Coșul de rufe se umple mai repede ca niciodată, iar spălatul pare uneori mai complicat decât ar trebui. Hainele sunt spălate mai rar, dar în cantități mai mari, iar petele și mirosurile devin tot mai greu de scos. Dacă ți s-a întâmplat să scoți rufe din mașină fără să fie complet curate sau proaspete, nu ești singur. Din fericire, există soluții simple care te ajută să obții rezultate mai bune fără bătăi de cap.

  1. Nu-ți mai face griji când mașina e plină

Mulți oameni așteaptă să umple complet mașina de spălat înainte să o pornească. Problema este că, între timp, rufele stau mai mult în coș, iar murdăria și mirosurile se fixează în țesături. Așa apar rezultatele mai puțin satisfăcătoare după spălare. O soluție eficientă este să folosești un detergent care face față fără probleme încărcăturilor mari, cum este Ariel Grandios, astfel încât să nu mai fie nevoie să ajustezi dozajul sau să îți faci griji legate de cantitate.

  1. Spune adio petelor dificile, fără pre-tratare

Petele uscate sau vechi pot fi frustrante, mai ales când simți că trebuie să le tratezi separat sau să speli hainele de mai multe ori. Astăzi, nu mai este nevoie de pași în plus. Ariel Grandios ajută la eliminarea petelor dificile direct în timpul spălării, redând strălucirea hainelor încă de la primul ciclu, chiar și atunci când alegi programe la temperaturi mai scăzute.

3. Scapă de mirosurile neplăcute din haine

Hainele sport sau cele din materiale sintetice rețin mai ușor transpirația, iar mirosurile pot persista chiar și după spălare. Dacă ai trecut prin asta, știi cât de neplăcut poate fi. Folosind un detergent potrivit, precum Ariel Grandios, poți neutraliza aceste mirosuri și te poți bucura de haine cu adevărat proaspete, mai mult timp.

Mai simplu decât crezi

Într-un program zilnic aglomerat, ultimul lucru de care ai nevoie este o rutină complicată de spălare. Cu soluțiile potrivite, poți obține haine curate, fără pete și mirosuri, dintr-o singură spălare, fără efort suplimentar.

Ariel Grandios oferă o curățare excepțională 3-în-1, fiind mai mult decât o simplă soluție pentru pete. O singură capsulă elimină petele dificile, neutralizează mirosurile neplăcute și intensifică strălucirea hainelor. Este soluția completă pentru o curățare impecabilă de la prima spălare, fără efort suplimentar.

Aceasta nu este doar o soluție pentru pete care necesită aditivi sau apă caldă pentru a funcționa. Puterea sa este inteligentă și autonomă, eliminând nevoia de pași suplimentari în procesul de spălare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul crucial al lui Sorin Grindeanu! Ce-a făcut liderul PSD imediat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Viva.ro
Anunțul crucial al lui Sorin Grindeanu! Ce-a făcut liderul PSD imediat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Iubita lui Bîrligea a dezvăluit un obicei care i-a schimbat viața și ce înseamnă să fii partenera unui fotbalist
GSP.RO
Iubita lui Bîrligea a dezvăluit un obicei care i-a schimbat viața și ce înseamnă să fii partenera unui fotbalist
Ultima „fiță” la Roland Garros: organizatorii au angajat o asistentă pentru câinii jucătorilor. Ce presupune jobul ei
GSP.RO
Ultima „fiță” la Roland Garros: organizatorii au angajat o asistentă pentru câinii jucătorilor. Ce presupune jobul ei
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 11:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 10:21
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Parteneri
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul.ro
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Tragedie în Brazilia înainte startul Cupei Mondiale! A murit cel mai bun marcator cu capul
Fanatik.ro
Tragedie în Brazilia înainte startul Cupei Mondiale! A murit cel mai bun marcator cu capul
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a ajuns actriță Mădălina Bellariu Ion. Unde s-a întâlnit cu Matthew McConaughey
Exclusiv
Stiri Mondene 17:38
Cum a ajuns actriță Mădălina Bellariu Ion. Unde s-a întâlnit cu Matthew McConaughey
Monica Anghel, adevărul despre momentele de tensiune din căsnicia ei. „Fiecare dintre noi avem situații mai puțin plăcute”
Stiri Mondene 17:03
Monica Anghel, adevărul despre momentele de tensiune din căsnicia ei. „Fiecare dintre noi avem situații mai puțin plăcute”
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"
ObservatorNews.ro
Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
GSP.ro
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax.ro
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Redactia.ro
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Nicușor Dan, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ce i-au transmis românii
Politică 12:24
Nicușor Dan, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ce i-au transmis românii
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 11:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Undă verde pentru proiectul pe care Ion Țiriac îl face în orașul său de suflet. Investiția se ridică la 100 de milioane de euro
Fanatik.ro
Undă verde pentru proiectul pe care Ion Țiriac îl face în orașul său de suflet. Investiția se ridică la 100 de milioane de euro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?