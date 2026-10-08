Cum se îngrijește o dantură fixă pe implanturi și ce controale sunt necesare după ce lucrarea a fost fixată?

O dantură fixă pe implanturi se îngrijește în două locuri: acasă, zi de zi, prin periaj și curățarea spațiului de sub lucrare cu ață specială, periuțe interdentare sau irigator bucal, și la clinică, prin controale periodice. După fixarea lucrării, medicul vă cheamă de regulă la un prim control la una-două săptămâni, apoi la câteva luni, iar ulterior de două ori pe an pentru igienizarea profesională a lucrării, verificarea implanturilor și a șuruburilor de fixare, plus o radiografie de control. Pentru un pacient din București, aceste vizite sunt scurte și previzibile, dar tocmai ele fac diferența între o lucrare care rezistă mulți ani și una care dă bătăi de cap.

Dacă ați purtat ani de zile o proteză mobilă sau ați trăit cu dinți lipsă, momentul în care primiți dinți ficși este unul emoționant. Mulți pacienți povestesc că prima seară a fost ciudată: nu mai aveau ce să scoată din gură înainte de culcare. Apoi vine, firesc, întrebarea: „Și acum, ce fac cu ei?”

Vestea bună este că îngrijirea nu e complicată. Nu presupune instrumente exotice sau ritualuri de o oră în fața oglinzii. Presupune însă consecvență și un calendar de controale pe care să îl respectați, cam așa cum vă duceți mașina la revizie chiar dacă merge bine. În rândurile de mai jos explicăm ce faceți acasă, ce se întâmplă la clinică și la ce semne trebuie să fiți atenți, din perspectiva unei echipe din București care lucrează zilnic cu reabilitări totale pe implanturi.

Foto: Dent Park

De ce are nevoie de îngrijire o lucrare fixă, dacă implanturile nu fac carii?

Implanturile sunt din titan și nu fac carii, e adevărat. Gingia și osul din jurul lor sunt însă țesuturi vii și reacționează la placa bacteriană exact ca lângă un dinte natural. Dacă placa se adună sub lucrare, gingia se inflamează, iar dacă inflamația nu este tratată, poate ajunge la os. Această situație, numită peri-implantită, este principalul motiv pentru care un implant poate fi pierdut după ani buni de funcționare fără probleme.

Apoi este lucrarea în sine. Dinții din zirconiu sau din acrilat se uzează în timp, pot apărea fisuri, iar șuruburile care fixează lucrarea pe implanturi se pot slăbi din cauza forțelor de masticație. Nimic dramatic, dar sunt lucruri care se văd la control, nu în oglindă.

Dr. Adrian Croitoru explică pacienților lucrul acesta simplu: „Lucrarea fixă nu este un obiect pe care îl montăm și apoi uităm de el. Din momentul fixării, face parte din dumneavoastră. Dacă vă purtați frumos cu ea, se poartă și ea frumos cu dumneavoastră, ani la rând.”

Îngrijirea de acasă, pas cu pas

Rutina zilnică durează câteva minute și seamănă cu ce făceați pentru dinții naturali, cu o diferență importantă: zona de sub lucrare, acolo unde aceasta se sprijină pe gingie. Aici se adună resturile alimentare și tot aici începe, de obicei, orice problemă.

Periaj de două ori pe zi , cu o periuță cu peri moi, manuală sau electrică, insistând pe linia unde lucrarea întâlnește gingia.

, cu o periuță cu peri moi, manuală sau electrică, insistând pe linia unde lucrarea întâlnește gingia. Curățarea sub lucrare , o dată pe zi, cu ață dentară cu capăt rigid (așa-numita superfloss), care se trece pe sub punte, sau cu periuțe interdentare de dimensiunea potrivită.

, o dată pe zi, cu ață dentară cu capăt rigid (așa-numita superfloss), care se trece pe sub punte, sau cu periuțe interdentare de dimensiunea potrivită. Irigatorul bucal (dușul bucal) este un aliat bun pentru pacienții care nu se descurcă cu ața: jetul de apă spală ce a rămas sub lucrare.

(dușul bucal) este un aliat bun pentru pacienții care nu se descurcă cu ața: jetul de apă spală ce a rămas sub lucrare. Apă de gură fără alcool, doar dacă medicul o consideră utilă în cazul dumneavoastră.

Câteva obiceiuri de evitat: deschisul sticlelor sau ambalajelor cu dinții, ronțăitul de gheață, oase sau coji de nucă și scobitorile metalice. Dacă scrâșniți din dinți noaptea, spuneți-i medicului; o gutieră de protecție poate prelungi mult viața lucrării.

Foto: Dent Park

Calendarul controalelor pentru o dantură fixă în București

Primul control are loc, de regulă, la una-două săptămâni după fixare. Medicul verifică cum s-a adaptat gingia, dacă există puncte de presiune, cum închideți gura și cum mușcați, și corectează mici detalii de ocluzie. Tot atunci vă arată, cu lucrarea în gură, cum să folosiți ața și periuțele interdentare. Nu e o lecție teoretică, e o repetiție practică.

La Dent Park, reabilitările de tip Fast & Fixed încep cu o lucrare fixă provizorie, montată în perioada imediat următoare intervenției, cu care pacientul mănâncă și zâmbește pe durata vindecării. În lunile care urmează, de obicei între trei și șase, controalele urmăresc integrarea implanturilor în os și starea gingiei, iar apoi se realizează lucrarea definitivă. Perioada aceasta nu e „timp mort”, ci etapa în care se învață rutina și se ajustează ce trebuie ajustat.

După lucrarea definitivă, ritmul obișnuit este un control cu igienizare la fiecare șase luni și o radiografie de verificare o dată pe an, pentru a vedea cum stă osul în jurul implanturilor. Pacienții din diaspora care au făcut reabilitarea în București își planifică adesea controlul în vacanța petrecută în țară; este suficient să menționați acest lucru la programare, ca vizita să fie organizată eficient.

Ce se întâmplă la o ședință de igienizare a lucrării fixe

Protocolul clinicii Dent Park pentru controale începe cu partea care nu se vede acasă: medicul examinează gingia din jurul fiecărui implant, verifică dacă lucrarea are cea mai mică mobilitate și controlează șuruburile de fixare. Urmează igienizarea propriu-zisă: detartraj cu ultrasunete cu vârfuri dedicate pentru implanturi, curățare cu Air Flow pentru placă și colorații, apoi periaj profesional.

Când sub lucrare s-au acumulat depuneri care nu pot fi îndepărtate altfel, lucrarea fixată cu șuruburi poate fi demontată de medic, curățată temeinic și remontată. Faptul că laboratorul dentar este chiar în clinică ajută în astfel de situații, ca și în cazul unei mici reparații: nu se trimite nimic în alt oraș, nu așteptați săptămâni fără dinți. Tot pe loc se face și radiografia sau CT-ul de control, așa că vizita nu presupune alergat între cabinete.

Ședința nu doare și, pentru majoritatea pacienților, cea mai mare provocare este să stea cu gura deschisă vreo jumătate de oră. Dr. Croitoru glumește adesea că este singura vizită la stomatolog în care pacienții se plictisesc, și tocmai asta e ideea.

Foto: Dent Park

Candidatul ideal pentru o dantură fixă pe implanturi, pe termen lung

O lucrare fixă pe implanturi ține în timp când se potrivește cu omul care o poartă. Din experiența echipei, câteva tipologii de pacienți se regăsesc cel mai des în această categorie:

Pacientul trecut de 45-50 de ani cu proteză mobilă care nu mai stă, care nu mai poate mușca dintr-un măr și care vrea să mănânce și să râdă fără grija că se mișcă ceva în gură.

care nu mai stă, care nu mai poate mușca dintr-un măr și care vrea să mănânce și să râdă fără grija că se mișcă ceva în gură. Pacientul cu dinți compromiși parodontal , mobili, care a înțeles că nu mai pot fi salvați și preferă un plan clar în locul unor tratamente repetate fără final.

, mobili, care a înțeles că nu mai pot fi salvați și preferă un plan clar în locul unor tratamente repetate fără final. Pacientul care acceptă rutina: cinci minute seara pentru curățarea de sub lucrare și două vizite pe an la clinică.

Există și situații în care tratamentul nu este potrivit sau trebuie amânat: afecțiuni generale necontrolate, care se discută cu medicul de familie sau cu specialistul, un fumat intens pe care pacientul nu vrea să îl reducă, bruxism sever netratat sau, pur și simplu, imposibilitatea de a veni la controale. Nu sunt judecăți, sunt realități de care planul de tratament trebuie să țină cont încă de la consultație. Onestitatea în ambele direcții salvează timp, bani și nervi.

Semne că trebuie să veniți la control mai devreme

Între controalele programate, corpul vă trimite uneori semnale. Nu le ignorați și nu așteptați „să treacă de la sine”:

gingia sângerează la periaj sau este roșie și umflată în jurul unui implant;

apare un miros sau un gust neplăcut persistent, chiar dacă vă spălați corect;

simțiți că lucrarea „joacă” puțin, scârțâie sau clică la mușcătură;

s-a ciobit ori s-a fisurat un dinte din lucrare;

aveți durere sau presiune într-o zonă, mai ales la masticație.

Niciunul dintre aceste semne nu înseamnă automat că implantul este în pericol. Cel mai des este vorba de un șurub slăbit sau de o inflamație superficială, ambele ușor de rezolvat dacă veniți la timp. Un telefon și o vizită scurtă sunt mult mai simple decât o intervenție amânată.

Foto: Dent Park

Întrebări frecvente despre îngrijirea danturii fixe

Cât de des trebuie igienizată profesional o lucrare fixă pe implanturi?

De regulă, la fiecare șase luni. Medicul poate stabili un ritm mai des la pacienții cu tendință de acumulare rapidă a tartrului sau cu antecedente parodontale.

Pot scoate lucrarea acasă, ca să o curăț?

Nu. Lucrarea este fixă și numai medicul o poate demonta, cu instrumente dedicate, atunci când consideră necesar. Curățarea de acasă se face cu lucrarea în gură, cu ață, periuțe interdentare și irigator.

Pot folosi periuța electrică?

Da, fără probleme. Alegeți un cap cu peri moi și nu apăsați exagerat pe zona de contact dintre lucrare și gingie.

Locuiesc în străinătate. Cum mă descurc cu controalele?

Igiena zilnică este aceeași oriunde ați fi. Controlul și igienizarea se planifică în perioada în care veniți în țară, iar dacă între timp apare un semn de alarmă, un medic local poate face o evaluare, urmată de o discuție la distanță cu echipa care a realizat lucrarea.

Ce puteți face în continuare

Dacă aveți deja o lucrare fixă pe implanturi și a trecut mai mult de un an de la ultimul control, sau dacă vă gândiți la o dantură fixă și vreți să înțelegeți ce implică ea pe termen lung, o consultație este punctul firesc de plecare. Echipa Dent Park recomandă ca la această discuție să veniți cu întrebările pe care le aveți în minte, oricât de mici vi s-ar părea: despre rutina de acasă, despre calendarul controalelor sau despre ce se întâmplă dacă lipsiți o perioadă din București.

Consultația inițială este realizată de Dr. Adrian Croitoru, medic coordonator protetică și estetică dentară, iar CT-ul sau radiografia se fac în aceeași locație. Programarea se face prin formularul de pe site, iar echipa internă de call center vă contactează pentru a stabili ziua și ora potrivite. Restul vine de la sine, cu răbdare și cu o periuță moale.

Nume: Dent Park

Adresa: Bulevardul Eroii Sanitari 25, 050471 Sector 5 București