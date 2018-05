Nico se apropie de pragul vârstei de 50 de ani și are o fiică de 28 ani, însă corpul ei arată altceva. Nu pare nici o puștoaică de 18 ani, dar își ascunde cu ușurință vârsta din buletin. Acest lucru se datorează faptului că artista acordă o foarte mare atenție siluetei sale

. „Nu e că am ținut regim. Nu am mai mâncat după ora 18:00 de câteva zile și mă simt foarte bine. Tot timpul am avut probleme cu greutatea și cred că o să am pentru că mi-e foarte greu să mă abțin de la mâncare. Îmi place să mănânc, îmi place să gust absolut tot ce e bun și arată bine. Nu zic nu niciodată pentru că sufletul trebuie să se încarce și mă încarc cu chestia asta. Dacă nu gust din ceva îmi este rău și prefer să nu-mi fie rău”, ne-a povestit Nico, care ajunsă la Viva! Party 2018 ne-a mărturisit că nu va ocoli platourile cu dulciuri deși depășise ora ultimei mese.

„Dulciurile cel mai mult îmi fac cu ochiul. Taci din gură. Abia aștept candy bar-ul de la eveniment. Ce crezi că fug de el? Nu fug”.

Nico are probleme cu greutatea, dar reușește să aibă o siluetă de invidiat

Conștientă de faptul că este nevoie de sacrificii pentru a avea o apariție fără cusur și pentru a purta hainele pe care și le dorește, Nico s-a ambiționat să slăbească într-un timp record pentru a putea veni la petrecerea aniversară a revistei Viva într-o rochie spectaculoasă. „Este o rochie pe care am pus ochii de foarte mult timp. Este o creație nouă, însă m-am întrebat dacă încap sau nu în ea. Am slăbit un kilogram și jumătate și ceva ceva se mai vede, dar nu contează, mă simt atât de bine în ea că puțin îmi pasă dacă se văd un pic șunculițele, care sunt normale”, a completat cântăreața.

