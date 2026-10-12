Agenții federali au percheziționat în zori domiciliul unei democrate din Camera Reprezentanților pe care Donald Trump o vrea „internată” și deportată

Agenții Departamentului de Securitate Internă au descins în zorii zilei de luni la Washington D.C. în domiciliul democratei Ilhan Omar, prima femeie de origine somaleză aleasă în Camera Reprezentanților, relatează Reuters și The Associated Press.

„Astăzi, în zona Washington D.C., Serviciul de Investigaţii al Departamentului de Securitate Internă a executat un mandat de percheziţie autorizat judiciar, obţinut de Departamentul Justiţiei. Această acţiune de aplicare a legii face parte dintr-o anchetă federală în curs”, a transmis un purtător de cuvânt al Departamentului Justiţiei prin intermediul unui e-mail.

Percheziția este legată de o anchetă în curs cu privire la o presupusă fraudă legată de documentele de imigrare depuse și completate de tatăl deputatei de origine somaleză, scrie presa americană.

JD Vance o acuză pe Ilhan Omar de „fraudă la imigrare”

Vicepreședintele american JD Vance a acuzat-o pe democrată de „fraudă la imigrare”. Potrivit The Associated Press, JD Vance a mai lansat această acuzație în trecut și s-a dedat chiar și unui demers, împreună cu adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă Stephen Miller, pentru deschiderea unei anchete penale împotriva lui Ilhan Omar.

Această democrată din Camera Reprezentanților a negat acuzațiile, numindu-le „minciuni dezgustătoare”. Biroul ei a respins de asemenea acuzațiile lui Vance, calificându-le „fabricate și defăimătoare”.

Născută la Mogadishu, în Somalia, Ilhan Omar a emigrat în SUA în 1995, la vârsta de 13 ani. Tatăl ei, Nur Omar Mohamed, a fost colonel în armata somaleză sub conducerea liderului comunist Mohammed Siad Barre. El a decedat între timp.

Percheziţia de la domiciliul lui Ilhan Omar a avut loc cu trei săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, când republicanii preşedintelui Donald Trump ar putea să-și piardă majorităţile fragile din Congresul SUA.

Critici virulente din partea lui Donald Trump

În ceea ce o privește, Omar a fost criticată și insultată frecvente de Trump, care a prezentat totodată comunitatea somaleză ca o amenințare pentru America.

Ilhan Omar, care îl critică la rândul ei pe Donald Trump, a spus despre președintele american că a dezvoltat o „obsesie nesănătoasă şi înfiorătoare” față de ea.

Apărătorii drepturilor civile au criticat retorica liderului republican de la Casa Albă faţă de minorităţi şi imigranţi, inclusiv atunci când i-a numit pe somalezi drept „gunoaie".

În februarie, Trump a afirmat despre Ilhan Omar şi o altă democrată musulmancă din Camera Reprezentanților, Rashida Tlaib, de origine palestiniană, că ar trebui „internate” şi trimise înapoi „de unde au venit”.

Amenințări cu moartea

Ilhan Omar a afirmat în repetate rânduri că ea şi familia ei au primit ameninţări cu moartea, pe care le atribuie „retoricii politice pline de ură”, îndeosebi din partea lui Donald Trump.

Luna trecută, un bărbat din Minnesota care a stropit-o pe Omar cu oţet a fost condamnat la un an şi două luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru agresiune asupra unui funcţionar federal. Anthony James Kazmierczak a spus că a atacat-o pe Omar pentru faptul că nu este de acord cu opiniile sale politice progresiste.