă şi ne-am gândit ce ar fi să adoptăm un look indian. Cu doar câteva zile înainte am filmat într-un sat în care absolut toţi bărbaţii aveau mustaţã, e un obicei pe care îl păstrează de foarte mult timp. Aşa că, zis şi făcut, ne-am prezentat la filmare cu ceva în plus ☺. Ne ţine de câteva zile, nu ştiu dacă ne întoarcem aşa şi la Bucureşti, ne mai gândim”, povesteşte râzând Andrei Ştefănescu.

De mai bine de o lună de zile Liviu Vârciu şi Andrei Ștefănescu se află în Asia. Prima destinaţie din Drumul Elefantului a fost Sri Lanka, iar apoi a urmat India. Cei doi le vor arată telespectatorilor în noul sezon „Asia Express” tot ce ţine de cultura, obiceiurile şi lucrurile inedite din cele două ţări în care se desfăşoară competiţia.

Citește și: EXCLUSIV/ „Poliția nu m-a căutat niciodată în trei ani!”. Libertatea l-a găsit în Anglia pe tânărul care a văzut cum comisarul a lovit-o pe Ana pe zebră. Șoferul-comisar s-a dus acasă la tatăl acestuia, și el martor, ca să-i influențeze!