Liderii de stat din grupul BRICS se întâlnesc la Delhi, în India, pentru a aborda tensiunile globale și provocările economice sub umbra politicilor lui Donald Trump, care influențează indirect summitul, comentează BBC.

Summitul de la Delhi reunește 11 țări, printre care India, Africa de Sud, Brazilia, China, Emiratele Arabe Unite, Iran, Rusia și invitata specială Arabia Saudită, dar un consens este puțin probabil.

Țările din BRICS, divizate în privința abordării față de SUA

Agenda summitului de la Delhi prevede discuții pe o gamă largă de subiecte, dar este puțin probabil ca grupul să adopte o poziție comună fermă, mai ales în privința SUA.

Michael Kugelman, analist senior la Atlantic Council, a declarat pentru BBC că „India nu își poate permite o declarație comună care să critice Washingtonul”. Potrivit acestuia, orice critică la adresa SUA va fi probabil „vagă și indirectă”, din cauza intereselor divergente ale membrilor BRICS.

De exemplu, Rusia și Iran ar putea cere o poziție mai dură împotriva politicilor lui Trump, dar India, care negociază un acord comercial cu SUA, și China, care evită să fie văzută ca o forță ostilă Washingtonului, s-ar putea opune. În plus, Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc baze militare americane și au fost atacate de Iran, nu ar sprijini o poziție pro-Teheran.

Reticența față de dedolarizare

Un alt subiect sensibil este dorința Rusiei de a reduce dependența comerțului global de dolarul american.

Donald Trump a avertizat în repetate rânduri BRICS să nu încerce să introducă o monedă alternativă, amenințând cu „tarife de 100%” țările care vor sprijini o astfel de inițiativă.

Realizările și provocările BRICS

În pofida diviziunilor interne, BRICS a crescut în influență, reprezentând acum 49% din populația globală, 40% din PIB-ul mondial și 26% din comerțul internațional, potrivit BBC Monitoring.

Printre realizările grupului se numără Noua Bancă de Dezvoltare, care finanțează deja proiecte de infrastructură în țările din Sudul Global, și crearea unui fond de rezervă de 100 de miliarde de dolari pentru crize financiare - deși acest fond încă nu a fost testat.

În cadrul summitului, liderii vor căuta să ajungă la un acord asupra facilitării plăților transfrontaliere în monede locale, un subiect de interes în special pentru Rusia și Iran, supuse unor sancțiuni severe.

De asemenea, BRICS va susține reformarea unor instituții globale precum ONU, FMI și Banca Mondială, care, în opinia multor națiuni în curs de dezvoltare, nu reflectă realitățile geopolitice actuale.

India: un test diplomatic crucial

Pentru India, găzduirea summitului reprezintă o oportunitate de a se poziționa ca lider al Sudului Global. Premierul Narendra Modi a subliniat în repetate rânduri importanța multilateralismului și a unei lumi multipolare, obiective care se aliniază cu agenda BRICS.

Totuși, India se confruntă cu o provocare, și anume creșterea influenței Chinei în cadrul grupului și în regiunile în curs de dezvoltare precum Africa și America Latină. „Guvernul Modi pune accent pe a deveni un lider sau o voce a Sudului Global”, dar eforturile Indiei de a-și întări influența în aceste regiuni au fost până acum „limitate”, subliniază Kugelman.

Un alt test pentru India va fi obținerea unei declarații comune care să reflecte consensul membrilor, ceea ce s-a dovedit a fi dificil în trecut. De exemplu, în mai 2026, miniștrii de externe din BRICS nu au reușit să ajungă la un acord asupra unei declarații comune din cauza diferențelor de opinie legate de războiul din Iran.

Întâlniri bilaterale esențiale

Summitul va fi și un prilej de întâlniri bilaterale importante. Liderul chinez Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi vor avea o discuție care va fi atent urmărită, având în vedere eforturile lor recente de a reface relațiile.