Cum amenajezi un colț de frumusețe în dormitor: idei pentru alegerea mesei de toaletă

Un colț de frumusețe bine amenajat nu înseamnă neapărat un dormitor foarte mare sau o piesă de mobilier impunătoare. Cu puțină atenție la dimensiuni, iluminare și spațiul de depozitare, o masă de toaletă poate deveni una dintre cele mai practice zone ale dormitorului. Important este ca mobilierul să se potrivească încăperii și rutinei de zi cu zi, nu doar să arate bine într-o fotografie.

Cum alegi locul potrivit pentru masa de toaletă

Înainte de a cumpăra mobilierul, este important să stabilești locul în care acesta va fi amplasat. Ideal este să alegi o zonă în care există suficientă lumină naturală, mai ales dacă masa este folosită pentru machiaj sau îngrijirea tenului.

Poți amplasa mobilierul lângă o fereastră, pe un perete liber sau într-un colț al dormitorului care nu este folosit în mod eficient. Este recomandat să lași suficient spațiu pentru a putea utiliza confortabil sertarele și pentru a te putea așeza.

Masă de toaletă pentru un dormitor mic

Într-o cameră de dimensiuni reduse, fiecare centimetru contează. În acest caz, este util să alegi un model compact, dar care oferă suficient spațiu pentru obiectele pe care le folosești zilnic.

Modelele cu sertare permit păstrarea produselor cosmetice într-un mod organizat, fără ca blatul să fie permanent aglomerat. O oglindă integrată poate fi, de asemenea, o soluție eficientă, deoarece nu mai este nevoie să ocupi un spațiu suplimentar pe perete.

Ce dimensiuni trebuie să urmărești

Dimensiunile mobilierului trebuie alese în funcție de spațiul disponibil și de modul în care vei utiliza masa. Înainte de cumpărare, măsoară zona în care vrei să o amplasezi și verifică dacă rămâne suficient loc pentru scaun sau taburet.

Lățimea blatului este importantă dacă folosești mai multe produse în același timp, în timp ce numărul și dimensiunea sertarelor determină cât de ușor poți organiza obiectele personale.

Masă de toaletă cu oglindă sau oglindă separată?

Oglinda este unul dintre cele mai importante elemente ale unui astfel de colț. Un model cu oglindă inclusă poate crea un aspect unitar și poate economisi spațiu.

Pe de altă parte, o oglindă separată îți oferă mai multă libertate în amenajare. Poți alege dimensiunea și forma care se potrivesc cel mai bine cu restul mobilierului din dormitor.

Indiferent de variantă, este important ca oglinda să fie poziționată astfel încât să ofere o vizibilitate bună și să fie ușor de utilizat.

Cum organizezi produsele fără să aglomerezi blatul

Un blat ordonat face ca întregul colț să pară mai spațios. Păstrează la vedere doar produsele pe care le folosești frecvent și depozitează restul în sertare.

Poți organiza produsele pe categorii: cosmetice într-un sertar, accesorii într-un alt spațiu, iar produsele utilizate zilnic într-un suport ușor accesibil.

Această organizare nu este doar estetică. Atunci când fiecare obiect are locul său, rutina zilnică devine mai simplă și mai rapidă.

Iluminarea face diferența

Iluminarea este esențială pentru un colț de frumusețe. Lumina naturală este ideală în timpul zilei, însă seara este nevoie de o sursă suplimentară de lumină.

O masă de toaletă cu iluminare LED poate fi o alegere practică pentru cei care vor să aibă o zonă bine iluminată pentru machiaj și îngrijire personală. În plus, iluminarea integrată poate contribui la aspectul modern al mobilierului.

Este bine ca lumina să fie suficient de puternică pentru a vedea detaliile, dar fără să fie deranjantă. Poziționarea sursei de lumină este la fel de importantă ca intensitatea acesteia.

Cum alegi stilul mesei de toaletă

Stilul mobilierului trebuie să se potrivească cu restul dormitorului. Pentru un decor modern, poți opta pentru linii simple, suprafețe deschise la culoare și detalii minimaliste.

Într-un dormitor clasic sau romantic, modelele cu forme mai elegante și detalii decorative pot completa mai bine amenajarea.

Culoarea este, de asemenea, importantă. Albul poate face un spațiu mic să pară mai luminos, în timp ce nuanțele naturale ale lemnului pot adăuga căldură încăperii.

Masă de toaletă sau masă de machiaj?

Termenii sunt adesea folosiți pentru același tip de mobilier. În practică, diferențele țin mai ales de design, compartimentare și dotări.

O masă de toaletă poate fi utilizată pentru depozitarea produselor cosmetice, accesoriilor și obiectelor personale, în timp ce modelele concepute special pentru machiaj pun adesea mai mult accent pe oglindă, iluminare și organizarea produselor.

Alegerea ar trebui făcută în funcție de nevoile tale și de spațiul disponibil în dormitor.

Cum creezi un colț de frumusețe care să rămână ordonat

Un spațiu frumos amenajat este mai ușor de păstrat atunci când mobilierul oferă suficient spațiu de depozitare. Încearcă să nu păstrezi pe blat toate produsele pe care le deții.

O regulă simplă este să lași la vedere lucrurile folosite zilnic și să depozitezi restul. Organizatoarele pentru produse cosmetice pot fi utile pentru obiectele mici, în timp ce sertarele sunt potrivite pentru produsele pe care nu le folosești în fiecare zi.

Un scaun sau un taburet potrivit completează zona și poate fi ales astfel încât să se integreze în stilul mobilierului.

Ce să verifici înainte de cumpărare

Înainte de a alege o masă de toaletă, verifică dimensiunile, numărul de sertare, spațiul disponibil pe blat și dimensiunea oglinzii. Dacă modelul include iluminare, este important să verifici și modul de alimentare și poziționarea surselor de lumină.

De asemenea, ține cont de spațiul necesar pentru a putea deschide complet sertarele și pentru a utiliza confortabil mobilierul.

Un colț de frumusețe nu trebuie să ocupe mult spațiu

Amenajarea unui colț dedicat îngrijirii personale nu presupune neapărat o cameră mare sau un mobilier voluminos. Cu dimensiunile potrivite, suficient spațiu de depozitare și o iluminare bine aleasă, chiar și o zonă mică din dormitor poate deveni funcțională și plăcută.