Ce se întâmplă cu afacerea ta dacă nu mai plătești reclame timp de 30 de zile

Multe firme știu exact cât cheltuie pe publicitate, dar nu știu câți clienți le-ar rămâne dacă reclamele s-ar opri. Un test simplu, care nu cere oprirea niciunei campanii, arată cât de dependentă e o afacere de bugetul plătit.

Campaniile merg, telefonul sună, intră formulare și apar comenzi. Dar cât din această cerere vine din faptul că firma ta poate fi găsită și cât vine din bugetul pe care îl plătești lunar în Google Ads, Facebook sau alte platforme?

Poți afla fără să oprești nicio campanie. În analizele făcute de okSEO.ro , agenție de optimizare SEO din Timișoara, verificarea pornește de la o întrebare simplă: ce surse de clienți ar rămâne active dacă reclamele ar dispărea timp de 30 de zile?

Echipa okSEO o numește Testul celor 30 de zile fără reclame.

Testul celor 30 de zile

Dacă dispare bugetul, ce mai rămâne?

Un client poate ajunge la o firmă după ce vede o reclamă. Poate însă să caute serviciul direct în Google, să găsească firma în Maps, să caute numele companiei, să intre pe site după o recomandare sau să ceară unui asistent AI variante pentru problema lui. Testul urmărește toate aceste trasee.

Reclamele rămân pornite: separi datele și vezi ce există deja în afara lor.

Laurențiu Lazăr, fondatorul okSEO, explică de unde pornește:

„Eu aș începe cu oamenii care sună, trimit un formular sau ajung la locație. Vreau să știu prin ce traseu au venit. Abia după aceea pot spune cât depinde firma de reclame și câtă vizibilitate a construit în afara lor.”

Un service auto care a pornit de la zero

Un proiect okSEO pentru un service auto din Timișoara arată cum se construiește vizibilitatea organica. Service-ul pornea sub o identitate nouă, fără site, fără pagini indexate în Google, fără trafic organic și fără recenziile profilului vechi.

Proiectul s-a bazat pe optimizarea SEO inițială și pe prezența locală, fără reclame plătite. Site-ul a fost construit după felul în care oamenii caută: mecanică auto, diagnoza, geometria roților, tinichigeria și vopsitoria au primit fiecare pagina ei.

Au urmat optimizarea tehnică, conținutul, legăturile dintre pagini și configurarea profilului din Google Business Profile.

În cele 16 luni de date pe care le păstrează Google Search Console, site-ul a adunat peste 7.000 de clicuri organice și aproximativ 339.000 de afișări în Google. Separat, profilul din Google Business Profile a înregistrat, în doar câteva luni, peste 400 de apeluri inițiate și peste 900 de solicitări de indicații către service.

Cifrele trebuie interpretate realist. Un apel telefonic nu înseamnă o lucrare plătită, iar o cerere de indicații nu înseamnă că omul a ajuns la service.

Arată însă că oamenii au găsit afacerea și au făcut pași concreți spre ea, fără ca service-ul să plătească pentru fiecare apariție.

Rezultatul ține de întregul proiect, pentru că mai multe lucrări s-au făcut în paralel.

Cum faci testul pe firma ta

Primul pas este Google Analytics 4. Pune deoparte traficul plătit și uită-te la ce rămâne: căutare organică, Maps, acces direct, recomandări.

Dacă ai profil în Google Business Profile, adaugă parametri UTM pe linkul către site. Fără ei, vizitele din profil se amestecă cu restul traficului venit din Google.

Al doilea pas este Search Console, unde contează căutările, nu doar totalul. Separă căutările care conțin numele firmei de cele în care oamenii caută serviciul. Cine caută numele exact al unui service și-a ales deja furnizorul. Cine caută „service auto Timișoara” încă alege, și acolo se câștigă clienții noi. Separarea se poate face cu filtrul pentru brand din Search Console, dacă e disponibil pentru site-ul tău, sau cu un filtru regex.

Al treilea pas este o căutare făcută de tine, după serviciul principal și fără numele firmei. Un cabinet stomatologic caută serviciul și orașul, un service caută problema pe care ar scrie-o un șofer, un magazin online caută categoria principală de produse.

Apare vreo pagină a firmei? Apare profilul din Maps? Te-ar putea descoperi cineva care n-a auzit de tine până acum?

Dacă la serviciile principale nu apari, cauza este de obicei o combinație de structură a site-ului, probleme tehnice și prezență locală slabă. Pe aceste aspecte lucrăm in cadrul serviciilor de optimizare SEO ale agentiei.

Ultimul pas este verificarea în asistenții AI. Pune întrebarea pe care ar pune-o un client, de exemplu „Ce service auto recomanzi în Timișoara?”, și vezi dacă firma apare, cum este descrisă și dacă informațiile sunt corecte. Un singur răspuns spune puțin, pentru că rezultatele se schimbă de la o întrebare la alta. De aceea okSEO folosește aceleași întrebări, notează instrumentul și momentul verificării și compară răspunsurile în timp. Toate acestea se fac automat in cadrul programelor software dedicate din interiorul agentiei

Reclamele și campaniile SEO au roluri diferite

Reclama aduce vizibilitate din prima zi și este utilă când lansezi o ofertă sau vrei să testezi rapid un mesaj. SEO construiește vizibilitatea în timp, prin pagini bine gândite, probleme tehnice rezolvate și autoritatea site-ului.

Testul celor 30 de zile fără reclame nu este un motiv să oprești o campanie care aduce profit. Îți arată dacă afacerea are mai multe căi prin care poate fi găsită și cât de expusă ar fi dacă un canal s-ar opri brusc.