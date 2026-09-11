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Cum alegi un UPS potrivit pentru afacerea ta sau camera de servere

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UPS
Foto: ro.armac-energy.eu
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Află cum să alegi UPS-ul potrivit pentru afacerea ta și camera de servere. Protejează echipamentele cu soluții neîntreruptibile de calitate.

Cuprins:

O pană de curent acasă este de obicei un simplu inconvenient. Într-un mediu de afaceri, aceasta poate duce la pierderea datelor, întreruperea activității, indisponibilitatea serviciilor sau probleme ale infrastructurii IT critice. De aceea, o sursă neîntreruptibilă de alimentare (UPS) aleasă corect devine unul dintre elementele-cheie ale strategiei de protecție energetică a unei companii.

Așadar, cum alegi sistemul UPS potrivit pentru un birou, o afacere sau o cameră de servere? Ce parametri trebuie să iei în calcul și cum trebuie să corelezi puterea UPS-ului cu sarcina reală?

UPS
UPS

Are afacerea mea nevoie cu adevărat de un UPS?

Pentru majoritatea companiilor care se bazează pe echipamente electronice profesionale, răspunsul este da.

Acest lucru este valabil nu doar pentru companiile mari și centrele de date. Alimentarea de rezervă poate fi la fel de importantă pentru studiourile foto, birourile de design, magazinele online, companiile de software sau afacerile mici care folosesc servere NAS, sisteme de supraveghere și echipamente de rețea.

Cu cât o afacere depinde mai mult de calculatoare, servere și servicii online, cu atât mai mari sunt consecințele potențiale ale unei pene de curent.

UPS
UPS

Alimentare fiabilă chiar și în cazul unei căderi de rețea electrică

Chiar și o rețea electrică stabilă nu poate garanta o alimentare neîntreruptă în orice moment. O defecțiune poate apărea din cauza infrastructurii electrice deteriorate, a supraîncărcării rețelei, a condițiilor meteo extreme sau a unei defecțiuni în instalația electrică locală.

Într-un mediu de afaceri, chiar și câteva minute fără curent pot duce la întreruperea activității, indisponibilitatea site-urilor sau serviciilor, probleme de comunicare și pierderea datelor nesalvate. Dacă o companie oferă servicii folosind propriile servere, întreruperile pot afecta și nivelurile de disponibilitate a serviciilor convenite cu clienții.

Un UPS pentru camera de servere sau pentru infrastructura IT nu trebuie neapărat să ofere mai multe ore de alimentare de rezervă. În multe cazuri, scopul său principal este să mențină sistemele funcționale timp de câteva minute sau câteva zeci de minute, oferind suficient timp pentru a trece pe generator sau pentru a realiza o oprire sigură a sistemului.

UPS
UPS

Protejarea serverelor și a echipamentelor critice împotriva perturbațiilor din rețeaua electrică

O pană totală de curent nu este singurul risc. Supratensiunile, căderile de tensiune, fluctuațiile de tensiune și alte perturbații electrice pot afecta, de asemenea, echipamentele sensibile.

O pierdere bruscă a alimentării poate duce la pierderea datelor sau la erori în servere, sisteme de stocare NAS, echipamente de rețea și stații de lucru profesionale. O sursă UPS aleasă corect poate menține echipamentele în funcțiune și poate reduce impactul anumitor perturbații provenite din rețeaua electrică.

Totuși, un UPS nu înlocuiește un sistem de protecție la supratensiune sau la trăsnet, proiectat corect. Acesta trebuie tratat ca un nivel suplimentar de protecție pentru infrastructura critică.

UPS
UPS

Ce UPS ar trebui să alegi pentru o afacere sau o cameră de servere?

Piața oferă de la UPS-uri simple, pentru uz casnic dedicate PC, până la surse neîntreruptibile de alimentare profesionale, concepute pentru a proteja serverele, rețelele și sistemele IT.

Dacă un UPS trebuie să protejeze infrastructura critică a unei afaceri, acesta nu ar trebui ales la întâmplare.

UPS
UPS

Topologia UPS: Offline, Line-Interactive sau Online?

Una dintre cele mai importante diferențe dintre sistemele UPS este topologia acestora.

Un UPS offline este cel mai simplu design. În condiții normale de funcționare, echipamentele conectate sunt alimentate direct de la rețea. Atunci când apare o pană de curent, UPS-ul comută pe alimentarea de la baterie. Acest lucru înseamnă că este necesar un timp scurt de comutare.

Un UPS line-interactive include, de asemenea, un sistem AVR, care poate corecta anumite fluctuații de tensiune fără a comuta pe baterie. Funcționarea pe baterie este activată doar atunci când abaterile de tensiune devin prea mari sau când alimentarea de la rețea se pierde complet.

Cea mai avansată soluție este un UPS online, cunoscut și sub numele de VFI sau UPS cu dublă conversie.

În această arhitectură, curentul alternativ de intrare este mai întâi convertit în curent continuu, iar apoi invertorul îl transformă din nou într-un curent alternativ stabil, furnizat echipamentelor conectate.

Ca urmare, comutarea pe alimentarea de la baterie nu provoacă nicio întrerupere la ieșire, iar timpul de comutare este, practic, 0 ms. De aceea, sistemele UPS online sunt deosebit de potrivite pentru camerele de servere, echipamentele de rețea și alte aplicații pretențioase.

UPS
UPS

Puterea UPS-ului – cum se calculează

Pentru a dimensiona corect un UPS, trebuie mai întâi să calculezi consumul real de energie al tuturor echipamentelor care urmează să fie conectate la acesta.

Specificațiile UPS-urilor includ, de obicei, două valori: VA și W. Relația dintre ele este descrisă de factorul de putere (Power Factor).

W = VA × PF

De exemplu, dacă un UPS de 1000 VA are un PF de 0,8, acesta poate furniza aproximativ 800W de putere activă. Cu PF=1, un UPS de 1000VA poate livra până la 1000W.

Este important, de asemenea, să lași o rezervă de capacitate. Nu este nevoie să alegi automat un UPS de două ori mai puternic decât sarcina conectată. În multe cazuri, o marjă de aproximativ 20–25% este un punct de plecare rezonabil.

O rezervă mai mare poate fi recomandată dacă firma anticipează extinderea viitoare a infrastructurii, folosește echipamente cu curenți mari de pornire sau are nevoie de o autonomie mai lungă pe baterie.

UPS
UPS

Bateriile și autonomia efectivă

Autonomia depinde în principal de numărul și capacitatea bateriilor, precum și de sarcina reală a UPS-ului.

Înainte de a cumpăra un UPS, merită așadar verificat tabelul de autonomie oferit de producător, pentru diferite niveluri de încărcare, în special la 50% și 100% sarcină. Un UPS care funcționează mult sub capacitatea sa maximă va oferi, de obicei, o autonomie semnificativ mai mare.

Dacă configurația standard nu oferă o autonomie suficientă, merită ales un model care acceptă module de baterii externe.

Un pachet de baterii suplimentar poate extinde autonomia fără a fi nevoie să înlocuiești unitatea principală a UPS-ului.

Management și monitorizare la distanță

O pană de curent nu se produce întotdeauna atunci când un administrator este prezent în birou.

Din acest motiv, un UPS profesional ar trebui să ofere funcții de monitorizare și management. Conexiunile USB, RS-232 și suportul pentru o placă SNMP sunt deosebit de utile.

Aceste funcții permit administratorilor să verifice sarcina UPS-ului, starea bateriilor și parametrii de alimentare, precum și să primească notificări în caz de defecțiune.

Sistemele mai avansate pot, de asemenea, să oprească automat serverele în timpul unei pene de curent prelungite, ajutând la protejarea datelor și prevenind o oprire necontrolată.

Tipul de carcasă: Tower sau Rack?

O altă decizie importantă privește carcasa UPS-ului.

Un UPS Tower este o unitate de sine stătătoare, cu o formă asemănătoare unei carcase de computer. Funcționează bine în birouri, ateliere sau încăperi tehnice unde nu există un dulap de servere.

Un UPS Rack (UPS rackabil) este conceput pentru instalarea într-un dulap rack standard de 19 inch. Într-o cameră de servere, aceasta este de obicei o soluție mai convenabilă, deoarece serverele, switch-urile, routerele, unitățile UPS și modulele suplimentare de baterii pot fi montate toate în același dulap.

Alegerea potrivită depinde așadar în principal de modul în care este organizată infrastructura companiei.

Soluția recomandată: seria Armac Office On-line PF1 Dust-Free

Un exemplu de soluție profesională care reunește caracteristicile descrise mai sus este seria Armac Office On-line PF1 Dust-Free.

A fost concepută pentru aplicații de afaceri pretențioase, incluzând servere, echipamente de rețea, stații de lucru profesionale și sisteme în care fiabilitatea alimentării este esențială.

Gamă largă de modele și factor de putere 1

Seria include modele cu puteri de 1000VA, 2000VA, 3000VA, 6000VA și 10.000VA.

Fiecare putere este disponibilă atât în versiune Tower, cât și Rack, ceea ce facilitează alegerea UPS-ului potrivit pentru o afacere mică, un birou sau o cameră de servere.

Toate modelele folosesc topologie online VFI și oferă un timp de comutare de 0 ms, precum și o formă de undă sinusoidală pură la ieșire.

Factorul de putere la ieșire este PF=1. Aceasta înseamnă că, de exemplu, un UPS de 3000VA poate livra până la 3000W de putere activă, în timp ce modelul de 10.000VA poate furniza până la 10.000W.

Acest lucru simplifică mult calculele de sarcină și permite utilizatorilor să folosească integral puterea activă nominală a UPS-ului.

Baterii AGM VRLA și pachete de baterii suplimentare

Sistemele UPS Armac PF1 Dust-Free folosesc baterii sigilate VRLA AGM de 12 V/9 Ah.

Numărul de baterii depinde de puterea modelului. Versiunea de 3000VA folosește șase baterii, în timp ce modelele de 6000VA și 10.000VA folosesc sisteme formate din până la 20 de baterii.

Seria poate fi extinsă și cu pachete de baterii externe compatibile.

Acest lucru permite companiilor să crească autonomia fără a înlocui unitatea principală a UPS-ului. Este deosebit de util pentru afacerile în creștere, a căror infrastructură necesită, în timp, o autonomie tot mai mare.

USB, SNMP și monitorizare la distanță

Sistemele UPS Armac PF1 Dust-Free acceptă comunicarea prin USB Type-B și RS-232.

Software-ul PowerManager II permite utilizatorilor să monitorizeze parametrii de funcționare, starea bateriilor și evenimentele legate de alimentare.

Unitățile UPS includ, de asemenea, un slot Smart-Slot care acceptă opțional o placă SNMP disponibilă de la Armac. Cu ajutorul acestui modul, UPS-ul poate fi conectat la rețeaua LAN și monitorizat de la distanță printr-un browser web sau un sistem de administrare a rețelei.

Această abordare menține configurația de bază a UPS-ului mai accesibilă pentru utilizatorii care nu au nevoie imediat de management prin rețea, permițând în același timp extinderea ulterioară a sistemului, dacă cerințele afacerii se schimbă.

Filtru Dust-Free pentru protecție suplimentară

Praful și particulele din aer pot afecta negativ echipamentele electronice, limitând răcirea și reducând treptat fiabilitatea în funcționare.

Acest aspect devine deosebit de important în afara camerelor de servere dedicate și climatizate, de exemplu în birouri, depozite, ateliere și încăperi tehnice.

Din acest motiv, unitățile UPS PF1 Dust-Free sunt echipate cu un filtru de praf detașabil, care ajută la limitarea cantității de impurități care pătrund în carcasă.

Filtrul poate fi scos și curățat cu ușurință, susținând un flux de aer corespunzător și simplificând întreținerea periodică.

Alege UPS-ul potrivit pentru camera ta de servere și afacerea ta

Așadar, cum alegi o sursă neîntreruptibilă de alimentare pentru o cameră de servere sau o afacere?

Începe prin a identifica echipamentele care necesită protecție și prin a le verifica consumul real de energie. Apoi, alege capacitatea UPS potrivită, cu o marjă de siguranță rezonabilă, stabilește autonomia necesară și alege topologia și tipul de carcasă potrivite.

Pentru infrastructura IT critică, merită luate în considerare în special un UPS online, o capacitate extensibilă a bateriilor și posibilități de monitorizare la distanță.

Seria Armac Office On-line PF1 Dust-Free reunește aceste caracteristici într-o singură familie de produse, oferind modele de la 1000VA la 10.000VA, atât în configurație Tower, cât și Rack.

Seria oferă, de asemenea, PF=1, timp de comutare de 0 ms, formă de undă sinusoidală pură la ieșire, baterii AGM VRLA, pachete de baterii opționale, suport SNMP și protecție Dust-Free.

Toate acestea sunt susținute de asistență tehnică și service oferite de producător în Polonia.

Achiziționarea unui UPS presupune întotdeauna un cost suplimentar. Totuși, prețul unui UPS este cunoscut încă înainte de cumpărare.

Costul unei pierderi de date, al unui server deteriorat, al timpului de nefuncționare a angajaților sau al serviciilor indisponibile se descoperă, de obicei, abia după producerea unei defecțiuni.

De aceea, un UPS ales corect pentru o afacere sau o cameră de servere trebuie tratat nu doar ca o cheltuială, ci ca o investiție în continuitatea operațională și în securitatea infrastructurii.

Armac-Energy – Creăm energie bună.

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10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
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Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
Opinii
8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
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