Cine nu-l cunoaște poate să jure că nu are nici un defect, fiindcă e omul bun la toate și sare imediat să ajute când i se cere. Corneliu Ulici n-a fost însă mereu așa. La maturitate s-a „cumințit”, în adolescență a fost un rebel! „Am fost un rebel și cam toată copilăria și adolescența, am făcut ce am vrut. Nu-mi amintesc să fi mers de mână cu mama la școală, dacă am mers de mână, a fost pentru că a insistat ea, dar mi-a plăcut școala. Așteptam de fiecare dată începutul de an școlar, pentru că la școală aveam prieteni, colegii îmi erau prieteni și ne jucam mult. Făceam multe prostii împreună. Școala și liceul au fost pentru mine, pe lângă învățătură, terenuri de joacă”, ne-a mărturisit Corneliu.

Corneliu Ulici recunoaște că nu a fost un elev strălucit și învăța doar la materiile care îi plăceau

Actorul a recunoscut că învăța doar la materiile care-i plăceau. Nu a tânjit după nota maximă, ci a preferat să studieze mai intens doar la materiile care simțea că i-ar putea fi de ajutor în viață. „Aveam note mari doar la disciplinele care îmi plăceau. Erau materii care nu-mi plăceau și acolo aveam note mai mici. N-aș putea să spun că am excelat. Nu am fost printre primii. Poate doar în școala primară am avut o perioadă note bune, pe urmă, am fost un elev mediu și mi-a convenit în zona aia, pentru că am îmbinat partea practică și partea creativă. Am început la școala de muzică, pe urmă am fost la un liceu la mate-info, unde era o combinație ciudată pentru personalitatea mea și pentru formarea mea. În ambele medii mi-am găsit locul meu. Locul meu nu a fost de nota 10 și nici nu mi-am dorit să fiu neapărat de 10”, a mai spus Corneliu Ulici.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu