Cum echilibrezi machiajul când buzele sunt accentul principal

Ai ales deja nuanța de ruj. Poate fi un roșu intens, un burgundy, un roz sofisticat sau un nude bine conturat. În oglindă, buzele arată exact cum îți dorești. Apoi apare întrebarea mai dificilă: cât de intens machiezi ochii, cât blush aplici și unde mai lași lumina să se vadă?

Când buzele sunt accentul principal, restul machiajului rămâne prezent și capătă un rol mai discret. Ochii păstrează definiția, tenul rămâne proaspăt, iar obrajii leagă cromatic întregul look. Diferența se obține din nuanțe, texturi și cantitatea de produs. În continuare găsești reperele după care se construiește un astfel de machiaj.

Alege mai întâi cât de intens vrei să fie accentul de pe buze

Totul pornește de la culoarea buzelor. O nuanță foarte saturată lasă mai puțin loc pentru un machiaj puternic al ochilor, în timp ce un nude sau un roz apropiat de culoarea naturală a buzelor îți permite să accentuezi mai mult privirea.

Privește nuanța în lumina în care vei purta machiajul și stabilește ce vrei să remarci prima dată când te uiți în oglindă. Dacă alegerea este buza, păstrează aici cea mai mare intensitate și redu treptat culoarea pe celelalte zone.

Machiajul rămâne expresiv tocmai prin aceste diferențe: buze bine definite, ochi conturați discret și obraji care preiau nuanța într-o versiune mai subtilă.

Pregătește buzele și definește conturul înainte de culoare

Buzele se machiază spre finalul rutinei, după ten și ochi, însă forma și culoarea merită stabilite de la început, pentru că dau direcția întregului machiaj.

Când alegi o nuanță intensă, suprafața buzelor are nevoie să fie cât mai netedă. O exfoliere ușoară, făcută cu o periuță moale sau cu un produs dedicat, îndepărtează pielițele care devin vizibile după aplicarea culorii. Pe o zonă sensibilă, lasă exfolierea pentru altă zi și mergi direct la contur.

Un creion de buze într-o nuanță apropiată de cea a rujului definește marginea și creează o bază uniformă pentru culoare. Îl poți folosi doar pe contur sau îl poți estompa ușor spre interior înainte de ruj, iar formulele rezistente la apă păstrează linia bine definită mai mult timp.

Pentru un contur curat, câteva repere ajută:

lucrează în mișcări scurte, din centrul buzei superioare spre colțuri, apoi repetă pe buza inferioară;

păstrează forma naturală a buzelor;

verifică arcul lui Cupidon și colțurile, unde orice diferență de aplicare devine mai vizibilă.

Păstrează tenul uniform și lasă pielea să aibă propria textură

Când buzele au o culoare puternică, tenul arată cel mai bine uniform și ușor acoperit. Aplică fondul de ten în cantitatea necesară pentru a egaliza nuanța pielii și adaugă produs doar acolo unde ai nevoie de acoperire suplimentară.

În jurul nasului și în centrul feței, estompează bine marginile. Pe obraji, păstrează cât mai mult din textura naturală a pielii, mai ales dacă ai ales un ruj intens și bine definit.

Zona din jurul gurii merită puțină atenție înainte de aplicarea culorii. Dacă ai nevoie de pudră pentru fixare, folosește o cantitate mică și aplic-o punctual, cu o pensulă mică.

Păstrează ochii definiți și lasă buzele să conducă

Când buzele au o culoare puternică, ochii rămân prezenți într-un registru mai calm. O nuanță mată de maro, taupe, bej sau cacao pe pleoapă adaugă profunzime și păstrează privirea bine conturată.

Estompează fardul spre pliul pleoapei și concentrează culoarea mai aproape de linia genelor. Pentru mai multă definiție, trasează o linie fină la baza genelor sau accentuează mascara pe genele din colțul extern.

Sprâncenele pieptănate și fixate completează privirea și țin fața ordonată. Dacă alegi un machiaj mai pronunțat al ochilor, coboară intensitatea la fardul de obraz și la iluminator.

Reia nuanța buzelor pe obraji, într-o versiune mai subtilă

Blushul face legătura dintre buze și restul feței, mai ales atunci când păstrezi aceeași familie cromatică. Un roz intens pe buze poate fi reluat printr-un roz mai transparent pe obraji, iar nuanțele de cărămiziu, teracotă sau piersică se potrivesc cu blushuri din aceeași zonă cromatică.

Aplică produsul treptat și estompează-l spre tâmplă, până când culoarea se pierde firesc în piele. Cu cât buzele sunt mai saturate, cu atât obrajii arată mai bine într-o variantă delicată, care doar leagă machiajul.

Nuanțele pot rămâne diferite pe cele trei zone. Este suficient să existe o legătură între ele, iar diferențele de intensitate păstrează machiajul interesant.

Păstrează strălucirea într-un singur punct

Strălucirea completează machiajul și se dozează în funcție de finishul ales pentru buze. Dacă rujul este lucios, păstrează iluminatorul fin. Dacă buzele au un finish mat, puțină lumină pe pomeți aduce un contrast plăcut între texturi.

Aplică iluminatorul pe partea superioară a pomeților și, dacă îți place acest efect, foarte puțin pe arcul lui Cupidon. Când buzele sunt deja accentul, o singură zonă luminoasă dă machiajului tot aspectul proaspăt de care are nevoie.

La final, privește machiajul de la distanța la care te vor vedea ceilalți. Buzele rămân primul lucru pe care îl remarci, iar ochii, obrajii și tenul susțin această alegere.