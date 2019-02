„Cântam la chitară, flaut, purtam părul lung și cu cenaclul nostru concertam pe stadioane”, se confesează artistul-inginer Săndel Bălan, care este mândru că melodii de-ale sale, precum „Moșule, ce tânăr ești” ori „Liberă la mare”, au intrat în memoria colectivă, ba sunt încă „vii”.

În ciuda disensiunilor tată-fiică, pe care maturitatea amândurora și anii le-au stins, Andreea duce mai departe, în propriul stil, moștenirea artistică a tatălui său, care vorbește prima oară despre anii când el era vedetă, în perioada comunistă.

Muzică și sport

„Sunt gălățean, iar în perioada studenției, am făcut parte din Cenaclul de muzică și poezie «Dunărea» din orașul meu, am fost unul din fondatorii unui grup folk. Am trăit o perioadă frumoasă, concerte săptămânale, apariții la televiziunea publică, toți eram creativi, scoteam pe bandă melodii frumoase. Alte vremuri, cântam, făceam caiac-canoe, grijile mă ocoleau și eram împlinit la maximum. Am împărțit scena cu Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Vali Sterian, Mircea Vintilă, Anda Călugăreanu, Roșu și Negru, Savoy, Olimpia Panciu și mulți alți artiști frumoși”, își aduce aminte, cu nostalgie, Săndel Bălan.

„Cred că, dacă aș strânge foștii colegi de cenaclu, formula ar avea mare succes și astăzi, pentru că oamenii au nevoie permanent de o stare mai bună, iar muzica de calitate și versurile frumoase le-o poate da. Îmi amintesc cu emoție aparițiile pe care le aveam pe stadionul gălățean, mereu plin ochi”, adaugă Săndel, care, după Andrè, continuă să se ocupe de tinere talente.

„A meritat să compun acele melodii celebre, «Moșule, ce tânăr esti» ori «Liberă la mare», deoarece trupa Andrè a făcut istorie în muzica pop-dance și a adus multă bucurie. Sunt mândru de fiica mea în tot ceea ce face și o iubesc foarte mult”, spune Săndel Bălan, care nu a abandonat, după 30 de ani, cântatul, dar o face acasă. „Aproape zilnic pun mâna pe chitară, deoarece compun linii melodice pentru artiști ce doresc să lucreze cu mine”.

