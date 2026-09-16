Poliția din Germania a oprit pe autostrada A9, în apropiere de Trockau, un camion care circulase cel puțin 10 kilometri pe jante, după ce patru dintre cele șase anvelope ale semiremorcii fuseseră distruse. Șoferul ucrainean, în vârstă de 46 de ani, avea o alcoolemie de 1,66 la mie.

Imagini șocante pe autostrada A9, în Germania

Poliția din Franconia, o regiune din sudul Germaniei, a făcut, în weekend, o descoperire șocantă pe autostrada A9, în districtul Bayreuth. Se poate spune că a fost o adevărată chestiune de noroc că nimeni nu a fost rănit, relatează publicația infranken.de.

Duminică, 13 septembrie 2026, în jurul prânzului, polițiștii au oprit pe A9, în apropiere de localitatea Trockau, un camion care punea în pericol siguranța traficului.

Starea în care se afla vehiculul i-a surprins chiar și pe agenții rutieri cu experiență.

Patru dintre cele șase anvelope erau distruse

Potrivit raportului, în jurul orei 13.00, polițiștii de la Serviciul de Poliție Rutieră din Bayreuth au observat, în zona nodului rutier Trockau de pe A9, un camion a cărui semiremorcă avea patru dintre cele șase anvelope distruse.

Din urmele lăsate pe carosabil, polițiștii au stabilit că șoferul camionului, un bărbat de 46 de ani, circulase pe jante pe o distanță de cel puțin 10 kilometri.

În tot acest timp, din cauza contactului dintre jante și asfalt, au ieșit scântei, iar mai multe componente ale vehiculului s-au desprins în mers.

Potrivit poliției, doar o întâmplare fericită și norocul au făcut ca nicio persoană să nu fie pusă în pericol și să nu se producă un accident grav.

Șoferul avea o alcoolemie de 1,66 la mie

În timpul controlului, polițiștii au aflat și motivul pentru care bărbatul din Ucraina își continuase drumul, în ciuda stării în care se afla camionul.

Testul de alcoolemie efectuat asupra șoferului a indicat o valoare de 1,66 la mie. Bărbatului de 46 de ani i-a fost prelevată o probă de sânge, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Recent, tot în Germania, un șofer român de TIR a fost amendat cu 40.000 de euro după ce a condus până la 14 ore pe zi și a scos cardul din tahograf ca să nu fie prins.