„Astăzi mi-am propus așa: mă trezesc, beau o cafea cu iubita mea, fac un mic dejun frugal, ne jucăm cu copiii, Netflix, pregătesc un pește la cuptor, Netflix, o cină romantică!

Ei, bine, se pare că doar am visat!

Haos!?', a scris Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.

Recent, Adela Popescu a vorbit despre botezul lui Andrei, al doilea copil al ei și al lui Radu Vâlcan. „Așteptăm să se mai încălzească. Am făcut lista deja, cred că vor fi în jur de 80 de invitați. Toți apropiați și dragi. Acum ne gândim la o locație potrivită. Fratele meu mai mare are o trupă de coveruri, de care se ocupă în timpul liber, și i-am smuls promisiunea că ne va cânta și nouă la botez. Cu siguranță vom mai pregăti surprize pentru invitați, dar în clipa asta chiar nu am stabilit nimic. Un lucru e clar, avem „poftă’ de distracție. Dacă tot nu avem timp să mergem la club, măcar la petrecerea noastră să dansăm până nu mai putem! Data nu e stabilită nici ea, așa cum spuneam, ne dorim să se mai încălzească', a spus Adela Popescu.

