Fosta prezentatoare TV este entuziasmată că va ajunge în orașul natal, unde duminică are loc prima semifinală Eurovision. Aflată în ultimul trimestru de sarcină, Mirela Vaida ne-a povestit că a întâmpinat provocări în alegerea ținutei.

„Rochia s-a lucrat în câteva zile. Au fost necesare mai multe probe, pentru că de la data măsurătorilor până la data primei probe, burtica a cam crescut… Eu am lăsat și o marjă, în cazul în care ajung în finala de la București. (râde) E o rochie «rabatabilă», în continuă transformare, la care s-au folosit 25 de metri de mătase naturală, albastru electric, pentru că textul piesei «Underground» e despre o stare mai… albastră. M-au ajutat la realizarea ei stilista Magda Mohamed și designerul Geanina Punkosti, care a și executat-o”, ne-a spus artista.

Mirela își va face apariția pe scena Eurovision de la Iași într-o rochie lungă, în mai multe straturi, aparent simplă, fără zorzoane.

A renunțat la tocuri și va urca desculță pe scena concursului

Având în vedere că este în luna a șaptea de sarcină, Mirela Vaida și-a luat măsuri pentru călătoria la Iași. S-a asigurat că poate să ajungă acolo cu avionul și a renunțat la tocuri pentru concursul muzical, chiar dacă va purta o rochie elegantă.

„Îmi doresc să fiu desculță pe scena Eurovision. Și pentru că piesa și mesajul ei cer această «dramatizare», dar și pentru că e mai sigur să pășesc desculță decât pe tocuri, pe o scenă lucioasă, în direct, având în vedere că sarcina e așa avansată. Cu mine la Iași va merge soțul meu. Mă însoțește peste tot! Am certificat medical pentru zbor de la doamna doctor ginecolog!”, a mai spus, pentru Libertatea, Mirela Vaida.

„Mă așteaptă părinții, colegii de liceu, prietenii din fața blocului”

Mirela Vaida intră în concursul Eurovision, difuzat duminică seară la TVR 1, cu numărul 8, o cifră care speră să îi poarte noroc. Este relaxată și se bucură de experiența pe care o va trăi, dar și de revederea cu oamenii dragi din orașul natal.

„Atuul piesei mele este clasicul. Lumea spune că are ceva «old», dar clasic, frumos, atemporal, care ar merge și pe coloana sonoră a unui film de dragoste sau a unei povești Disney. Fără să știu dacă piesa m-a ales pe mine sau eu pe ea, este exact genul care mi se potrivește: dramatică, sfâșietoare pe alocuri, dar cu mesajul de fond că, în final, lupta va fi câștigată, că puterea speranței este de neoprit. Nu mă duc cu gândul să iau totul sau nimic, ci savurez momentul, mă bucur de competiție și de drumul până în finală, dacă reușesc! Dar mă bucur și de drumul până acasă, pentru că semifinala are loc la Iași, orașul copilăriei și adolescenței mele, locul în care mă așteaptă părinții, colegii de liceu, prietenii din fața blocului! Abia aștept să mă bucur de acest weekend împreună cu ei! De aceea, nu trăiesc Eurovisionul ca pe un scop în sine, acela de a câștiga neapărat, deși ar fi cea mai mare dorință, ci, mai degrabă, ca pe un moment în care adun satisfacția de a cânta cu aceea de a fi într-o competiție! Îmi plac provocările de acest fel! Voi concura cu numele Vaida, piesa «Underground», numărul 8 în concurs și am nevoie de votul telespectatorilor”, a adăugat Mirela.

