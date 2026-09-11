De ce aleg tinerii o universitate economică

Studiile economice rămân, an de an, printre cele mai căutate opțiuni de către absolvenții de liceu, chiar și într-o piață a muncii tot mai influențată de digitalizare și inteligență artificială. Motivul nu este doar promisiunea unui salariu bun, ci versatilitatea unui asemenea parcurs: de la finanțe și contabilitate până la marketing, antreprenoriat sau administrație publică, o diplomă economică deschide mai multe direcții de carieră decât o specializare limitată.

La nivel global, generația care intră acum pe piața muncii pare mai degrabă pragmatică decât mai puțin ambițioasă: prioritizează stabilitatea și adaptabilitatea, nu doar „jobul de vis” imediat.

Un studiu realizat în rândul absolvenților și viitorilor absolvenți din SUA arată că 67% dintre ei ar accepta un salariu mai mic în schimbul unei siguranțe mai mari pe termen lung, iar 68% consideră totuși salariul un factor principal în alegerea unui job (sursă: Monster, 2026 State of the Graduate Report). Tendința se regăsește, sub o formă sau alta și în discuțiile despre alegerea unei facultăți: tinerii vor un domeniu care să le ofere simultan aplicabilitate practică și un fundal de siguranță.

Patru motive pentru care tinerii aleg o universitate economică

Versatilitatea unui parcurs economic

Economia este un domeniu larg, ceea ce reprezintă un avantaj pentru cineva care nu s-a decis încă exact ce carieră vrea. Un absolvent de studii economice poate lucra în bănci, în firme de audit și consultanță, în marketing, în administrație publică, în comerț și turism sau își poate deschide propria afacere. Spre deosebire de specializările foarte nișate, un parcurs economic lasă mai multe uși deschise și permite reorientarea pe parcursul carierei.

Stabilitate într-o piață a muncii în schimbare

Rolurile din economie, finanțe și administrarea afacerilor rămân, în mare parte, mai puțin expuse digitalizării complete decât alte tipuri de activități, mai ales atunci când presupun judecată, negociere sau relații cu clienții. Pentru o generație tot mai atentă la siguranța locului de muncă, acest lucru cântărește la fel de mult ca perspectiva unui salariu atractiv.

Deschidere internațională și componenta digitală

Tot mai mulți candidați caută programe cu predare în limbi străine și oportunități de mobilitate academică, de tip Erasmus. În același timp, economia digitală a adus în prim-plan roluri care combină pregătirea economică cu analiza de date, statistica aplicată sau business intelligence, cerute tot mai des de angajatori.

Antreprenoriat și independență profesională

Pentru mulți tineri, o facultate economică nu este doar o pregătire pentru angajare, ci și o bază pentru a-și deschide propria afacere. Cursurile de marketing, management, business sau finanțe oferă un fundament practic pentru cineva care ia în calcul, pe termen mediu, antreprenoriatul.

Despre ASE

Academia de Studii Economice din București este universitatea de referință din România în domeniul științelor economice, al afacerilor și al administrației publice, cu o istorie care începe în 1913.

La capitolul recunoaștere internațională, ASE are programe de licență și masterat cu acreditare EFMD și în curs de acreditare; Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ) deține deja această acreditare, cu o rată de angajare a absolvenților care se apropie de 100% (sursă: click.ro, 29 mai 2026). De asemenea, în privința recunoașterii internaționale, programe de studii universitare ale Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și ale Facultății Contabilitate și informatică de Gestiune beneficiază de acreditări din partea asociației profesionale Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Programul de licență „Administrație Publică” din cadrul Facultății de Administrație și Management Public este acreditat internațional de către Asociația Europeană de Acreditare a Programelor de Administrație Publică (EAPAA). Facultatea Bucharest Business School a obținut acreditarea din partea Association of MBAs (AMBA) pentru programele sale MBA, aceasta devenind prima și singura școală de afaceri din România din rețeaua AMBA. În clasamentele „by subject” ale QS pentru 2026, ASE apare în intervalul 351-400 mondial la Economics & Econometrics și 451-500 la Business & Management Studies, cu locul I la nivel național în ambele domenii (sursă: QS World University Rankings by Subject 2026). În ediția 2026 a clasamentului THE by Subject, universitatea este listată la Social Sciences (601-800) și la Business & Economics (801-1000).

Cât despre perspectivele de carieră, datele indică o rată de angajare de 86% a absolvenților în domeniul studiat, în primele 6 luni de la absolvire (Raport Rector 2025; cifră ce se actualizează anual). Componenta internațională este susținută de 11 programe de licență cu predare în limbi străine (opt în engleză, unul în franceză, unul în germană și Limbi moderne aplicate).

Interesul pentru studiile economice din România pare să crească și dincolo de granițe: la admiterea din 2026, câteva zeci de tineri români care au absolvit liceul în Germania, Italia și Spania au ales FABIZ pentru a-și continua studiile de business în România, față de doar 2-3 candidați de acest tip în anii anteriori. „Nivelul nostru, ca facultate, a crescut și a ajuns suficient de competitiv astfel încât să ne putem bate de la egal la egal cu universitățile din Vest”, a declarat Tănase Stamule, decanul FABIZ.

Admiterea la majoritatea facultăților ASE se face fără examen scris, prin concurs fără examen, pe baza mediei anilor de studii liceale și de la bacalaureat. Detalii despre calendar și înscriere se regăsesc pe pagina dedicată admiterii.

Întrebări pe care merită să și le pună un tânăr înainte de a alege o facultate economică

Înainte de decizia finală, câteva întrebări simple care pot clarifica alegerea:

• Ce tip de carieră îmi doresc pe termen lung: stabilitate într-un domeniu larg sau o specializare foarte concretă?

• Cât de importantă este pentru mine componenta internațională: limbi străine, mobilitate, colegi din alte țări?

• Mă atrage ideea de a-mi deschide, la un moment dat, propria afacere?

• Ce spun acreditările și clasamentele internaționale despre calitatea facultății/ programului la care mă gândesc?

• Cât costă, între taxe și cazare, și ce burse pot obține?