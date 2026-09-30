Bufeuri, transpirații nocturne și insomnie: poate ajuta terapia hormonala?

Bufeurile, transpirațiile nocturne și tulburările de somn sunt printre simptomele care pot apărea în perioada perimenopauzei și a menopauzei. Pentru unele femei, acestea sunt ușoare și apar ocazional, în timp ce pentru altele pot deveni suficient de frecvente încât să afecteze somnul, activitatea de zi cu zi și calitatea vieții.

Atunci când aceste simptome sunt asociate cu schimbările hormonale din perioada menopauzei, terapia hormonală poate fi una dintre opțiunile de tratament. Este considerată unul dintre cele mai eficiente tratamente pentru bufeurile și transpirațiile nocturne deranjante, însă nu este potrivită pentru toate femeile. Alegerea tratamentului trebuie făcută individual, împreună cu medicul, după evaluarea istoricului medical și a factorilor de risc.

De ce apar bufeurile și transpirațiile nocturne?

Bufeurile și transpirațiile nocturne sunt cunoscute în medicină drept simptome vasomotorii. Ele apar frecvent în perioada de tranziție către menopauză, când nivelurile hormonale, în special cele ale estrogenului, se modifică.

Un bufeu poate fi resimțit ca o senzație bruscă de căldură, de obicei la nivelul feței, gâtului și toracelui, și poate fi însoțit de transpirație, frisoane sau palpitații. Transpirațiile nocturne reprezintă practic episoade de acest tip care apar în timpul somnului.

Frecvența și intensitatea simptomelor diferă foarte mult de la o persoană la alta. Unele femei au episoade rare, în timp ce altele se confruntă cu mai multe episoade într-o singură zi sau noapte.

Cum pot afecta bufeurile somnul?

Unul dintre cele mai neplăcute efecte ale transpirațiilor nocturne este întreruperea somnului. Trezirile repetate pentru că organismul se supraîncălzește sau pentru schimbarea hainelor și a lenjeriei pot face dificilă revenirea la un somn profund și continuu.

În timp, somnul fragmentat poate duce la oboseală în timpul zilei, dificultăți de concentrare, iritabilitate și o senzație generală de lipsă de energie.

Este important însă ca insomnia să nu fie pusă automat pe seama menopauzei. Problemele de somn pot avea mai multe cauze, inclusiv stres, anxietate, alte afecțiuni medicale, tulburări de somn sau modificări ale stilului de viață.

Poate ajuta terapia hormonală?

Da, terapia hormonală poate ajuta la reducerea bufeurilor și a transpirațiilor nocturne asociate menopauzei. Terapia hormonală sistemică este considerată un tratament foarte eficient pentru simptomele vasomotorii deranjante. Prin ameliorarea acestor simptome, unele femei pot observa și o îmbunătățire a somnului, în special atunci când trezirile nocturne sunt provocate de bufeuri.

Cu toate acestea, terapia hormonală nu trebuie privită ca un tratament universal pentru insomnie. Dacă dificultățile de somn persistă chiar și după controlul bufeurilor, medicul poate recomanda o evaluare suplimentară și alte metode de tratament.

Pentru insomnia propriu-zisă, terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I) este una dintre abordările cu dovezi de eficiență.

Ce conține terapia de substituție hormonala?

Terapia hormonala pentru menopauză poate include estrogen, iar în anumite situații și un progestogen. Schema este stabilită în funcție de situația medicală a pacientei.

De exemplu, femeile care au uter și primesc estrogen sistemic au nevoie, în general, și de protecție endometrială cu un progestogen, deoarece administrarea estrogenului fără această protecție poate crește riscul de cancer endometrial. Femeile care nu mai au uter pot avea alte opțiuni terapeutice.

Hormonii pot fi administrați în diferite forme, inclusiv comprimate, plasturi, geluri sau spray-uri, în funcție de tratamentul recomandat.

Când poate fi luată în considerare terapia hormonala?

Terapia hormonală poate fi discutată atunci când simptomele menopauzei sunt suficient de deranjante încât afectează calitatea vieții, în special în cazul bufeurilor și transpirațiilor nocturne.

Decizia nu se bazează însă doar pe prezența simptomelor. Medicul va ține cont de vârstă, momentul apariției menopauzei, istoricul personal și familial, afecțiunile existente și eventualii factori de risc.

Pentru multe femei aflate în menopauză timpurie, terapia hormonală poate avea un raport beneficii-riscuri favorabil atunci când este utilizată pentru simptomele vasomotorii, dar evaluarea trebuie făcută individual.

Când terapia hormonala poate să nu fie recomandată?

Terapia hormonală nu este potrivită pentru toate femeile. Există situații în care riscurile pot depăși beneficiile, motiv pentru care este necesară o evaluare medicală înainte de începerea tratamentului.

Printre situațiile în care terapia hormonală sistemică poate fi contraindicată sau necesită o evaluare deosebit de atentă se numără antecedentele de cancer de sân sau endometrial, accidente vasculare cerebrale, cheaguri de sânge, infarct miocardic, afecțiuni hepatice sau sângerările uterine inexplicabile.

Acestea sunt doar câteva exemple, iar istoricul fiecărei paciente trebuie analizat individual.

Există și alternative la terapia hormonala?

Da. Femeile care nu pot sau nu doresc să urmeze terapie hormonală au la dispoziție și opțiuni non-hormonale pentru gestionarea bufeurilor și transpirațiilor nocturne.

În funcție de situație, medicul poate discuta despre anumite medicamente non-hormonale, precum unele antidepresive sau alte terapii prescrise pentru simptomele vasomotorii. Pentru tulburările de somn, pot fi recomandate intervenții specifice, inclusiv terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie.

Schimbările de stil de viață pot fi, de asemenea, utile. Menținerea unei temperaturi confortabile în dormitor, hainele lejere, activitatea fizică regulată și gestionarea stresului pot contribui la controlul simptomelor, deși eficiența acestor măsuri variază de la o persoană la alta.

Ce trebuie făcut înainte de începerea tratamentului?

Înainte de începerea terapiei hormonale, este importantă o consultație medicală. Nu este recomandată alegerea sau modificarea tratamentului pe cont propriu.

Medicul poate discuta despre simptome, ciclurile menstruale, vârsta la care au început modificările, istoricul medical și tratamentele pe care le urmezi deja. În funcție de situație, pot fi recomandate investigații suplimentare.

Un alt aspect important este stabilirea obiectivului tratamentului: reducerea bufeurilor, îmbunătățirea somnului afectat de transpirațiile nocturne, ameliorarea altor simptome ale menopauzei sau o combinație a acestora.

Bufeurile, transpirațiile nocturne și insomnia pot avea un impact important asupra calității vieții în perioada menopauzei. Atunci când aceste simptome sunt legate de schimbările hormonale, terapia hormonală poate fi o opțiune eficientă, în special pentru simptomele vasomotorii precum bufeurile și transpirațiile nocturne.

Îmbunătățirea somnului poate apărea atunci când sunt reduse episoadele nocturne de căldură și transpirație, însă insomnia persistentă poate necesita o abordare separată.