Prin ce dramă a trecut Amalia Enache când era însărcinată. „Am fost în fiecare zi într-un spital de oncologie sau la terapie intensivă”

Prezentatoarea de la Pro TV Amalia Enache este mama unei fetițe care se numește Alma. Micuța a venit pe lume în august 2016. În perioada în care a fost însărcinată, Amalia Enache a trecut prin clipe grele. Aceasta a fost zi de zi la spital, la oncologie sau la terapie intensivă cu tatăl său, care era grav bolnav.

„Eu vin după niște episoade foarte grele. Eu, cât am fost însărcinată am fost în fiecare zi într-un spital de oncologie sau la terapie intensivă cu tatăl meu. Lucrurile au coincis teribil. Apoi a fost pierderea lui, însă pentru că o am pe Alma, s-a mai estompat durerea. Viața e cu de toate, și cu bune, și cu rele, cu tot felul de episoade”, a detaliat vedeta pentru life.ro.

Amalia Enache a pierdut-o și pe mama sa, tot din cauza cancerului.

„Da, acum 10 ani, foarte devreme și foarte șocant. Totul a fost atât de rapid și neașteptat încât a fost similar cu moartea într-un accident. Când i s-a pus diagnosticul, totul era atât de avansat și de fără speranță încât am avut acest șoc.

Dar pentru că sunt trecută prin asemenea experiențe de viață, sunt cu picioarele pe pământ și îmi dau seama de ce e cu adevărat valoros.

Dincolo de toate, nu am o fire prăpăstioasă și o înclinare către niște căderi irecuperabile. Dar și viața mea ca și viețile tuturor, e cu de toate. Acum, însă, în ultima perioadă, este cu multă bucurie și liniște sufletească”, a declarat ea.

