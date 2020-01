Opinie de

Patrick André de Hillerin

Nu pentru a face lucrurile să meargă mai bine pentru alegători a vrut PNL să ajungă la guvernare, nu pentru a “depesederiza“ România. Ci pentru a o peneliza, pentru a profita de valul de simpatie post-electorală de care se bucură președintele Iohannis, pentru a-și consolida puterea și pentru a câștiga, pentru prima dată în istoria ultimilor 84 de ani, totul: administrație locală, administrație centrală, legislativ…

Se putea face asta ținându-se cont și de interesele cetățenilor României?

Poate, dar mai greu.

În nici măcar trei luni de la instalare, Guvernul Orban-Turcan a arătat destul de clar care-i sunt prioritățile: alegeri anticipate și favorizarea marilor companii, de cele mai multe ori multinaționale.

În sistemul bancar și în cel energetic, companiile românești sunt prea puțin prezente pentru a spune că măsurile luate în mare grabă de către Guvernul Orban ar favoriza economia românească. Nu favorizează nici măcar veniturile statului român. Dar se bucură economiile unor țări prietene. Sau nici măcar ele.

Nu știu ce relații întreținem, cu adevărat, cu paradisurile fiscale. Dar trebuie să fie ceva strategic, de facem atâtea concesii firmelor care își trimit acolo, sub diverse forme, profitul și, implicit, taxele și impozitele pe care le-ar datora bugetului României. Dacă banii pe care nu ni-i mai plătesc marile companii din energie, marile bănci sau companiile cărora guvernul le-a acorda o subvenționare a prețului gazelor s-ar duce în țările de aparentă origine (Italia, Franța, Austria, SUA etc.) încă ar fi bine. Sunt partenerii noștri în UE sau NATO, dacă beneficiază ei de impozitele multinaționalelor este cam același lucru ca și cum am beneficia noi. Nu chiar, dar pe aproape. Dar banii se duc în companii off-shore, care evită impozitarea peste tot în lume.

Iar de aici poate ar trebui să învățăm. Poate că e nevoie să ne organizăm altfel, ca societate, pentru a beneficia de bunăvoința actualului guvern.

Cum ar fi ca pensionarii, de exemplu, să se strângă câte 100-1.000 și să-și înființeze câte un off-shore în Panama, Delaware sau Insulele Virgine Britanice? Dacă și copiii ar avea off-shore-urile lor? Nu individuale, ci, tot așa, la un anumit număr de copii să se aloce câte o firmă dintr-un paradis fiscal. N-ar putea cere aceste off-shore-uri ajutoare de stat?

NU mai plătiți pensii sau alocații. Nu, gata, degrevăm bugetul. Dar dați scutiri de taxe și ajutoare de stat consistente, în valoare mult mai mare decât pensiile și alocațiile. Cu un comision rezonabil, celebra firmă de avocați Mossack Fonseca & Co ar putea să se ocupe de restul, distribuind banii către beneficiari.

Am putea-o rezolva la fel și cu învățământul. Legea educației spune că trebuie alocat anual 6% din PIB pentru învățământ. Dar această prevedere se tot prorogă, încă de la promulgarea legii. Altfel ar sta lucrurile dacă învățământul româneasc ar fi o firmă americană. Guvernul ar semna rapid un contract cu ea, i-ar da 6% din PIB și n-ar aștepta nimic în schimb.

Nu, nu-i vina Guvernului că nu găsește bani pentru a respecta legile în vigoare ale țării.

E vina noastră că nu ne organizăm, că insistăm să ne plătim impozitele aici, că vrem să ne păstrăm și să ni se respecte statutul de cetățeni. Ia să fim noi toți off-shore-uri pentru o lună, două! E drept, nu vor fi deloc venituri la buget, dar guvernul se va împrumuta fericit pentru a-și plăti datoriile către noi.

