Rusia a construit în doar șase săptămâni o bază majoră pentru atacuri cu drone. Experții avertizează NATO

Rusia a construit în doar șase săptămâni o bază importantă pentru lansarea de drone cu reacție, lângă granița cu Ucraina, relatează Reuters, care citează imagini din satelit și experți în domeniu.

Baza a fost construită începând cu 31 august pe un teren viran din regiunea Rostov, în sud-vestul Rusiei. Este vorba de un complex vast, cu o suprafață echivalentă cu aproximativ 126 de terenuri de fotbal, după cum indică imagini din satelit obținut de Planet Labs și Airbus.

Complex construit sub „umbrela” unei baze aeriene

Complexul este situat la circa 3,5 kilometri de baza aeriană rusă Millerovo, unde este dislocat Regimentul 31 Gardă de Aviație de Vânătoare.

Potrivit Reuters, dintre cele opt platforme de lansare, două erau deja dotate cu șine. De asemenea, se lucra la instalarea unor șine pe alte două platforme, iar pe parcursul a trei zile din această săptămână au fost observate și alte lucrări de construcție.

Această construcție coincide cu o intensificare a utilizării de către Rusia a dronelor de atac cu motor cu reacție. Ucraina se confruntă cu dificultăți în interceptarea acestor arme mai rapide, care pot atinge viteze de până la 600 de kilometri pe oră.

Conducerea de la Kiev anticipează că Rusia va intensifica și mai mult atacurile cu drone cu reacție și rachete în această iarnă.

Mike Monnik, fondator și director executiv al companiei private de informații DroneSec, consideră că baza surprinsă în imagini ar putea fi utilizată pentru lansarea modelelor Gheran-4 și Gheran-5, cele mai noi tipuri de drone cu reacție din dotarea Rusiei.

În afară de complexul de lângă Millerovo, Rusia ar mai avea alte 10 puncte fixe de lansare utilizate pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei.

O provocare pentru NATO

„Viteza de construcție demonstrează cât de ușor poate Rusia să pună rapid în aplicare capacități ofensive deja consolidate”, avertizează Monnik.

Construirea acestei facilități coincide totodată cu deteriorarea relațiilor dintre Rusia și alianța militară NATO.

Moscova și-a intensificat campania de atacuri hibride în Europa, care include inclusiv incursiuni cu drone și chiar și atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră.

Mike Monnik semnalează că o combinație între producția industrială de drone cu reacție, gradul tot mai mare de sofisticare al acestora și lipsa relativă a unor sisteme exhaustive de apărare împotriva dronelor în multe țări NATO reprezintă o provocare pentru Occident.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta pe marginea acestei facilități și, în sens mai larg, a programului său de drone cu reacție, subliniază Reuters.

Utilizarea dronelor cu reacție, în creștere

Unii analiști militari afirmă că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție a dronelor către modele cu reacție, în contextul în care Ucraina întâmpină dificultăți în a le contracara.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia și-a intensificat utilizarea dronelor cu reacție de aproximativ șase ori pe parcursul a trei luni, în această vară. Datele indică faptul că Kievul și regiunea înconjurătoare au fost principalele ținte ale Kremlinului.