Stomatologia rămâne unul dintre cele mai mari capitole de cheltuieli medicale pentru românii adulți. În 2026, o singură intervenție complexă, cum este un implant cu coroană sau un aparat ortodontic transparent, poate depăși ușor 8.000 de lei, iar îngrijirile de rutină (detartraj anual și două sau trei plombe) ajung frecvent la 1.500 sau 2.000 de lei pe an.

În același timp, Casa Națională de Asigurări de Sănătate acoperă o listă foarte scurtă de proceduri, ceea ce împinge marea majoritate a costurilor în zona privată.

Articolul de față face o radiografie a prețurilor practicate în clinicile private din București la începutul anului 2026 și trece în revistă opțiunile prin care îți poți reduce factura: de la abonamente și pachete de loialitate, până la asigurări private care includ stomatologia.

De ce sunt costurile stomatologice atât de mari în România

Mai mulți factori se suprapun.

Primul este natura serviciului: stomatologia are un consum ridicat de materiale (compozite, ceramică, implanturi din titan, aparate ortodontice), iar prețurile acestor materiale au crescut constant în ultimii ani.

Al doilea factor este nivelul redus de finanțare publică. Sistemul de stat decontează doar un set restrâns de servicii, în special pentru copii și pentru urgențe, în timp ce stomatologia preventivă și restauratoare pentru adulți rămâne aproape integral în privat.

Al treilea factor ține de cerere: România are una dintre cele mai mici rate de vizite anuale la stomatolog din UE, ceea ce face ca, atunci când pacienții ajung totuși la cabinet, intervențiile să fie mai complexe și mai scumpe.

Prețurile orientative ale procedurilor stomatologice în 2026

Cifrele de mai jos sunt prețuri de pornire, extrase din listele publice ale clinicilor private de tier mediu din București, la începutul anului 2026. Prețurile reale variază în funcție de oraș, materialele folosite, complexitatea cazului și de medicul care realizează intervenția.

Procedură Pornește de la Consultație stomatologică inițială 180 lei Radiografie panoramică digitală 85 lei Detartraj cu ultrasunete 180 lei Extracție simplă, monoradiculară 230 lei Extracție pluriradiculară 305 lei Extracție molar de minte erupt 470 lei Coroană metalo-ceramică 1.150 lei Coroană ceramică pe suport zirconiu 1.810 lei Albire profesională, o ședință 420 lei Proteză totală acrilică 2.500 lei Implant dentar (gamă medie, fără coroană) 2.000 lei

*Aceasta este lista estimativă cu prețuri pentru cele mai frecvente proceduri stomatologice.

Pentru un adult fără probleme majore, o vizită anuală cu detartraj și o plombă mică înseamnă, de regulă, între 500 și 1.000 de lei pe an. Pentru un pacient cu mai multe carii, o lucrare protetică sau ortodonție, factura urcă rapid la 5.000 sau chiar 20.000 de lei pe un singur ciclu de tratament.

Cât acoperă, de fapt, sistemul public

Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează o listă limitată de servicii stomatologice, în principal urgențe și proceduri pentru copii sub 18 ani. La adulți, decontarea este parțială și se aplică doar pentru servicii de bază (de exemplu, anumite extracții sau o consultație anuală la stomatologii care au contract cu CAS), iar plafonul disponibil pe cabinet se epuizează frecvent la jumătatea lunii. În practică, peste 90% din cheltuielile stomatologice ale unui adult din mediul urban se plătesc din buzunar.

Trei modalități prin care îți poți reduce costurile stomatologice

1. Abonamente și pachete de fidelitate la clinică

Multe clinici private oferă pachete anuale care includ două detartraje, o consultație și un număr limitat de plombe simple, la un preț pachet mai mic decât suma serviciilor individuale. Costul acestor pachete poate fi diferit față de achiziția individuală a serviciilor. Unul dintre beneficiile acestor soluții este predictibilitatea costului. Dezavantajul este că abonamentul te leagă de o singură rețea de clinici și nu acoperă urgențele apărute când ești în alt oraș.

2. Pachete medicale oferite de angajator

Tot mai mulți angajatori, în special din IT și companiile medii sau mari, oferă pachete de sănătate care includ stomatologia de bază: consultații, detartraj, plombe simple și urgențe. Dacă lucrezi într-o astfel de companie, merită verificat dacă pachetul tău acoperă deja stomatologia, pentru că mulți angajați nu folosesc acest beneficiu pur și simplu pentru că nu știu că îl au.

3. Asigurare privată de sănătate care include stomatologia

Aici apare o nuanță importantă: nu toate asigurările de sănătate individuale de pe piața românească includ stomatologia ca acoperire de bază. Multe o tratează ca pe un add-on sau o exclud complet din pachetele individuale.

Printre produsele care includ servicii stomatologice generale și de urgență ca parte din acoperirea standard se află și asigurarea de sănătate Confort MED de la ASIROM, care decontează aceste servicii fără co-plată în rețeaua de clinici partenere. Comparativ cu abonamentele dedicate unei singure clinici, o asigurare poate oferi acces la o rețea mai extinsă. O astfel de asigurare poate permite accesul la mai multe clinici partenere din mai multe orașe, acoperă în plus consultații, investigații și, opțional, spitalizare, și se reînnoiește anual cu posibilitatea includerii membrilor familiei (soț, soție, copii).

Ce să verifici înainte să alegi un pachet care include stomatologie

Este util să verifici patru aspecte importante:

Ce proceduri stomatologice sunt incluse în pachetul de bază? Detartrajul anual și plombele simple sunt incluse aproape peste tot. Coroanele, punțile și implanturile, aproape nicăieri.

Există un plafon anual pentru stomatologie? Multe pachete au plafoane (de exemplu, până la 1.500 sau 2.000 de lei pe an pentru servicii stomatologice), peste care pacientul plătește integral.

Care este rețeaua de clinici partenere? Dimensiunea și distribuția rețelei pot influența accesul la servicii stomatologice în diferite orașe și disponibilitatea programărilor. Este util să verifici dacă există clinici partenere în zonele în care locuiești sau călătorești frecvent.

Există co-plată sau franciză? Unele asigurări impun ca pacientul să suporte un procent din factură. În anumite cazuri, unele polițe pot acoperi integral costurile eligibile, în limitele plafonului contractual.

Ce să faci concret în 2026

Dacă vrei să-ți reduci factura stomatologică în 2026, primul pas este o consultație de evaluare. Multe clinici au campanii sezoniere care includ consultația inițială în anumite condiții. În funcție de planul de tratament rezultat, alegerea potrivită poate diferi. Pentru îngrijirile de rutină, unele persoane aleg abonamente la clinică sau asigurări private care includ stomatologie de bază. În cazul intervențiilor mai complexe, pot exista și variante de plată eșalonată sau combinații între diferite forme de acoperire și finanțare, în funcție de nevoile fiecărui pacient.

Amânarea controalelor stomatologice poate duce, în timp, la tratamente mai complexe și costuri mai ridicate. O carie netratată ajunge tratament endodontic. Un endodontic neglijat ajunge extracție. O extracție amânată ajunge implant, iar costurile pot crește semnificativ de la o etapă la alta. Vizita anuală de control, indiferent dacă o plătești direct sau prin asigurare, poate contribui la reducerea costurilor și a complicațiilor pe termen lung.

Informațiile din acest articol au caracter informativ și orientativ. Costurile și condițiile de acoperire pot varia în funcție de clinică, furnizor și situația medicală individuală.

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