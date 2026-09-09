Am strâns anunțuri vreo două săptămâni, din grupuri, de pe site-uri de joburi, de pe paginile firmelor. M-am oprit la trei, pentru că toate sunau, la prima citire, cam la fel: comunitate, vest, camioane noi, colectiv unit, plata la timp. Le zic firma A, firma B și firma C. Nu dau nume, pentru că nu asta e ideea aici. Ideea e ce scrie și ce nu scrie în ele.

Am strâns anunțuri vreo două săptămâni, din grupuri, de pe site-uri de joburi, de pe paginile firmelor. M-am oprit la trei, pentru că toate sunau, la prima citire, cam la fel: comunitate, vest, camioane noi, colectiv unit, plata la timp. Le zic firma A, firma B și firma C. Nu dau nume, pentru că nu asta e ideea aici. Ideea e ce scrie și ce nu scrie în ele.

Le-am comparat pe un singur criteriu, cel care mă interesează pe mine și, bănuiesc, și pe tine: banii. Nu cifra mare din titlu. Mecanica. Când intră, cât intră, ce se scade, ce se decontează, în cât timp.

Din trei, unul singur scria o dată.

Ce caut prima dată într-un anunț

Nu mă uit la poza cu camionul. Nici la „colectiv tânăr și dinamic”. Caut cu ochii o zi din lună. Un „pe 10”, un „până în 15”, orice.

Motivul e simplu. Data plății e singura informație din anunț pe care firma nu o poate lua înapoi ușor. Restul se negociază, se explică, se nuanțează la telefon. Data nu. Dacă o scriu, și-au asumat-o în fața a câteva mii de oameni care citesc. Dacă n-o scriu, întrebarea rămâne deschisă, iar în transport întrebările deschise se închid aproape mereu în defavoarea șoferului.

Am văzut destule situații în care „salariul se virează lunar” însemna, în practică, între 12 și 25, în funcție de cum încasa firma de la clienți. Nu era rea intenție de fiecare dată. Era problema lor de încasări, pusă pe umerii mei.

Firma A: cifra mare, zero calendar

Anunțul începea cu „până la 2.800 euro”. Cu bold. Urma o listă de rute, o poză cu un cap tractor și un număr de telefon.

Despre plată: „salarizare motivantă, plata la timp”. Atât.

Am sunat. Omul de la dispecerat a fost amabil, mi-a spus că „de obicei pe la mijlocul lunii”, că „depinde și de cum vin actele de la voi”. Adică de cum trimit CMR-urile. Ceea ce, într-un fel, e corect. Dar „de obicei” și „depinde” sunt două cuvinte care, puse una lângă alta, îmi spun că nu există o procedură. Există o practică. Practicile se schimbă când firma are o lună proastă.

Cifra de 2.800 includea, am aflat tot la telefon, un bonus de performanță pe care îl iei dacă nu ai daune, dacă nu depășești consumul și dacă faci un anumit număr de kilometri. Salariul de bază, cel pe care contezi când ai rată la bancă, era simțitor mai mic. Nu mi-au spus cât. M-au invitat să vin la interviu.

Firma B: avans săptămânal, decontare pe cuvânt

Firma B scria mai mult. Avans săptămânal, sejur plătit separat, camioane din 2022 încoace, transport organizat din trei orașe. Sună bine și chiar era mai bine decât A.

Problema era la decontări. Anunțul spunea „se decontează cheltuielile de drum”. Punct.

Ce înseamnă cheltuieli de drum? Motorina o pune firma pe card, asta e clar peste tot. Dar taxele de drum plătite din buzunar când nu merge cardul la o bornă în Franța? Parcarea securizată pe care o iei tu pentru că dispeceratul nu ți-a găsit loc? Adeverința medicală care ți-a expirat între timp? Reînnoirea la psihologic?

Am întrebat. Mi s-a spus că „se rezolvă, se pun pe decont”. În cât timp, nu a știut să-mi zică exact. „Cu salariul următor, de regulă.”

De regulă. Iar.

Nu spun că firma B e o firmă proastă. Spun că am ieșit din discuție fără să știu dacă banii pe care îi scot eu din buzunar în martie se întorc în aprilie sau în mai. Pentru un om cu rată la casă, diferența asta atârnă mai greu decât 50 de euro în plus la salariu.

Firma C: singura care a scris o dată

Anunțul de la firma C era cel mai plictisitor din cele trei. Fără majuscule, fără semne de exclamare. Dar avea, pe rând: salariul de bază separat de bonusuri, bonusurile explicate ca sumă maximă lunară, avansuri săptămânale, spor de vechime după șase luni, plus lista de lucruri decontate scrisă pe puncte: combustibil, taxe de drum, taxe rutiere, adeverințe medicale, atestate ADR.

Adică inclusiv hârtiile. Ceea ce contează, pentru că atestatul ADR și avizele nu sunt cheltuieli mici când le pui cap la cap.

Genul ăsta de anunț l-am găsit, ca să fiu concret, la Agexim, o firmă din Pitești care are și o bază la Nettetal, în Germania, lângă granița cu Olanda. Pagina lor de locuri de muncă șoferi comunitate e construită altfel decât un anunț clasic: separă postul de solo de cel de echipaj, pune cifrele pentru fiecare, spune ce camioane sunt (Actros L), pe ce rute se merge, ce acte îți trebuie la dosar și cine suportă costul atestatului ADR. Nu e perfectă, nicio pagină de carieră nu e, dar din ea îți poți face un calcul înainte să pui mâna pe telefon.

Nu e o recomandare. E un exemplu de format. Caută același format și la alte firme, sunt și altele care scriu cinstit.

„Până la X euro” e o propoziție neterminată

Toate trei foloseau construcția asta. E legală și, în principiu, e și corectă: la echipaj, cu bonusuri, cu traversări în UK, sumele chiar ajung acolo. Numai că acolo ajung în luna bună, nu în luna în care stai trei zile la o rampă.

Ce ai de făcut e să spargi cifra în bucăți. Întrebi, în ordinea asta:

Cât e baza, fără niciun bonus, într-o lună în care merg normal și nu se întâmplă nimic special?

Ce condiții am de îndeplinit pentru fiecare bonus, scrise în contract, nu spuse la telefon?

Bonusul de consum cum se calculează, pe ce normă, și cine stabilește norma?

Sejurul intră în cifra din anunț sau se adaugă peste ea?

Dacă răspunsurile vin repede și concret, e semn bun. Dacă omul de la celălalt capăt începe cu „hai să vii pe la noi și discutăm”, ai aflat deja ceva.

Ce am mai verificat, în afară de anunțuri

Un lucru care m-a ajutat mai mult decât toate cele trei texte la un loc: am intrat pe paginile lor de socializare. Nu la secțiunea „despre noi”, ci la postările vechi de un an și la comentarii.

La firma A nu era nimic postat din 2023. La B, doar anunțuri de angajare reciclate lunar, aceleași poze. La C se vedeau camioanele reale, oameni la volan, imagini de la evenimente interne. Agexim, de exemplu, postează constant pe pagina lor de Facebook, și de acolo îți dai seama cum arată flota pe bune, nu în randări. Nu e o garanție. Dar o firmă care nu are nimic public de arătat de doi ani îmi ridică o întrebare.

Mai verific ceva: dacă dispeceratul vorbește românește și la ce oră răspunde. Sună banal până în noaptea în care rămâi blocat la o rampă în Spania și nu îți răspunde nimeni.

Trei întrebări și un test

Dacă ai o firmă la telefon și vrei să scurtezi discuția, întreabă asta:

Pe ce dată intră banii pe card și ce se întâmplă dacă data cade în weekend sau într-o sărbătoare?

Ce plătesc eu din buzunar pe drum și în cât timp îmi vin banii înapoi?

Cine suportă costul atestatelor, al avizului medical și al celui psihologic, la angajare și la reînnoire?

Testul e simplu. Dacă la prima întrebare primești o zi din lună, continui discuția. Dacă primești o explicație lungă, închizi și treci la următorul anunț. Nu neapărat pentru că firma ar fi necinstită, ci pentru că o firmă care nu-și poate spune singură data de plată are, undeva în spate, o problemă pe care o vei descoperi tu, pe drum, la 1.500 de kilometri de casă.