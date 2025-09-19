Pachetul 1 de „reforme”: buzunărirea captivilor

Cred că am reușit să explic destul de clar, prin editorialul de ieri, că Pachetul 1 de reforme al guvernării Bolojan are un dublu efect: majorarea datoriei și dobânzilor plătite creditorilor, inclusiv „capitalurilor vagaboande”, cu sursă de finanțare buzunărirea populației prin taxe și impozite majorate și prin lipsuri cronice.

Metoda nu este nouă, a mai fost aplicată și înainte de 1989 – vă poate spune orice ofițer al fostei Securități, și mai ales cei care se ocupau cu „aportul valutar special” – banii buzunăriți de Securitate de la companiile de stat și de la populație, ca să „echilibreze bugetul”.

La fel a făcut și Ceaușescu când a băgat România în incapacitate de plată în anii 80. Când mințile „luminate” de la Securitate, fie ei sicofanți de la Institutul de Economie Mondială sau ofițeri operativi, și-au dat măsura valorii prin prăpădirea banilor împrumutați, România a intrat în incapacitate de plată. Ceaușescu a găsit atunci aceleași reforme ca și Bolojan acum: buzunărirea populației pentru îndestularea creditorilor.

În 12 mai 1989, apărea în ziarul Scânteia (nu știu dacă consilierul lui Mugur Isărescu care îl garantează acum pe Ilie Bolojan mai era atunci ziarist la oficiosul comunist), următorul discurs al tovarășului: „La sfârșitul lunii martie, am lichidat datoria externă a țării care în 1980 reprezenta 11 miliarde de dolari. În total, din 1975 și până în martie 1989 am plătit circa 21 de miliarde de dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde de dolari”.

Țineți minte cu ce preț? Cu prețul (la propriu) al înfometării populației – alimente pe cartelă, parizer și tacâmuri de pui. Și curent cu țârâita, fără călduri în apartamente și a punerii la muncă a elevilor, studenților și inclusiv bolnavilor în stare terminală, ca să „autofinanțeze” „minunatele construcții ale socialismului” – falimentare.

Banii buzunăriți de la populație, și atunci, ca și acum, s-au dus pentru a plăti dobânzi mari creditorilor, cu diferența că Ceaușescu plătea dobânzi mari ca să scape de datorie, iar Bolojan ne amanetează ca să facă o datorie și mai mare.

Ceea ce făcea atunci Securitatea lui Ceaușescu este fix ce face guvernarea Bolojan acum: delincvență financiară de stat, împotriva propriei populații.

Pachetul 2 de reforme: ce atâta justiție, educație și spital?

În loc să atace corupții din anticamerele guvernului care umblă cu „șpaga de supraviețuire” în palmă, Bolojan a ales să împrăștie frica în contribuabili și în piloni-cheie ai unei națiuni:

A blocat justiția, în loc să îi atace pe corupți și pe hoții de TVA

Împrăștie frica în sistemul de educație, împreună cu ministrul său, Daniel David – un individ care se consideră deja demn de „a intra în istorie”

Pe medici, îi face din nou să își dorească emigrarea inducându-le o nesiguranță organică

Pe contribuabilii corecți, îi buzunărește prin majorări de taxe

În rest, Bolojan și pachetul său de reforme cu numărul doi, este, cum să spun? Pâinea lui Dumnezeu. Sau, cum îi șoptea suav domnul Liiceanu – nu mai țin minte dacă îi spunea că e chiar Moise, dar în orice caz Bolojan este pentru dânsul un fel de sumă la pătrat a lui Kogălniceanu, Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu și Corneliu Coposu „cu valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țară”.

Nu mai insist pe pachetele trei și următoarele 113 de reforme, pentru că nici Bolojan nu verbalizează decât sloganuri, și prin urmare, nu prea am ce analiza. Și totuși, s-a desprins pachetul numărul 117 de reforme al guvernării Bolojan, care poartă un nume simplu: „Programul Corcodușa”

Pachetul 117 de reforme – programul „Corcodușa”

Am înțeles de la ministrul agriculturi al domnului Bolojan, că deficitul comercial crește în România, pentru că românii mănâncă avocado și brânză franțuzească, în loc să cumpere roșii și brânză de la țăranii români.

Ceaușescu a ajuns la aceeași concluzie. Portocale? Câte una pentru fiecare copil, și aia doar de „Moș Gerilă”. Prin urmare, românii trebuie să înțeleagă de la guvernarea Bolojan, că, în loc de avocado, guvernul le pregătește „corcodușe”, luate de la țărani. Ce atâta avocado, prin care ne exploatează „imperialiștii”? Corcodușe în loc de avocado, tacâmuri de pui în loc de carne, parizer în loc de salam și benzină pe cartelă sau echivalentul bolojănesc – benzină mai scumpă prin accize mai mari și TVA majorat.

O dată cu acest pachet de reforme – Programul Corcodușa, pot să înțeleg și arma secretă a președintelui Nicușor Dan, care ne asigura că, după părerea lui, România va vedea ieșirea din tunelul în care ei ne bagă, „spre finalul lui 2026”.

Prin urmare, după ce românii nu vor mai pune „neam” gura pe avocado, cu burțile pline de corcodușe, vom fi îndeplinit reformele guvernului Bolojan și fericirea din anul 2026.

Astfel, prin cele 117 pachete de reformă, guvernul Bolojan, în special prin programul „Corcodușa”, va fi rezolvat două probleme mari: deficitul și siguranța națională. Desigur, este posibil să mă și înșel, și în fapt, guvernul Bolojan, în tot sau în parte, să fie doar pur și simplu, ridicol.

