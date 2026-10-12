O casă cu patru dormitoare, evaluată la 525.000 de lire, se vinde cu doar o liră. De ce nu poate fi locuită

O casă spațioasă cu patru dormitoare din St Leonards-on-Sea, East Sussex, evaluată la 525.000 de lire sterline, a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de doar 1 liră sterlină, potrivit The Sun. Oferta vine însă cu un dezavantaj major: imobilul nu poate fi locuit.

O proprietate impresionantă, dar nelocuibilă

Locuința, situată pe strada Foxcote, se laudă cu două livinguri, o bucătărie cu zonă de luat masa, un hol generos și o toaletă la parter. La etaj, casa dispune de patru dormitoare, unul dintre ele cu baie proprie, alături de o baie principală. În ciuda acestor avantaje, proprietatea rămâne nelocuibilă din cauza unui Ordin de Interzicere a Ocupării.O grădină care odinioară găzduia o piscină a fost distrusă de o alunecare de teren masivă, înregistrată în februarie 2024.

Alunecarea de teren care a schimbat totul

În februarie 2024, o alunecare masivă de teren a transformat complet grădina casei, care inițial includea și o piscină. O porțiune din teren s-a prăbușit cu 15 metri pe o pantă abruptă, cauzând daune semnificative. „Casa individuală de 1.400 de metri pătrați a fost cumpărată cu șase ani în urmă de un cuplu care dorea să-și construiască aici casa visurilor”, a declarat un purtător de cuvânt al BTG Eddisons Property Auctions. „Din păcate, planurile lor au fost oprite brusc de această alunecare.”

De atunci, grădina a fost stabilizată, iar structura casei a fost monitorizată fără a se constata alte mișcări semnificative. Cu toate acestea, autoritățile au impus un Ordin de Interzicere a Ocupării, iar locuința nu poate fi utilizată ca spațiu de trai în prezent.

O licitație neobișnuită

Proprietatea va fi scoasă la licitație pe 29 octombrie prin intermediul BTG Eddisons Property Auctions, fără o rezervă de preț, ceea ce înseamnă că poate fi achiziționată chiar și pentru suma simbolică de 1 liră sterlină. Richard Worrall, licitator și consultant la BTG Eddisons, a subliniat că situația este una extrem de neobișnuită: „Este mare păcat pentru cuplul care a cumpărat această casă. Au investit resurse semnificative pentru a o transforma în locuința lor ideală, dar un eveniment neașteptat a schimbat totul.”

Deși situația actuală a proprietății reprezintă o provocare, aceasta poate deveni o oportunitate unică pentru investitorii dispuși să preia proiectul. „Dacă situația poate fi rezolvată în cele din urmă și modernizarea finalizată, viitorul proprietar ar putea avea o casă de jumătate de milion de lire pentru o fracțiune din prețul inițial”, a adăugat Worrall.