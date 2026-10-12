De ce renunță companiile la espressoarele proprii în favoarea abonamentelor de cafea

Pentru multe firme, cafeaua de la birou pare un cost mărunt, până când cineva face adunarea. Aparatul cumpărat cu câteva mii de lei, pachetele de cafea luate în grabă de la supermarket, decalcifierea amânată de la o lună la alta și defecțiunea care apare fix în săptămâna cu cele mai multe ședințe. De aceea, tot mai multe companii aleg un model diferit: abonamentul de cafea, în care espressorul profesional vine gratuit, iar firma plătește doar cafeaua pe care o consumă.

Cum funcționează un abonament de cafea pentru companii

Principiul e simplu. Furnizorul aduce la birou un espressor automat profesional, îl instalează, îl configurează și instruiește angajații cum să-l folosească. Aparatul rămâne proprietatea furnizorului, iar compania se angajează să cumpere cafeaua boabe de la acesta, cu livrare periodică. Mentenanța, curățarea, decalcifierea și eventualele reparații intră în serviciu.

Practic, firma nu mai administrează un aparat. Primește o cafea bună, la un cost lunar pe care îl poate estima de la început.

1. Nicio investiție inițială

Un espressor automat de calitate profesională, gândit pentru zeci sau sute de cafele pe zi, costă între câteva mii și câteva zeci de mii de lei. Pentru o firmă mică sau pentru un birou nou deschis, e o cheltuială greu de justificat pentru un echipament care nu ține de activitatea de bază.

În modelul cu abonament, aparatul este pus la dispoziție fără cost de achiziție, fără garanție bănească și fără chirie lunară. Banii rămân în firmă, pentru lucruri care chiar contează.

2. Costul devine previzibil

Să luăm un exemplu concret: un birou cu 15 angajați, fiecare cu două cafele pe zi, în 21 de zile lucrătoare. Rezultă aproximativ 630 de cafele pe lună. Dintr-un kilogram de cafea boabe se obțin în jur de 100 de espresso, deci consumul lunar ar fi de 6–7 kilograme.

Cu un abonament, aceasta e practic singura variabilă: câte kilograme de cafea comandă firma. Nu există facturi surpriză pentru piese, deplasarea tehnicianului sau înlocuirea unei râșnițe. Pentru departamentul financiar, cafeaua devine o linie de buget stabilă, nu o sumă de cheltuieli mărunte împrăștiate pe tot anul.

3. Mentenanța nu mai cade pe umerii biroului

Orice espressor automat are nevoie de curățare regulată, decalcifiere și, din când în când, de intervenția unui tehnician. În multe birouri, nimeni nu are timp de asta, iar aparatul ajunge să facă o cafea tot mai slabă sau se oprește de tot.

Într-un abonament, igienizarea și decalcifierea periodică sunt incluse, la fel și produsele de curățare. Dacă apare o problemă, intervenția se face de regulă în cel mult 24 de ore, iar dacă aparatul nu poate fi reparat pe loc, este înlocuit. Biroul nu rămâne zile întregi fără cafea.

4. Cafea de calitate, nu „ce s-a găsit la raft”

Diferența dintre o cafea făcută dintr-o boabă proaspăt prăjită, măcinată pe loc, și una dintr-un borcan de cafea solubilă se simte imediat. Abonamentele B2B oferă cafea de specialitate și permit rotația sortimentelor: blenduri tari (Arabica–Robusta), 100% Arabica rafinată sau prăjire medie pentru băuturi cu lapte.

Espressoarele profesionale pregătesc, în funcție de model, între 12 și peste 20 de tipuri de băuturi, de la ristretto și espresso lung până la flat white sau latte macchiato. Pentru angajați, e un beneficiu mic, dar vizibil zilnic. Pentru clienții care vin la întâlniri, e un semn de grijă.

5. Flexibilitate pe măsură ce firma crește

Contractele pot fi încheiate pe perioade diferite, de la 6 până la 36 de luni, iar frecvența livrărilor de cafea se stabilește în funcție de consum: săptămânal, la două săptămâni sau lunar. Dacă echipa crește, aparatul poate fi înlocuit cu unul de capacitate mai mare. Un birou de 5–10 persoane are nevoie de un espressor compact, în timp ce o companie cu 50 de angajați are nevoie de un aparat cu două râșnițe și rezervor mare sau racord direct la apă.

Comodat sau custodie: care e diferența?

Cele două denumiri apar des în ofertele de pe piață și creează confuzie. În practică, descriu același serviciu: aparatul este oferit gratuit companiei, în schimbul unui consum de cafea. Diferența ține de forma juridică a contractului. Comodatul este reglementat explicit în Codul Civil ca împrumut de folosință gratuit, motiv pentru care este termenul folosit cel mai des în contractele dintre firme. Cine vrea să înțeleagă în detaliu condițiile poate citi ce presupune un espressor în comodat pentru birou, de la instalare la încheierea contractului.

Ce să verifici înainte să semnezi

Nu toate abonamentele sunt la fel. Înainte de a alege un furnizor, merită clarificate câteva lucruri:

Consumul minim lunar. Majoritatea ofertelor cer un consum minim de cafea, de exemplu 2–3 kg pe lună pentru aparatele mici. Verifică dacă se potrivește cu dimensiunea echipei.

Majoritatea ofertelor cer un consum minim de cafea, de exemplu 2–3 kg pe lună pentru aparatele mici. Verifică dacă se potrivește cu dimensiunea echipei. Ce include mentenanța. Piese, deplasare, produse de curățare, aparat de rezervă: toate ar trebui să fie trecute clar în contract.

Piese, deplasare, produse de curățare, aparat de rezervă: toate ar trebui să fie trecute clar în contract. Timpul de intervenție. Un termen de 24 de ore e un standard rezonabil.

Un termen de 24 de ore e un standard rezonabil. Condițiile de încetare. Află ce se întâmplă dacă firma se mută sau își reduce echipa și cine ridică aparatul la final.

Află ce se întâmplă dacă firma se mută sau își reduce echipa și cine ridică aparatul la final. Posibilitatea de testare. Un furnizor serios îți permite să guști cafeaua și să vezi aparatul în funcțiune înainte de semnare.

Întrebări frecvente

Espressorul este cu adevărat gratuit?

Da, în sensul că firma nu plătește aparatul, chirie sau garanție. În schimb, se angajează să cumpere cafeaua de la furnizor, de obicei cu un consum minim lunar.

De la câți angajați merită un abonament?

De regulă, de la aproximativ 5 angajați în sus. Sub acest prag, consumul de cafea e prea mic pentru a atinge minimul cerut de majoritatea ofertelor.

Cât durează instalarea?

Între 30 și 60 de minute. Aparatul are nevoie de o priză, acces la apă și o suprafață stabilă.

Ce se întâmplă dacă aparatul se strică?

Furnizorul intervine, de obicei în maximum 24 de ore, iar dacă problema nu poate fi rezolvată pe loc, aparatul este înlocuit fără costuri suplimentare.

Pe scurt