Franța a capturat un petrolier din flota fantomă a Rusiei în largul insulei Réunion, anunță Emmanuel Macron

O navă din flota fantomă a Rusiei implicată în trafic ilegal de combustibili a fost sechestrată, luni, de Marina Franceză, la „sud de Reunion”, insulă franceză din Oceanul Indian, a anunțat Emmanuel Macron.

„În această dimineață, la peste 450 de mile marine sud de Reunion, Marina noastră națională a încercuit petrolierul DF Peak”, a anunțat președintele francez pe contul său de X - mesaj însoțit cu imagini din timpul intervenției.

„Franța este determinată să lupte împotriva flotei fantomă” a Rusiei, a adăugat Macron, referindu-se la navele vechi, fără asigurare și sub pavilion fals folosite de Kremlin pentru a ocoli sancțiunile.

„Această acţiune, desfăşurată în conformitate cu dreptul maritim internaţional, demonstrează hotărârea noastră de a apăra statul de drept şi de a combate orice formă de trafic ilicit, oriunde ar avea loc acesta”, a dat asigurări liderul francez.

Peste 700 de nave rusești se află pe lista de sancțiuni a UE

Mascat sub pavilionul Beninului, DF Peak este un petrolier inclus pe lista neagră a Uniunii Europene din cauza faptului că aparține flotei fantome a Kremlinului din 25 iunie 2024, când se numea Kaliningrad, notează AFP.

„Verificarea documentelor (...) a confirmat îndoielile asupra înșelăciunii cu privire la pavilionul arborat”, a precizat Statul Major al Forțelor Armate Franceze.

Peste 700 de nave din flota fantomă a Kremlinului se află în prezent la lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Franța confiscă un petrolier rusesc exact când Trump promovează motorina lui Putin

Anunțul lui Emmanuel Macron vine pe fondul creșterii îngrijorării europenilor în privința viitorului războiului din Ucraina, în condițiile în care președintele american Donald Trump se arată dispus să facă acorduri cu Vladimir Putin ocolind Congresul și să preia retorica Kremlinului.

Donald Trump a anunțat vineri că va suspenda unele sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei pentru a-i permite lui Vladimir Putin să livreze 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni pe piața americană și cea globală - o cantitate care nu-i impresionează pe experții în probleme energetice.

Acest anunț a provocat critici puternice la Washington și din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunțat o decizie „nedemnă” și „slabă” din partea lui Trump.

La rândul lui, Trump l-a acuzat pe Zelenski de scumpirea motorinei în SUA, i-a cerut să nu mai atace rafinăriile din Rusia și să renunțe la putere.

Uniunea Europeană și alți aliați, printre care Franța, Germania, Marea Britanie și Canada, și-au declarat sprijinul pentru Ucraina și Volodimir Zelenski în noua criză relațională cu Donald Trump.

Rusia atacă instalații energetice din Ucraina în pofida armistițiului anunțat de președintele SUA

Donald Trump a produs apoi confuzie printr-un alt anunț controversat, și anume cu privire la instaurarea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina „cu efect imediat”. La scurt timp după anunțul lui Trump, rușii au bombardat instalații energetice din Ucraina.

Volodimir Zelenski s-a declarat surprins de acest armistițiu, în timp ce regimul de la Moscova nu a făcut niciun comentariu. „Devine din ce în ce mai clar că Rusia refuză să accepte armistițiul energetic propus de Statele Unite și intenționează să continue atacurile sale teroriste aeriene împotriva poporului nostru”, a denunțat luni șeful statului ucrainean.