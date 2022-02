Marea minciună „de criză”: scădem factura la energie dacă ne distrugem râurile și pădurile din parcurile naționale și naturale

Parcuri naționale, parcuri naturale și situri Natura 2000 (zone esențiale protejate pentru anumite specii) ar urma să fie grav afectate, chiar distruse total, sub pretextul mincinos al „ieșirii din criza energetică”. În fapt, legea are ca scop înlăturarea răspunderii pentru modul în care au fost cheltuiți de Hidroelectrica aproximativ 300 de milioane de euro în proiecte ilegale. Finalizarea și punerea în funcțiune a proiectelor nu vor rezolva criza energetică, nu vor duce la amortizarea „investițiilor”, ci vor genera costuri de mediu și de sănătate suplimentare.

Pe scurt, „Legea Zamfir pentru distrugerea mediului”[1] prevede posibilitatea de modificare a limitelor ariilor naturale protejate pentru proiecte hidroenergetice megalomanice, gândite de Ceaușescu și continuate de Hidroelectrica și găștile de partid din jurul ei (inclusiv foste firme ale Securității).

Amenințările vizează direct, în primă fază, Parcul Național Defileul Jiului (acolo unde se construiesc două hidrocentrale, n.red.) și situl Natura 2000 Călimani Gurghiu, între Parcul Național Călimani și Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, dar, cel mai probabil, vor urma și alte arii protejate.

Cinismul e la un nivel uriaș: Hidroelectrica a pompat până acum sute de milioane de euro către firme de construcții aparținând clientelei de partid (în special PSD) pentru proiecte despre care se știa și era evident că sunt ilegale. Iar acest lucru e dovedit nu doar de deciziile Justiției, ci și de necesitatea de modificare a legii DUPĂ ce banii au fost DEJA cheltuiți!

Iar acești bani îi regăsim deja în costurile energiei electrice, implicit pe facturile pe care le-am plătit și le plătim. Atenție: finalizarea și pornirea proiectelor nu ar avea ca efect amortizarea sumelor deja utilizate (poate, eventual, doar pentru Hidroelectrica și camarila din jurul ei), ci adăugarea unor costuri uriașe la factura pe care o vom suporta toți – cauzate de distrugerea rezervoarelor de biodiversitate și de riscul major de accentuare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Mai mult, proiectele vizate nu au cum rezolva criza energetică actuală (pentru că, oricum, nu vor fi pornite mâine), dar nici pe termen mediu sau lung (puterea instalată e de doar 35, respectiv 65 MWh, în condițiile în care, oricum, în actualul și viitorul context climatic e extrem de puțin probabil să funcționeze la capacitate maximă). Spre comparație, barajul de pe Râul Mare-Retezat (250 mil. de dolari, în perioada comunistă) are putere instalată de 350 MWh (de 10 ori mai mare decât Răstolița), dar, vreme de 35 de ani, n-a depășit niciodată 220 MWh (iar ăsta a fost maximumul).

Și atunci, de ce ar susține Daniel Zamfir și PSD o asemenea propunere distructivă? Nu sunt foarte multe variante de răspuns. Fie din incompetență crasă, fie pentru a-i scăpa de dosare penale pe cei care au aprobat cheltuirea a sute de milioane de euro în proiecte ilegale, fie din combinația letală a primelor două variante.

Pentru că, trebuie menționat, în decembrie 2017, Curtea de Apel București a anulat definitiv autorizațiile de construire ale proiectului de pe Jiu. Autorizațiile pentru proiectul de la Răstolița sunt, la rândul lor, contestate în Justiție, fiind în stadiul așteptării primei decizii pe fond [2].

În cazul proiectului din Parcul Național Defileul Jiului, sumele vehiculate a fi fost cheltuite până acum sunt de 150-175 de milioane de euro, iar în cazul barajului de pe Răstolița (din județul Mureș, în sit Natura 2000, în apropierea Parcului Național Călimani și a Parcului Natural Defileul Jiului Superior), de aproximativ 140-150 de milioane de euro [3]. Așadar, discutăm de aproximativ 300 de milioane de euro.

Să-l cităm, totuși, și pe inițiatorul acestei propuneri legislative, Daniel Zamfir: „Eu sunt unul care, vă spun sincer, iubesc foarte mult mediul, iubesc animalele, iubesc păsărelele, iubesc peștișorii… absolut tot. Dar, să fim foarte onești în această discuție, intervenția, așa acum contestă cei de la organizațiile nonguvernamentale, intervenția asupra mediului a fost făcută. Acel baraj a fost construit. Păsările care s-au speriat s-au mutat 500 de metri mai încolo. Faptul că noi acum, pe o investiție deja făcută, pe o intervenție făcută, doar dăm drumul să curgă apa ca să producem curent electric nu cred că mai poate fi pusă în discuție o agresiune asupra mediului. Repet, ea deja a fost făcută la toate cele trei obiective. Construcția a început acum 20 de ani. Ca atare, de defrișat s-a defrișat, de făcut barajul s-a făcut… Să trăim în această situație aberantă, în care să nu putem da drumul pur și simplu la apă prin acele turbine ca să producem curent electric, mi se pare că e absolut aberant”, a afirmat senatorul PSD Daniel Zamfir, în una din declarațiile recente, de promovare a modificării legislative.

Nimic mai fals și mai populist decât „argumentele” domnului Daniel Zamfir, care arată că nu se deosebește cu absolut nimic de susținătorii teoriilor conspiraționiste și ai celor care pretind că activiștii de mediu „s-ar opune dezvoltării” și „ar vrea să trăim precum în Comuna Primitivă”.

În realitate, agresiunea asupra mediului se află doar într-o fază incipientă, iar punerea în funcțiune a celor două proiecte ar desăvârși-o la un nivel greu de imaginat. E ca și cum am pretinde că din cauza unei răni grave la mână (dar care s-ar putea trata și vindeca, chiar dacă ar rămâne o cicatrice) am lua decizia să amputăm mâna cu totul, doar pentru că am plătit deja operația unui șarlatan!