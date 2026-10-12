O casă cu patru dormitoare, evaluată la 525.000 de lire, se vinde cu doar o liră. De ce nu poate fi locuită

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
O casă spațioasă cu patru dormitoare din St Leonards-on-Sea, East Sussex, evaluată la 525.000 de lire sterline, a fost scoasă la licitație cu un preț de pornire de doar 1 liră sterlină, potrivit The Sun. Oferta vine însă cu un dezavantaj major: imobilul nu poate fi locuit.
Cuprins:
Locuința, situată pe strada Foxcote, se laudă cu două livinguri, o bucătărie cu zonă de luat masa, un hol generos și o toaletă la parter. La etaj, casa dispune de patru dormitoare, unul dintre ele cu baie proprie, alături de o baie principală. În ciuda acestor avantaje, proprietatea rămâne nelocuibilă din cauza unui Ordin de Interzicere a Ocupării.O grădină care odinioară găzduia o piscină a fost distrusă de o alunecare de teren masivă, înregistrată în februarie 2024.
În februarie 2024, o alunecare masivă de teren a transformat complet grădina casei, care inițial includea și o piscină. O porțiune din teren s-a prăbușit cu 15 metri pe o pantă abruptă, cauzând daune semnificative. „Casa individuală de 1.400 de metri pătrați a fost cumpărată cu șase ani în urmă de un cuplu care dorea să-și construiască aici casa visurilor”, a declarat un purtător de cuvânt al BTG Eddisons Property Auctions. „Din păcate, planurile lor au fost oprite brusc de această alunecare.”
De atunci, grădina a fost stabilizată, iar structura casei a fost monitorizată fără a se constata alte mișcări semnificative. Cu toate acestea, autoritățile au impus un Ordin de Interzicere a Ocupării, iar locuința nu poate fi utilizată ca spațiu de trai în prezent.
Proprietatea va fi scoasă la licitație pe 29 octombrie prin intermediul BTG Eddisons Property Auctions, fără o rezervă de preț, ceea ce înseamnă că poate fi achiziționată chiar și pentru suma simbolică de 1 liră sterlină. Richard Worrall, licitator și consultant la BTG Eddisons, a subliniat că situația este una extrem de neobișnuită: „Este mare păcat pentru cuplul care a cumpărat această casă. Au investit resurse semnificative pentru a o transforma în locuința lor ideală, dar un eveniment neașteptat a schimbat totul.”
Deși situația actuală a proprietății reprezintă o provocare, aceasta poate deveni o oportunitate unică pentru investitorii dispuși să preia proiectul. „Dacă situația poate fi rezolvată în cele din urmă și modernizarea finalizată, viitorul proprietar ar putea avea o casă de jumătate de milion de lire pentru o fracțiune din prețul inițial”, a adăugat Worrall.
Orașul St Leonards este cunoscut drept „vărul mai cool al lui Hastings” și oferă legături excelente de transport către Londra și Brighton, ceea ce îl face atractiv pentru investitori.