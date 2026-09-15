Cum asortezi ghetele bărbătești cu jeans, pantaloni chino sau ținute office

O pereche de ghete bine aleasă poate face o ținută de zi cu zi să pară mai ordonată, fără să devină prea formală. Pentru tine, alegerea e mai simplă dacă pornești de la pantalonii pe care îi poartă cel mai des: jeans pentru weekend, chino pentru ieșiri sau pantaloni de stofă pentru birou.

Nu ai nevoie de multe modele. În majoritatea cazurilor, două perechi în culori diferite acoperă ținutele de sezon: una neagră, cu aspect curat, și una maro sau coniac pentru combinații casual.

Reguli de bază pentru asortarea ghetelor bărbătești

Începe cu proporțiile. Ghetele cu talpă groasă, cusături vizibile sau formă robustă arată bine lângă jeans drepți, relaxed ori ușor tapered. În schimb, modelele mai suple se potrivesc cu pantaloni slim, drepți sau chino cu croială îngustată spre gleznă.

Evită combinația dintre ghete bărbați foarte masive și pantaloni foarte strâmți. Piciorul poate părea disproporționat, iar ținuta devine mai greu de purtat. Pentru rezultate stabile, pantalonul trebuie să cadă curat peste partea de sus a ghetei, fără pliuri mari adunate la gleznă.

Acordă atenție și materialului. Pielea netedă arată mai îngrijit și se potrivește în ținute de birou. Pielea întoarsă păstrează un aspect mai relaxat, potrivit pentru denim, chino și sacouri lejere. Modelele cu talpă zimțată, detalii utilitare sau șireturi groase merg mai bine în ținute casual.

Ce tipuri de ghete se potrivesc cu fiecare stil

Ghetele Chelsea se recunosc ușor după inserțiile elastice laterale și lipsa șireturilor. Au o linie simplă și se combină ușor cu jeans, chino sau pantaloni de stofă. Un model negru din piele netedă merge într-o ținută office, iar unul maro din piele întoarsă arată bine cu jeans indigo și pulovere în nuanțe crem, gri sau bleumarin.

Ghetele Chukka și desert boots ajung până la gleznă și au de obicei două sau trei perechi de găuri pentru șireturi. Modelele bej, maro deschis sau taupe se potrivesc cu chino kaki, jeans albaștri și jachete scurte. Sunt o alegere bună pentru un birou cu dress code relaxat sau pentru o ieșire de weekend.

Ghetele derby și modelele cu perforații decorative se apropie mai mult de zona elegantă. Le poți propune lângă pantaloni gri din stofă, chino bleumarin sau jeans foarte închiși la culoare. Alege variante cu talpă subțire dacă ținuta include sacou sau palton.

Bocancii cu aspect utilitar cer piese mai relaxate. Se potrivesc cu denim gros, pantaloni cargo, hanorace simple și jachete matlasate. Nu îi combina cu un costum clasic sau cu pantaloni foarte eleganți.

Cum asortezi ghetele bărbătești cu jeans

Jeansii drepți rămân cea mai simplă opțiune pentru multe tipuri de ghete. Ei lasă suficient spațiu la gleznă și arată bine atât cu Chelsea, cât și cu Chukka sau bocanci. Jeansii slim-tapered se potrivesc cu ghete suple, iar modelele relaxed echilibrează mai bine o talpă groasă.

Tivul pantalonilor contează mai mult decât pare. Ideal, el atinge marginea superioară a ghetei sau cade puțin peste ea. Dacă materialul se strânge în multe pliuri, pantalonul este prea lung. Poți răsuci discret tivul la jeansii casual, mai ales lângă ghete Chukka ori Chelsea. Evită manșetele foarte late, deoarece scurtează optic silueta.

Culoarea completează ținuta. Jeansii indigo se potrivesc cu ghete maro închis, coniac, bordo sau negre. Cu jeans negri, ghetele negre oferă un rezultat curat, iar cele maro închis adaugă contrast. Jeansii gri merg cu negru, bordo, maro și antracit. Pentru denim deschis, recomandă camel, bej, gri sau maro deschis.

Iată câteva formule pe care le poți adapta rapid:

Jeansi indigo, ghete Chelsea maro, pulover crem și geacă matlasată pentru plimbări, drumuri prin oraș sau întâlniri relaxate. Jeansi negri, ghete negre cu profil suplu, tricou simplu și overshirt într-o nuanță închisă pentru o ținută de seară fără prea multe detalii. Jeansi albaștri drepți, Chukka bej, cămașă Oxford și cardigan pentru un look smart-casual ușor de purtat. Jeansi gri, ghete derby maro închis, maletă și sacou pentru o cină, o întâlnire sau un birou mai relaxat.

Cum porți ghetele cu pantaloni chino

Pantalonii chino ocupă locul dintre jeans și pantalonii de costum. Au o linie mai îngrijită decât denimul, însă păstrează o notă casual. Modelele tapered sau slim-straight se potrivesc cu Chelsea, Chukka și derby, mai ales dacă tivul se oprește aproape de gleznă.

Chino bej și camel merg bine cu ghete maro, coniac, taupe sau bleumarin. Pentru pantaloni kaki și olive, alege maro închis, negru sau bordo. Chino bleumarin se combină ușor cu ghete maro închis și negre, iar chino gri arată bine lângă antracit, negru sau burgundy.

Pentru un look de weekend, încearcă chino olive, tricou polo, geacă din denim și ghete din piele întoarsă. Pentru o întâlnire, poți alege chino negri, maletă și ghete Chelsea negre. Dacă stilul lui include piese clasice, combină chino bleumarin cu cămașă albastră, blazer gri și ghete derby.

Denimul și chino au origini și construcții diferite, iar alegerea materialului schimbă rapid ținuta.

Ghetele în ținute office și business casual

Ghetele pot funcționa bine la birou dacă modelul rămâne simplu. Alege piele netedă, culori închise, talpă discretă și vârf rotunjit sau ușor alungit. Chelsea negre, Chelsea maro închis și ghetele derby cu șireturi reprezintă opțiuni potrivite pentru business casual.

Într-un mediu cu reguli vestimentare stricte, pantofii clasici pot rămâne mai potriviți. Ghetele intră mai ușor în ținute office pe vreme rece, în birouri creative sau în locuri unde sacoul nu este obligatoriu în fiecare zi.

Pentru pantaloni de costum, evită bocancii de trekking, tălpile foarte groase, cataramele mari și cusăturile contrastante. Pantalonul trebuie să cadă natural peste gleznă, fără să rămână blocat de partea superioară a ghetei.

Poți construi câteva combinații clare:

Costum bleumarin, ghete Chelsea maro închis, cămașă albă și curea maro pentru întâlniri profesionale. Pantaloni gri din stofă, ghete negre, maletă neagră și palton gri pentru zile reci la birou. Chino bleumarin, ghete derby maro, cămașă bleu și blazer gri pentru un dress code business casual. Pantaloni negri, ghete negre cu șireturi, cămașă crem și sacou închis pentru cină sau un eveniment de lucru.