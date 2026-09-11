Aplicația AI care „scrie" singură programe: mii de oameni renunță la programatori și fac totul cu o propoziție

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Ai o idee de afacere, dar nu ai bani pentru un programator? Nu mai e nevoie. Un instrument nou de inteligență artificială promite să transforme orice propoziție într-o aplicație funcțională, completă, cu bază de date și tot ce trebuie ca să meargă „ca lumea". Sună a science-fiction, dar deja mii de oameni îl folosesc zilnic.
Cuprins:
Povestea e simplă, dar efectele sunt uriașe. Până acum, dacă voiai un site cu programări online, un magazin virtual sau o aplicație pentru firma ta, aveai două variante: plăteai o firmă de dezvoltare software (scump, lent, uneori chinuitor) sau învățai tu să programezi (și mai lent, și mai chinuitor).
Acum a apărut o a treia variantă, despre care lumea vorbește tot mai mult: îi spui unei inteligențe artificiale ce vrei, în cuvinte simple, și ea îți construiește aplicația. Nu un simplu machetă frumoasă, ci ceva care funcționează cu adevărat — cu bază de date, cu login pentru utilizatori, cu plăți online, cu tot ce ai nevoie ca aplicația să fie folosită de oameni reali.
Instrumentul despre care se vorbește tot mai mult se numește Friday Code și e disponibil ca aplicație pentru Mac și Windows, gratuit la început, pentru orice om care are o idee și vrea să o vadă cu adevărat construită.
Cei care au testat deja acest tip de tehnologie povestesc că senzația e aproape ireală. Scrii o propoziție de genul „construiește-mi un CRM pentru afacerea mea imobiliară" sau „fă-mi un site pentru un restaurant, cu meniu și rezervări online", iar în fața ta, în timp real, apar paginile, formularele, culorile, tot pachetul.
Și dacă nu-ți place ceva? Nu trebuie să știi ce e acela „cod". Îi zici pur și simplu, ca și cum ai vorbi cu un angajat: „adaugă mod întunecat" sau „dashboard-ul e prea complicat, simplifică-l" — și aplicația se schimbă pe loc, în fața ochilor tăi.
Asta e, de fapt, marea revoluție: nu mai trebuie să înveți limbajul mașinilor. Mașina a învățat, în sfârșit, limbajul nostru.
Nu vorbim doar despre firme de tehnologie sau nerd-i care înțeleg calculatoarele mai bine ca oricine. Dimpotrivă — publicul principal care s-a aruncat cu capul înainte în acest val este format din oameni obișnuiți, cu idei de afaceri, dar fără buget pentru o echipă tehnică:
Se pare că numărul acestor utilizatori a explodat în ultimele luni, iar tendința arată clar către mai mult, nu mai puțin.
Aici e partea interesantă, pentru că lucrurile au evoluat mult față de ce știam despre AI acum un an-doi. Nu mai vorbim despre un simplu „chatbot" care scoate text. Vorbim despre un adevărat asistent digital, capabil să:
Practic, tot ce știa să facă un programator junior — și, în multe cazuri, unul cu experiență — acum poate fi cerut printr-o simplă conversație, direct din aplicația Friday Code, disponibilă pentru descărcare pe Mac și Windows.
Mesajul central al acestui val de tehnologie e chiar acesta: ideea ta e partea importantă, nu abilitățile tale tehnice. Inteligența artificială se ocupă de tot ce ține de fundația tehnică — și rămâne alături de tine pe măsură ce afacerea sau proiectul tău evoluează.
Iar rezultatul nu e un simplu „prototip" de arătat prietenilor, ci software real, pe care oamenii îl pot folosi zilnic: unelte pentru business, panouri interne de control, portaluri pentru clienți, aplicații web, sisteme de automatizare sau chiar primele versiuni funcționale ale unui startup întreg.
Pentru mulți români care visează de ani buni la o afacere online, dar s-au blocat mereu la partea „nu am buget pentru un programator" — acest tip de tehnologie schimbă complet ecuația. Bariera financiară și de timp, care ținea pe loc mii de idei bune, începe să dispară.
Practic, distanța de la „am o idee" la „am o aplicație pe care o pot arăta clienților" s-a redus de la luni de zile și mii de euro, la câteva ore și o conversație purtată în limbaj normal, uman.
Compania din spatele acestui instrument, Friday AI, a construit exact acest tip de asistent — inspirat, se pare, chiar din numele asistentului digital al lui Tony Stark din filmele Marvel, „Friday". Nu întâmplător, misiunea declarată e simplă: fiecare om cu o idee ar trebui să aibă acces la un asistent tehnic capabil să o transforme în realitate, indiferent dacă știe sau nu să scrie o singură linie de cod.
Reacțiile din mediul online converg spre același punct: surpriza. Oameni care nu au avut niciodată legătură cu programarea povestesc că au reușit să construiască, în aceeași zi, un site funcțional, cu rezervări sau formulare de contact, lucruri pentru care ar fi plătit, în trecut, sute sau mii de euro unei agenții.
Alții folosesc acest tip de tehnologie pentru a-și „îmbunătăți" rapid site-urile deja existente — adaugă funcții noi, repară probleme vizuale, optimizează pentru telefon — fără să mai aștepte zile sau săptămâni pentru un dezvoltator liber pe piață.
Dincolo de valul de entuziasm din jurul inteligenței artificiale, un lucru pare tot mai clar: modul în care se construiesc site-urile și aplicațiile de zi cu zi trece printr-o transformare radicală. Cei care înțeleg primii acest moment și încearcă aceste unelte au un avantaj real — timp câștigat, bani economisiți și posibilitatea de a-și testa ideile mult mai rapid decât concurența.
Pentru cei curioși să vadă cu ochii lor cum funcționează acest tip de tehnologie, aplicația e disponibilă gratuit la început de drum, direct de pe site-ul oficial, pentru oricine vrea să transforme o simplă idee într-un produs real — de la primul cuvânt scris, până la aplicația gata de folosit.