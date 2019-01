Geanina Ilieș, trucuri pentru o siluetă de invidiat după sărbători

Sunt destul de puține cele care au norocul ca după masa de Crăciun și petrecerea de Revelion să se poată lăuda cu o siluetă impecabilă. Toate celelalte însă sunt nevoite să apeleze la ajutoare. Pentru a nu ajunge în situația în care… nu ne mai încap hainele, Geanina Ilieș vine cu câteva sfaturi. De când are salonul de înfrumusețare, fosta prezentatoare TV se documentează constant despre cele mai bune metode de slăbit și de tonifiere a organismului. „Trebuie să mâncați cu cap. Mâncați preparate de Crăciun doar în ziua de Crăciun și atât, nu înainte și după. De Revelion, nu ai timp să mănânci, te duci, te distrezi, dansezi”, a fost primul lucru care ni l-a spus Geanina, sublinind că majoritatea femeilor aleg prost perioada cânt trebuie să se îngrijească de silueta lor: „Cele mai multe acumulează niște kilograme în această perioadă. Eu le-am spus și le-o mai spun: să se pregătească nu între Crăciun și Revelion, ci între Revelion și Crăciun. Adică tot anul! Mi se pare cel mai inteligent lucru. Au timp un an de zile să arate bine. Eu clientelor mele încerc să le induc un anumit stil de viață, care nu e neapărat exigent, atâta vreme cât ne respectăm pe noi”.

Atenție la psihic și la cerințele organismului

Geanina acela că oricâte regimuri am ține, la oricâte ore de masaj am merge și oricâte tratamente corporale am face, dacă psihicul nu este OK, niciun tratament nu dă roade! „În primul rând, psihicul nostru face minuni și trebuie să fim foarte liniștiți în interior, pentru că nu numai alimentația e de vină. Cunosc persoane care se îngrașă pe sistem nervos sau sunt persoane care suferă de diabet ori cu tiroida. Recunosc, eu am avut o astfel de problemă, cu tiroida, am trecut peste, dar m-am speriat la început”, a mai spus Geanina. Fosta vedetă TV le sugerează celor care sunt la dietă că nu este tocmai bine să-și neglijeze organismul și cerințele acestuia: „Atâta timp cât organismul ne cere să facem sau să-i dăm anumite lucruri, trebuie să-i dăm. În limita bunului simț. Asta nu înseamnă că putem să mâncăm 10 cutii de ciocolată în 5 zile. Putem să gustăm. Eu sunt dependentă de ciocolată, dar mănânc ciocolată neagră”.

VIDEO: George Capoianu