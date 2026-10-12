O țară din Europa vrea să permită profesorilor să folosească forța fizică pentru a scoate din clasă elevii-problemă

Profesorii danezi ar putea avea voie să folosească forța fizică pentru a gestiona comportamentele deranjante în clase, începând din august 2027, conform unei reforme propuse de guvernul de centru-stânga. Potrivit The Telegraph, măsura vine pe fondul unei creșteri a cazurilor de violență în rândul elevilor, semnalate de cadrele didactice.

Reguli clare pentru intervenții fizice

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Educației, ar permite profesorilor să „țină un elev, să-l imobilizeze sau să-l mute într-o altă încăpere împotriva voinței sale”, dar numai în situații excepționale.

Intervențiile trebuie să fie proporționale contextului, iar părinții și consiliul local vor fi informați obligatoriu despre orice astfel de incident.

„Profesorii nu trebuie să aibă îndoieli cu privire la ceea ce au voie să facă atunci când o situație escaladează. Și niciun profesor nu ar trebui să se teamă că va fi concediat pentru că intervine într-o situație violentă”, a declarat Magnus Heunicke, ministrul educației.

Violența în școli, o problemă în creștere

Un sondaj publicat de Ministerul Educației pe 1 octombrie a arătat că violența fizică între elevi a fost raportată cel puțin o dată în 55% dintre clase în 2025. În 36% dintre aceste clase, incidentele au avut loc cel puțin o dată pe lună. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în clasele mici (0–3), unde 75% dintre clase au raportat episoade de violență.

Deși violența este concentrată în principal la un număr mic de elevi – în 60% dintre cazuri doar unul sau doi copii fiind implicați – profesorii se tem de repercusiuni legale dacă intervin.

Gordon Orskov Madsen, președintele sindicatului profesorilor, a declarat că „un profesor din trei s-a abținut de la utilizarea contactului fizic pentru a restabili calmul, din teama de consecințe negative”.

Proiectul de lege a stârnit controverse

Proiectul de lege, inițiat de fostul ministru al educației Mattias Tesfaye în toamna anului 2025, a stârnit controverse. Peste 500 de experți în educație și ONG-uri au semnat anterior un articol de opinie împotriva reformei.