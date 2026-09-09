Aplicația Mamaia Nord: ghidul digital al stațiunii, într-o singură pagină

Ajungi la mare și îți pui trei întrebări: se poate intra în apă azi, unde e cea mai apropiată farmacie și cum ajungi în Mamaia fără mașină. Până acum răspunsurile erau împrăștiate pe zece site-uri și câteva grupuri de Facebook. Aplicația Mamaia Nord le adună într-un singur loc.

Este rezultatul proiectului „Aplicații mobile pentru destinația turistică stațiune de interes național Mamaia Nord – Digitalizare OMD”, derulat de UAT Orașul Năvodari și finanțat de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se deschide direct în browser, pe telefon, fără cont și fără instalare.

Ghidul e construit pe cinci funcționalități, fiecare gândită pentru un moment concret din zi: plaja, harta stațiunii, urgențele, transportul și ghidul de locuri. Le luăm pe rând.

Plaja: poți intra în apă sau nu

Prima funcționalitate răspunde la întrebarea cu care începe orice zi la mare. Aplicația arată steagul de siguranță al zilei, calitatea apei de îmbăiere preluată din buletinele oficiale și temperatura apei, alături de vânt, valuri, indice UV și calitatea aerului.

Fiecare plajă amenajată din stațiune are pagina ei, cu dotările pe care le găsești acolo — parcare, toaletă, acces pentru persoane cu dizabilități, loc de joacă — și cu starea apei din sectorul respectiv. Poți filtra plajele după dotări, dacă ai un criteriu care nu se negociază.

Harta stațiunii, construită pe straturi

A doua funcționalitate e harta, și e cea pe care o vei deschide cel mai des. Nu e o hartă unică și încărcată, ci una pe care ți-o compui singur: bifezi straturile care te interesează și le stingi pe restul.

Ai straturi separate pentru plaje, locuri utile, stații de transport, parcări, locațiile din ghid, punctele de colectare a deșeurilor și camerele live. Vrei doar farmaciile și stațiile de autobuz? Rămân doar ele pe ecran.

La „locuri utile” intră ce cauți când ai o problemă mică și nu cunoști orașul: farmacii, bancomate, toalete publice, centru medical, poliție. Fiecare punct e o locație reală, cu denumire, nu un pin anonim.

Urgențe: numerele înaintea textului

A treia funcționalitate e construită invers față de un site obișnuit. Pagina de urgențe nu începe cu explicații, ci cu butonul de apelare a numărului 112. Sub el stau punctele de urgență din zonă și categoriile utile — salvamar, prim ajutor, centru medical, farmacie de gardă, poliție, pompieri — cu marcaj distinct pentru cele care funcționează non-stop.

E logica potrivită pentru o pagină pe care o deschizi cu o singură mână, în picioare, cu soarele în ecran. Nimeni nu citește un paragraf introductiv când are nevoie de ajutor.

Transport: liniile și traseele stațiunii

A patra funcționalitate acoperă mobilitatea. Aplicația listează liniile de autobuz care deservesc zona, inclusiv cele estivale, cu traseul fiecăreia și cu stațiile marcate pe hartă.

Orarele nu sunt încă publicate, iar aplicația scrie asta explicit pe fiecare pagină de linie, precizând că sursa oficială urmează să fie confirmată de Primărie. Ar fi fost mai comod să afișeze niște ore aproximative. A ales să nu inventeze — un orar greșit trimite oamenii degeaba în stație, iar asta e mai rău decât absența lui.

Ghidul turistic și gastronomic

Ultima componentă e ghidul de locuri: restaurante, cafenele, baruri, cluburi, cazare, atracții turistice și activități, împărțite pe categorii. Fiecare intrare vine cu nota și numărul de recenzii, cu banda de preț și cu programul zilei, ca să știi dacă e deschis înainte să te urci în mașină.

Lângă el stă un calendar al evenimentelor din stațiune, care afișează ce se întâmplă în ziua curentă. Când nu e nimic programat, ți-o spune, în loc să umple pagina cu ce a fost săptămâna trecută.

Principiul care ține totul laolaltă

Peste toate funcționalitățile trece o singură regulă: fiecare informație vine cu sursa și cu momentul la care a fost actualizată.

Steagul nu spune doar „verde”, ci și ora la care a fost ridicat, și te avertizează singur când datele au îmbătrânit. Datele meteo își arată vechimea. Analizele apei își afișează data prelevării. Acolo unde o informație lipsește, aplicația recunoaște că lipsește.

Pare un detaliu tehnic. În practică e diferența dintre un ghid pe care te bazezi și unul pe care îl citești cu suspiciune. Cele mai multe informații turistice online sunt corecte în ziua în care au fost scrise și nimeni nu le mai atinge după aceea — afli în august despre un local care s-a închis de două veri.

Pentru un turist care ia decizii pe loc, asta cântărește mai mult decât un design frumos. Întrebările la mare au termen scurt de valabilitate: intru în apă acum sau mai aștept, mai stau în stație sau chem un taxi, mai apuc să mănânc undeva sau s-a închis bucătăria. Un ghid care îți spune cât de proaspătă e informația te lasă să răspunzi singur.

Cum o deschizi

Nu ai nevoie de magazin de aplicații și nu îți cere date personale. Intri pe ghidul stațiunii Mamaia Nord , îl salvezi ca scurtătură pe ecranul telefonului și îl ai la îndemână toată vacanța.

Dacă mergi la mare weekendul acesta, deschide-l măcar o dată înainte de plecare, la secțiunea de plaje. Cinci secunde de citit un steag te scutesc de o oră de mers degeaba.

Despre proiect

Ghidul digital al stațiunii face parte din proiectul „Aplicații mobile pentru destinația turistică stațiune de interes național Mamaia Nord – Digitalizare OMD”, implementat de UAT Orașul Năvodari.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C11 – Turism și cultură, Reforma R1 – Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației. Autoritate responsabilă: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.