Suporterii echipelor Știința Poli Timișoara și Steaua București s-au bătut, joi, în centrul istoric al orașului Sibiu. Forțele de ordine au fost nevoite să folosească spray-uri lacrimogene și să solicite ajutoare pentru a împiedica escaladarea conflictului înainte de meciul din Liga a 2-a, relatează Turnul Sfatului și Gazeta Sporturilor.

Fanii celor două formații au sosit în Sibiu încă din prima parte a zilei, iar starea de tensiune a crescut progresiv, transformând zona pietonală din inima orașului într-un spațiu de confruntare între galerii.

Cum a izbucnit scandalul din centrul Sibiului

Suporterii roș-albaștri s-au adunat inițial în Piața Mare, în timp ce fanii bănățeni s-au grupat în Piața Mică.

Un fan al echipei din Timișoara a fost reținut de jandarmi în jurul orei 13:00, iar momentul tensionat a fost însoțit de scandări și injurii din partea celorlalți suporteri.

În jurul orei 13:40, fondul sonor dominat de scandări provocatoare a degenerat în tentative de agresiune.

Membrii celor două galerii, desprinzându-se din zona delimitată inițial de cordoanele de securitate, au încercat să rupă dispozitivele de protecție ale forțelor de ordine.

În timpul altercațiilor, ultrașii au aruncat cu sticle de bere, au răsturnat bănci și au distrus mai multe coșuri de gunoi din zona centrală.

Din ce în ce mai iritați, suporterii au aruncat cu diverse obiecte și în jandarmi. Aceștia au folosit scuturile din dotare pentru a se proteja.

Ulterior, pentru a dispersa mulțimea și a împiedica un contact direct de o violență mai mare, jandarmii au intervenit în forță și au folosit spray-uri lacrimogene, solicitând totodată efective suplimentare pentru securizarea întregului perimetru.

Tensiune menținută pe terase și materiale pirotehnice în centrul istoric

În urma intervenției Jandarmeriei, grupurile de suporteri s-au retras și s-au așezat la terasele din zonă, unde au rămas sub supravegherea strictă a forțelor de ordine.

În ciuda prezenței masive a cadrelor de intervenție, atmosfera din centrul vechi a rămas extrem de tensionată.

Pe străzile pietonale au fost detonat petarde și alte materiale pirotehnice, în timp ce ambele tabere au continuat să lanseze scandări jignitoare la adresa rivalilor.

Sfătuiți de autorități să evite zona centrală a orașului în această zi, locuitorii Sibiului s-au declarat îngrijorați pentru siguranța copiilor lor.

În apropiere de locul altercațiilor, la câțiva zeci de metri se află Colegiul Național Gheorghe Lazăr și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”.

De ce se joacă meciul Poli Timișoara – Steaua pe Stadionul Municipal din Sibiu

Confruntarea dintre Știința Poli Timișoara și Steaua București deschide etapa a 9-a din Liga a 2-a și este găzduită în premieră în acest sezon de Stadionul Municipal din Sibiu.

Echipa bănățeană, nou-promovată și aflată pe locul al doilea în clasament, s-a văzut obligată să organizeze partida pe teren neutru din cauza lipsei unei代 infrastructuri omologate corespunzător în județul Timiș.