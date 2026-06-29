Potrivit specialiștilor în parfumuri de la Zulema, interesul pentru parfumurile arabești a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în rândul femeilor care caută parfumuri persistente și arome diferite de cele întâlnite în mod obișnuit în parfumeria comercială.

„Vedem tot mai multe cliente care descoperă parfumurile arăbești din curiozitate și revin pentru că găsesc arome diferite de ceea ce purtau înainte. Persistența este importantă, dar la fel de mult contează și faptul că există opțiuni pentru aproape orice preferință”, spun reprezentanții magazinului online.

5 motive pentru care femeile aleg tot mai des parfumurile arăbești

Ce le face însă atât de populare? Iată cinci motive care explică de ce tot mai multe femei aleg parfumurile arăbești.

  1. Persistă mai mult decât se așteaptă majoritatea oamenilor

Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri atunci când vine vorba despre parfumuri este faptul că multe dintre ele își pierd rapid intensitatea. Miros excelent la prima pulverizare, însă după câteva ore abia mai pot fi percepute.

În cazul parfumurilor arăbești, persistența este unul dintre motivele principale pentru care femeile decid să le ofere o șansă. Multe dintre aceste creații sunt apreciate pentru faptul că rămân pe piele și pe haine timp îndelungat, oferind o experiență care poate dura întreaga zi.

Pentru multe cumpărătoare, acest aspect înseamnă mai puține reaplicări și mai multă încredere că parfumul ales va continua să fie prezent de dimineața până seara.

  1. Există parfumuri arăbești pentru aproape orice gust

O idee greșită întâlnită frecvent este că toate parfumurile arăbești sunt foarte dulci sau foarte puternice. În realitate, oferta actuală este mult mai diversă.

Există parfumuri florale elegante, creații fructate, arome fresh pentru sezonul cald, parfumuri gurmande inspirate de deserturi și compoziții sofisticate pentru ocazii speciale.

De aceea, tot mai multe femei care apreciază parfumurile cu note orientale pentru damă descoperă că își pot găsi cu ușurință o aromă potrivită stilului lor, fără să fie nevoite să facă compromisuri.

Această varietate este unul dintre motivele pentru care categoria continuă să atragă persoane cu preferințe foarte diferite.

  1. Aromele dulci și gurmande sunt mai populare ca oricând

În ultimii ani, parfumurile cu note de vanilie, caramel, praline, miere sau fistic au devenit extrem de căutate. Consumatorii sunt atrași de aromele care oferă o senzație de confort și care reușesc să fie memorabile fără să devină obositoare.

Parfumurile arăbești s-au remarcat tocmai prin modul în care interpretează aceste acorduri. Multe dintre creațiile care au devenit virale pe TikTok, Instagram sau YouTube provin din această zonă a parfumeriei orientale.

Succesul lor demonstrează că preferințele consumatorilor s-au schimbat și că aromele gurmande continuă să domine tendințele din industrie.

  1. Oferă un raport foarte bun între preț și calitate
5 motive pentru care femeile aleg tot mai des parfumurile arăbești

Pe măsură ce prețurile parfumurilor premium au crescut, tot mai multe persoane au început să analizeze mai atent ceea ce primesc în schimbul banilor investiți.

Parfumurile arăbești sunt apreciate de multe cumpărătoare pentru faptul că oferă adesea performanțe remarcabile la prețuri accesibile. Pentru consumatori, acest lucru înseamnă posibilitatea de a descoperi parfumuri persistente și complexe fără a cheltui sume foarte mari.

Atunci când un parfum rezistă bine, primește complimente și oferă o experiență plăcută de fiecare dată când este purtat, valoarea percepută crește considerabil.

  1. Oferă senzația că porți ceva diferit

Multe femei nu caută doar un parfum care miroase bine. Își doresc o aromă care să le reprezinte și care să nu fie întâlnită la fiecare pas.

Parfumurile arăbești au devenit populare și pentru că oferă această senzație de descoperire. Multe dintre ele folosesc combinații de note mai puțin întâlnite în parfumurile comerciale foarte cunoscute și reușesc să creeze experiențe olfactive diferite.

Pentru persoanele care s-au săturat de aceleași parfumuri întâlnite peste tot, această caracteristică poate fi la fel de importantă ca persistența sau prețul.

Cum alegi un parfum arăbesc potrivit

Dacă ești la început și vrei să descoperi această categorie, cel mai simplu este să pornești de la aromele care îți plac deja.

Dacă preferi parfumurile dulci, poți începe cu variante care pun accent pe vanilie, caramel sau praline. Dacă îți plac aromele mai ușoare, parfumurile florale și fresh reprezintă de multe ori o alegere mai inspirată.

De asemenea, merită să iei în considerare sezonul și contextul în care vei purta parfumul. Unele creații sunt ideale pentru serile răcoroase sau pentru evenimente speciale, în timp ce altele funcționează excelent în timpul zilei sau la birou.

Cel mai important este să alegi un parfum care te face să te simți bine și care se potrivește personalității tale.

Popularitatea parfumurilor arăbești nu mai poate fi considerată o simplă tendință de moment. Persistența, varietatea aromelor, raportul bun dintre preț și calitate și posibilitatea de a descoperi ceva diferit au transformat această categorie într-o alegere tot mai frecventă în rândul femeilor.

Pe măsură ce tot mai multe persoane descoperă avantajele acestor creații, este foarte probabil ca interesul pentru parfumurile arăbești să continue să crească și în anii următori.

Foto: Envato Elements

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