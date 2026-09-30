Cum știi dacă sistemul tău imunitar funcționează corect?

Sistemul imunitar are rolul de a-ți proteja organismul împotriva virusurilor, bacteriilor și a altor agenți care pot provoca îmbolnăviri. Atunci când funcționarea sa este afectată, organismul nu îți transmite întotdeauna un semnal clar, iar manifestările pot fi ușor puse pe seama altor cauze. Infecțiile frecvente sau care se vindecă greu, recuperarea lentă după o boală, vindecarea dificilă a rănilor ori oboseala persistentă pot indica necesitatea unei evaluări medicale. Aceste simptome nu înseamnă automat că există o problemă a sistemului imunitar, deoarece pot avea numeroase alte cauze.Pentru a afla ce se află în spatele acestor manifestări, medicul îți poate recomanda analize de laborator, alese în funcție de simptome, istoricul medical și starea generală de sănătate.

Care sunt semnele că sistemul tău imunitar ar putea fi slăbit?

Atunci când sistemul imunitar nu funcționează corespunzător, pot apărea anumite manifestări care se repetă sau persistă în timp. Printre semnele care pot necesita o evaluare medicală se numără:

● infecții respiratorii frecvente sau recurente;

● răni care se vindecă mai greu;

● oboseală persistentă, fără o cauză evidentă;

● infecții recurente, precum infecțiile urinare, herpesul sau candidozele;

● episoade persistente sau recurente de diaree;

● anemie persistentă;

● inflamații recurente sau fără o cauză clară.

Aceste manifestări nu indică automat un sistem imunitar slăbit și pot apărea în numeroase alte afecțiuni. De aceea, este importantă evaluarea medicală, iar analizele de laborator pot contribui la identificarea cauzei.

Ce analize evaluează funcționarea sistemului imunitar?

Nu există o singură analiză care să arate cât de „puternic” este sistemul imunitar. Evaluarea începe, de obicei, cu analize generale, iar medicul poate recomanda investigații suplimentare în funcție de simptome și istoricul medical.

● Hemoleucograma completă cu formulă leucocitară oferă informații despre numărul și tipurile de leucocite, celulele implicate în apărarea organismului. Este una dintre primele investigații recomandate pentru evaluarea generală.

● Proteina C reactivă (PCR/CRP) este un marker al inflamației și poate avea valori crescute în infecții și în alte procese inflamatorii.

● VSH este un alt marker nespecific al inflamației, interpretat de medic împreună cu simptomele și celelalte rezultate.

● Feritina reflectă în principal rezervele de fier ale organismului, dar poate fi influențată și de inflamație. Poate fi recomandată atunci când există, de exemplu, oboseală persistentă sau suspiciunea unui deficit de fier.

● Imunoglobulinele IgG, IgA și IgM pot fi măsurate pentru evaluarea componentei umorale a sistemului imunitar, mai ales în cazul infecțiilor recurente sau al suspiciunii unei imunodeficiențe.

● IgE total poate fi recomandat în anumite situații pentru evaluarea componentei alergice, însă valoarea sa nu stabilește singură diagnosticul unei alergii.

Hemoleucograma și markerii inflamatori precum PCR pot face parte din evaluarea inițială, însă nu reprezintă singuri un „test al imunității”. Medicul stabilește investigațiile necesare în funcție de manifestări și de contextul clinic.

Ce îți spune hemoleucograma despre imunitate?

Hemoleucograma cu formulă leucocitară oferă informații despre numărul și tipurile de globule albe, celule cu rol important în apărarea organismului. Aceasta evaluează leucocitele și distribuția principalelor tipuri: neutrofile, limfocite, monocite, eozinofile și bazofile.

Un număr scăzut al leucocitelor poate fi asociat, în anumite situații, cu o capacitate redusă de apărare împotriva infecțiilor, în timp ce valorile crescute pot apărea în infecții, inflamații sau alte afecțiuni. Modificările anumitor tipuri de leucocite pot oferi indicii suplimentare, de exemplu asupra unei infecții bacteriene sau virale ori a unei reacții alergice.

Rezultatele hemoleucogramei nu stabilesc singure cauza modificărilor, de aceea trebuie interpretate de medic împreună cu simptomele și celelalte investigații.

Ce îți spune proteina C reactivă (PCR)?

Proteina C reactivă (PCR sau CRP) este un marker nespecific al inflamației, a cărui concentrație poate crește rapid în organism în cazul unor infecții, în special bacteriene, dar și în boli inflamatorii sau autoimune. Valoarea sa trebuie interpretată împreună cu simptomele și celelalte rezultate ale analizelor.

Este importantă diferența dintre PCR standard, utilizată pentru evaluarea proceselor inflamatorii, și PCR ultrasensibilă (hs-CRP), care poate detecta concentrații mult mai mici și este utilizată în special pentru evaluarea riscului cardiovascular.

O valoare normală a PCR nu exclude însă o infecție virală, o boală autoimună sau o altă cauză a simptomelor persistente. Dacă manifestările continuă, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru stabilirea cauzei.

Când este recomandat să îți testezi imunitatea?

Medicul poate recomanda analize pentru evaluarea sistemului imunitar atunci când există manifestări persistente sau factori care pot influența răspunsul organismului. Printre situațiile în care pot fi indicate se numără:

● infecțiile frecvente, recurente sau neobișnuit de severe;

● recuperarea lentă după anumite infecții;

● suspiciunea unei imunodeficiențe;

● monitorizarea în timpul unor tratamente care influențează sistemul imunitar;

● efectuarea analizelor periodice recomandate de medic pentru evaluarea stării generale de sănătate.

Multe dintre analizele uzuale implicate în evaluarea inițială pot fi efectuate din aceeași recoltare de sânge, însă numărul și tipul probelor necesare depind de investigațiile recomandate.