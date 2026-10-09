Cum decurge un tratament cu implanturi dentare, de la radiografia 3D până la lucrarea definitivă?

Un tratament cu implanturi dentare parcurge, în mod obișnuit, cinci etape: consultația însoțită de o investigație radiologică tridimensională, planificarea, inserarea chirurgicală a implantului, perioada de integrare osoasă și realizarea lucrării protetice definitive. Pentru un pacient care își pune un implant dentar în Iași, durata totală este de regulă de câteva luni, dictată în principal de timpul în care osul se consolidează în jurul implantului, între trei și șase luni în majoritatea cazurilor.

Mulți pacienți amână decizia unui implant nu pentru că nu ar înțelege beneficiile, ci pentru că nu știu la ce să se aștepte. Cât durează, dacă doare, câte vizite sunt necesare, ce se întâmplă dacă osul nu este suficient, cât timp rămân fără dinte: acestea sunt întrebările pe care echipa medicală le aude la aproape fiecare primă consultație de la Clinica Dentară White Star Dent din Iași.

Articolul de față urmărește parcursul unui tratament cu implanturi exact în ordinea în care îl trăiește pacientul, de la prima radiografie până la fixarea lucrării definitive, pentru ca pacientul să știe ce va vedea medicul, ce decizii se iau împreună și ce revine în sarcina lui în perioada de vindecare.

Prima consultație și radiografia 3D: de ce se începe cu imaginea, nu cu implantul

Prima vizită are două componente: examinarea clinică și investigația radiologică. La examinare, medicul evaluează starea gingiei, a dinților vecini și a mușcăturii, iar o cameră intraorală de înaltă rezoluție permite pacientului să vadă pe ecran ceea ce vede medicul. Este momentul în care sunt identificate problemele care trebuie rezolvate înainte de implant, cum ar fi o boală parodontală activă sau o infecție la un dinte vecin.

Radiografia panoramică obișnuită arată dinții în două dimensiuni, însă pentru un implant este nevoie de a treia: adâncimea. Investigația radiologică tridimensională oferă medicului înălțimea și grosimea osului disponibil, densitatea lui, poziția nervului la mandibulă și a sinusului în zona posterioară a maxilarului. Pe baza acestor măsurători se aleg lungimea și diametrul implantului și se stabilește dacă osul existent este suficient.

Clinica dispune de laborator propriu de radiologie dentară, așa că pacientul nu este trimis la alt centru pentru investigații radiologice, iar medicul poate interpreta imaginile în aceeași ședință. Pentru pacienții din diaspora care plănuiesc un tratament în Iași, echipa oferă și consultații online pentru discutarea istoricului medical și a unui plan preliminar, investigația radiologică urmând să se facă la sosirea în țară.

White Star Dent

Planificarea: deciziile pe care le iei împreună cu medicul

După investigație, medicul prezintă pacientului un plan cu etape, durate estimate și alternative. În această etapă se iau trei decizii importante. Prima privește numărul de implanturi: un singur dinte lipsă înseamnă un implant și o coroană, mai mulți dinți lipsă pot fi rezolvați cu o punte pe implanturi, iar o arcadă complet edentată se rezolvă, de regulă, cu o lucrare fixă sprijinită pe patru sau șase implanturi.

A doua decizie privește sistemul de implant. Clinica lucrează cu sisteme Bredent și Straumann, doi producători consacrați, iar alegerea între ele ține de anatomia pacientului, de tipul lucrării și de buget. A treia decizie se referă la momentul inserării: uneori implantul poate fi pus imediat după extracție, alteori este mai prudent să se aștepte vindecarea alveolei câteva săptămâni.

Tot în planificare se discută costul. Acesta depinde de numărul implanturilor, de sistemul ales, de tipul lucrării protetice și de eventualele etape suplimentare impuse de starea osului. Potrivit materialelor informative ale clinicii White Star Dent, decizia asupra variantei de tratament se ia doar după evaluarea medicală completă, iar lista de onorarii se găsește în cadrul clinicii, costurile exacte fiind stabilite în urma consultației de specialitate. Plata în rate este posibilă prin partenerii de finanțare cu care colaborează clinica; condițiile se stabilesc direct cu aceștia.

White Star Dent

Intervenția chirurgicală: ce se întâmplă efectiv în ziua inserării implantului

Inserarea unui implant se face sub anestezie locală și durează, pentru un singur implant, de regulă mai puțin de o oră. Medicul realizează accesul la os, pregătește un lăcaș cu diametrul planificat și înșurubează implantul din titan, care va prelua rolul rădăcinii. În funcție de stabilitatea obținută, implantul este fie acoperit cu gingie și lăsat să se integreze, fie prevăzut cu o piesă de vindecare vizibilă în cavitatea bucală.

„La White Star Dent folosim tehnologia laser pentru proceduri minim invazive", explică echipa clinicii. Laserul utilizat în implantologie și parodontologie este de tip Er:YAG pulsat: emisia în pulsuri ultrascurte lasă osul să se răcească între impacturi, ceea ce reduce aproape complet riscul de supraîncălzire a osului alveolar, iar decontaminarea zonei se face cu mai puțină traumă chirurgicală, sângerare redusă și retracție gingivală post-operatorie mai mică. Același laser permite, la nevoie, curățarea spirei unui implant fără a modifica stratul de oxid de titan, aspect important în cazurile în care apar inflamații în jurul implantului.

Pacientul pleacă acasă la finalul ședinței, cu indicații scrise: cum se ia medicația, cum se aplică rece pe obraz în primele ore și când revine la control.

White Star Dent

Perioada de integrare osoasă: ce se întâmplă în lunile de așteptare

Integrarea osoasă este procesul prin care celulele osoase cresc în contact direct cu suprafața implantului și îl fixează definitiv. Nu poate fi grăbită și nu este vizibilă din exterior, motiv pentru care unii pacienți au impresia că „nu se întâmplă nimic". La maxilar, unde osul este mai puțin dens, perioada tinde spre limita superioară a intervalului de trei până la șase luni; la mandibulă, integrarea este de regulă mai rapidă.

În prima săptămână, alimentația trebuie să fie de consistență redusă, rece sau la temperatura camerei, pentru a nu solicita zona operată și a nu irita plaga. Fumatul întârzie vindecarea și este de evitat pe întreaga perioadă de integrare. Igiena se menține cu periaj blând în jurul zonei și cu clătiri conform indicațiilor medicului.

Controalele periodice au rolul de a verifica vindecarea gingiei și de a surprinde din timp o eventuală inflamație. Dacă implantul este în zona frontală, se realizează de regulă o soluție provizorie estetică pe durata așteptării.

Lucrarea definitivă: de la amprentă la coroană și varianta dinților ficși pe 4 sau 6 implanturi

După confirmarea integrării, medicul montează bontul, adică piesa de legătură dintre implant și coroană, și realizează amprenta digitală. Pe baza ei, laboratorul execută coroana, care ajunge în clinică, de regulă, în patru până la șase zile. Coroana este apoi probată, ajustată ca formă, culoare și contact cu dinții vecini și fixată definitiv.

Pentru pacienții fără dinți pe o arcadă întreagă, parcursul este diferit. Protocolul clinicii White Star Dent pentru dinți ficși pe 4 sau 6 implanturi prevede intervenția sub anestezie locală, asistată cu laser, și fixarea unei lucrări provizorii fixe în perioada imediat următoare intervenției, astfel încât pacientul nu rămâne cu o proteză mobilă pe durata integrării. Lucrarea definitivă se realizează după cele trei până la șase luni de consolidare osoasă, când gingia s-a stabilizat și se poate realiza amprenta digitală finală.

Indiferent de tipul lucrării, pacientul primește la final instrucțiuni de igienizare specifice, iar controalele și detartrajul continuă la intervale stabilite de medic. Un implant integrat corect nu se cariază, dar țesuturile din jurul lui pot suferi inflamații dacă biofilmul nu este îndepărtat regulat.

White Star Dent

Candidatul ideal pentru un implant dentar în Iași

Din experiența echipei clinicii, tratamentul decurge previzibil la câteva tipologii de pacienți. Prima este pacientul cu un singur dinte pierdut recent, cu os suficient și dinți vecini sănătoși: aici implantul evită șlefuirea dinților vecini pentru o punte clasică. A doua este pacientul care poartă de ani de zile o proteză mobilă instabilă și dorește o soluție fixă; pentru el, varianta pe 4 sau 6 implanturi este adesea potrivită chiar și atunci când osul s-a resorbit parțial.

Vârsta înaintată sau diabetul controlat nu exclud automat tratamentul; ceea ce contează este starea generală de sănătate, controlul afecțiunilor cronice și disponibilitatea de a urma indicațiile. Situațiile în care medicul poate amâna sau contraindica un implant includ boala parodontală netratată, fumatul intens, diabetul dezechilibrat, tratamentele oncologice recente în zona capului și gâtului sau anumite medicamente pentru osteoporoză. În aceste cazuri, prima etapă nu este implantul, ci stabilizarea problemei de bază.

Dincolo de criteriile medicale, pacientul care obține rezultate bune este cel deschis în abordare, care înțelege informațiile primite de la medic și știe ce își dorește de la tratament: funcție, estetică sau ambele. Un pacient din Iași care vine la consultație cu întrebările pregătite și cu istoricul medical complet scurtează vizibil etapa de planificare.

Întrebări frecvente despre tratamentul cu implanturi

Doare inserarea unui implant?

Intervenția se face sub anestezie locală, deci în timpul ei pacientul simte presiune, nu durere. Disconfortul din zilele următoare este de regulă moderat și se gestionează cu analgezice obișnuite.

Ce se întâmplă dacă osul nu este suficient?

Medicul discută alternativele în funcție de situație: implanturi de dimensiuni adaptate, poziționare în zonele cu os păstrat sau o etapă suplimentară de refacere a osului înaintea implantului. Decizia se ia pe baza investigației tridimensionale, nu pe estimări.

Dacă vă lipsește un dinte sau mai mulți și doriți să înțelegeți ce presupune concret un tratament cu implanturi în situația dumneavoastră, primul pas este o consultație cu investigație radiologică în Iași, în urma căreia medicul specialist vă poate prezenta etapele, durata și variantele potrivite. Clinica are program de luni până vineri între 09:00 și 20:00, iar sâmbăta primește pacienți cu programare.

Nume: White Star Dent

Adresa: Strada Armeană 20, 700039 Iași, Romania