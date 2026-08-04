Diferența de zece euro pe metru pătrat pare o nuanță statistică, însă descrie corect locul pe care îl ocupă acum orașul. Sibiul nu mai este o piață periferică, dar nici nu a trecut în categoria orașelor unde cumpărătorul plătește o primă de imagine. Se află exact la limita mediei, iar poziția aceasta se vede și în felul în care se așază chiriile.

Sibiul a depășit trei orașe mari, rămânând totuși sub medie

Ierarhia lunii iulie 2026 s-a schimbat discret față de ceea ce știa publicul larg despre orașele mari ale României. Peste Sibiu se află Cluj, cu 3.306 euro pe metru pătrat, Brașov, cu 2.318 euro, București, cu 2.302 euro, și Craiova, cu 2.118 euro. Imediat sub Sibiu apar Constanța, cu 2.011 euro, Iași, cu 2.000 euro, și Timișoara, cu 1.960 euro. Mai jos se așază Oradea, cu 1.862 euro, și Ploiești, cu 1.400 euro.

Sibiul a urcat astfel peste Constanța, peste Iași și peste Timișoara, orașe mai mari ca populație și cu piețe rezidențiale mai vechi. Faptul că a reușit asta rămânând totuși sub media națională arată că avansul nu vine dintr-un salt brusc, ci dintr-o acumulare lentă.

Cea mai clară măsură a distanței dintre Sibiu și vârful clasamentului este raportul cu Clujul: locuințele clujene costă cu 63,6% mai mult decât cele sibiene. Pentru cineva care compară cele două orașe înainte de o mutare, diferența nu rămâne un procent abstract, ci se traduce direct în ani de rată lunară.

O creștere care încetinește vizibil

Sibiul vine după o serie de scumpiri neîntrerupte, începută în ianuarie 2025, când prețul mediu era de 1.755 euro pe metru pătrat. În iulie 2025 ajunsese la 1.857 euro, iar un an mai târziu la 2.021 euro, ceea ce înseamnă un avans anual de 8,8%.

Ritmul lunar spune însă o poveste mai temperată. În mai 2026, prețul mediu a urcat cu 14 euro pe metru pătrat față de luna anterioară. În iulie, creșterea s-a redus la 5 euro. Direcția a rămas aceeași, dar panta s-a aplatizat, semn al unei piețe care se apropie de pragul pe care cumpărătorii locali îl mai acceptă.

Chiriile: intervale largi la două camere, previzibile la garsoniere

Prețul de achiziție este doar jumătate din discuție. Cealaltă jumătate, mai relevantă pentru cine vine în oraș pentru un loc de muncă sau pentru facultate, este chiria lunară.

Un reper util vine din listările active ale agenției Vianto Properties, sincronizate la 4 august 2026. Nu vorbim despre o medie a întregii piețe sibiene, ci despre imaginea unei oferte concrete, însă cifrele arată bine intervalele în care se poartă negocierile. În oferta curentă de închirieri din Sibiu, o locuință de două camere are o chirie medie de 414 euro și o mediană de 399 euro, cu un interval neobișnuit de larg, de la 280 până la 750 de euro. Apartamentele de trei camere se închiriază în medie cu 555 de euro, iar mediana lor este de 550 de euro.

La capătul de jos al pieței, garsonierele din portofoliul agenției au o chirie medie de 350 de euro și o mediană de 320 de euro, cu valori cuprinse între 300 și 420 de euro. Intervalul strâns descrie o tipologie cu cerere stabilă și cu puține surprize la semnarea contractului.

Distanța dintre medie și mediană merită citită cu atenție. La două camere, câteva contracte scumpe ridică media până la 414 euro, în vreme ce mediana de 399 de euro descrie mai fidel ce plătește chiriașul obișnuit.

Cât cântărește un metru pătrat într-un salariu sibian

Comparația între orașe capătă sens abia atunci când e raportată la veniturile locale. În martie 2026, un angajat din județul Sibiu câștiga în medie 6.025 lei net pe lună, potrivit Institutului Național de Statistică. La cursul comunicat de BNR pentru 4 august 2026, de 5,2497 lei pentru un euro, efortul necesar pentru achiziția unui singur metru pătrat de locuință ajungea, în iunie 2026, la 1,86 salarii medii nete lunare.

Este o cifră care explică de ce ritmul scumpirilor a scăzut. Un oraș poate crește peste media națională doar atâta vreme cât veniturile locale țin pasul, iar Sibiul a ajuns aproape de acel punct de echilibru. Diferența față de Cluj arată, de altfel, ce se întâmplă atunci când prețurile urcă mai repede decât salariile: raportul dintre efort și venit devine dificil de susținut pentru cumpărătorul obișnuit.

Concluzia lunii iulie

Sibiul a ajuns într-un punct în care merită descris cu precizie, nu cu superlative. Este un oraș care s-a scumpit constant timp de un an și jumătate, a depășit câteva piețe rezidențiale mai mari și a rămas totuși, cu zece euro pe metru pătrat, sub media națională. Pentru cumpărători și pentru chiriași deopotrivă, această poziție intermediară este, deocamdată, principalul argument al orașului.

Sursa foto: freepik.com

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