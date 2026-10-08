Riad, capitala Arabiei Saudite, a fost zguduită joi de explozii puternice care au determinat elevii din şcolile internaţionale şi diplomaţii să se adăpostească, relatează AFP.

Cu o zi înainte, autorităţile aeronautice au anunţat trei morţi şi zeci de răniţi în urma unor atacuri asupra a două aeroporturi din ţară, în timp ce Arabia Saudită este angajată, în paralel, într-o contraofensivă pe teritoriul Yemenului, unde susţine guvernul recunoscut la nivel internaţional împotriva rebelilor Houthi.

Ostilităţile cu Houthi, care controlează capitala Yemenului, Sanaa, şi vaste zone ale ţării, au reizbucnit în iulie, după ani de acalmie, devenind noul front al războiului din Orientul Mijlociu. De atunci, rebelii pro-iranieni din Yemen bombardează în mod regulat instalaţiile militare şi petroliere ale Regatului Saudit, cel mai mare exportator mondial de ţiţei.

Rebelii pro-iranieni le cer pentru „ultima dată” companiilor aeriene să evite Arabia Saudită

În ultimele zile, rebelii Houthi au luat la țintă infrastructura aeroportuară, iar joi au revendicat un nou atac cu o rachetă balistică asupra aeroportului internaţional din Riad.

Ulterior, rebelii din Yemen au cerut „pentru ultima oară” companiilor aeriene să evite Arabia Saudită.

Jurnaliştii AFP aflați la fața locului au semnalat o serie de explozii, probabil cele mai puternice din Arabia Saudită de la reizbucnirea războiului regional.

Elevii și diplomații, adăpostiți în timpul exploziilor

Diplomaţii și elevii de la școlile internaţionale au fost nevoiți să se adopotească, inclusiv în subsoluri, din motive de siguranţă. În cartierul de afaceri din Riad, unele companii şi-au evacuat personalul.

La aeroportul din Riad, panourile de afişaj anunțau amânări şi anulări de zboruri,

Autorităţile saudite nu au trimis mesaje de alertă prin SMS, aşa cum s-a întâmplat la începutul conflictului. În schimb, o campanie a Ministerului de Interne avertizează locuitorii în privinţa distribuirii de informaţii, imagini sau videoclipuri neautorizate referitoare la rachete, drone şi impactul acestora, sub ameninţarea „urmăririi penale”.

Într-un prim bilanț, anunțat de Ministerul saudit al Apărării, o maternitate și un „complex medical” au fost avariate în urma interceptării unor rachete.

Peste 400 de morți în patru zile de luptă în Yemen

În acelaşi timp, luptele continuă în Yemen, cu peste 400 de morţi de luni, când a fost lansată operaţiunea „Zorii în Yemen”. Operațiunea este condusă de forţele guvernamentale cu sprijin aerian din partea Riadului.

Obiectivul este de a-i face pe rebelii Houthi să se retragă, aceştia preluând, în urma unei ofensive fulgerătoare în septembrie, controlul asupra întregii zone de coastă a Yemenului care dă spre Marea Roşie şi asupra strategicei strâmtori Bab el-Mandeb, care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

O nouă criză umanitară în cea mai săracă țară din Peninsula Arabică

Deşi Guvernul recunoscut al Yemenului revendică „victorii pe mai multe fronturi", rebelii pro-iranieni neagă că ar fi cedat teren. Surse militare din ambele tabere nu au semnalat evoluţii majore pe front.

Reînceperea ostilităţilor a provocat strămutarea a peste 200.000 de persoane în Yemen. În acest context, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi-a exprimat miercuri îngrijorarea cu privire la lipsa fondurilor necesare pentru a face faţă acestei noi crize umanitare în cea mai săracă ţară de pe Peninsula Arabică.

Arabia Saudită cere sprijin internațional

În faţa atacurilor neîncetate ale Houthi, Riadul şi aliaţii săi au solicitat în repetate rânduri un sprijin internaţional substanțial, mai ales din partea Statelor Unite, fără succes deocamdată.