Ce înseamnă valoarea HbA1c de pe buletinul de analize și când poate semnala prediabet

Un rezultat HbA1c peste intervalul de referință poate ridica multe întrebări, mai ales dacă glicemia măsurată anterior a fost normală. Cele două analize oferă însă informații diferite: glicemia arată nivelul glucozei din sânge la momentul recoltării, iar hemoglobina glicată, prescurtată HbA1c, reflectă media din ultimele aproximativ 2–3 luni.Rezultatul poate ajuta la identificarea prediabetului, dar trebuie interpretat împreună cu istoricul medical și, atunci când este necesar, cu alte analize.

Ce măsoară hemoglobina glicată

Glucoza din sânge se leagă de hemoglobină, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul. Analiza HbA1c măsoară proporția hemoglobinei de care s-a legat glucoza.

Rezultatul oferă o imagine a glicemiei medii din ultimele luni, cu o influență mai mare a valorilor recente. Nu arată însă oscilațiile de pe parcursul zilei și nici glicemia din momentul recoltării.

Pe buletinul de analize poți întâlni și denumirea „hemoglobină glicozilată”, folosită pentru aceeași analiză.

Ce valori pot indica prediabetul

Potrivit criteriilor Asociației Americane de Diabet, la persoanele care nu sunt însărcinate și nu au deja un diagnostic de diabet, HbA1c se interpretează folosind următoarele repere:

Sub 5,7%: sub pragul HbA1c pentru prediabet.

Între 5,7% și 6,4%: interval corespunzător prediabetului.

6,5% sau mai mult: prag folosit pentru diagnosticul diabetului zaharat.

O valoare sub 5,7% nu exclude toate tulburările glicemiei. Dacă există simptome, factori de risc sau rezultate discordante, medicul poate recomanda investigații suplimentare.

O valoare de cel puțin 6,5% necesită, de regulă, confirmare printr-un al doilea rezultat anormal: repetarea HbA1c sau un alt test diagnostic recomandat de medic. Pentru persoanele care au deja diabet, obiectivele HbA1c se stabilesc individual.

Prediabetul poate exista fără simptome

Prediabetul înseamnă că valorile glicemiei sunt peste limitele normale, fără să atingă pragurile pentru diabet. De obicei, nu provoacă simptome și poate fi descoperit la o evaluare preventivă.

Riscul de a dezvolta diabet de tip 2 este crescut, dar evoluția nu este inevitabilă. Identificarea prediabetului permite discutarea unor măsuri de prevenție și stabilirea unui plan de monitorizare.

Merită să discuți cu medicul despre testare dacă ai exces de greutate, faci puțină mișcare, ai rude apropiate cu diabet de tip 2, hipertensiune arterială sau antecedente de diabet gestațional.

Cum te poate ajuta un calculator HbA1c

HbA1c poate fi raportată în procente sau în mmol/mol. Aceste unități exprimă același indicator, folosind două sisteme de raportare.

Pentru conversie, poți folosi online, calculatorul de hemoglobină glicată (HbA1c) . Pornind de la rezultatul analizei, acesta oferă și glicemia medie estimată, exprimată în mg/dL și mmol/L.

Această estimare nu reprezintă glicemia pe nemâncate și nu trebuie comparată cu pragurile folosite pentru aceasta. Calculatorul ajută la înțelegerea rezultatului, fără să stabilească un diagnostic.

Ce trebuie să știi înainte de interpretare

Pentru HbA1c nu este necesar să fii nemâncat. Dacă recoltezi simultan și alte analize, respectă instrucțiunile laboratorului.

Anumite anemii, transfuziile recente, sarcina, unele boli renale și variantele hemoglobinei pot afecta relația dintre HbA1c și glicemia medie. Spune-i medicului dacă te afli într-una dintre aceste situații sau dacă rezultatul nu se potrivește cu glicemiile măsurate.

Ce faci dacă rezultatul este crescut