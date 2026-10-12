Trei muncitori români au fost găsiți morți într-o fosă septică, pe un șantier din Portugalia: alți 3 bărbați au scăpat cu viață

Trei muncitori români, cu vârste de 21, 24 și 40 de ani, au fost găsiți fără viață luni, 12 octombrie 2026, într-o fosă septică din Quinta do Lago, o zonă rezidențială exclusivistă din Loulé, sudul Portugaliei, unde efectuau lucrări de hidroizolație, relatează Observador. Tragedia a survenit în timpul unui accident de muncă, iar decesul acestora a fost constatat la fața locului.

„Trei muncitori de la o firmă de construcții au fost găsiți morți în Quinta do Lago, unde efectuau lucrări de hidroizolație”, a declarat pentru agenția Lusa o sursă din cadrul Comandamentului Teritorial Faro al GNR (Garda Națională Republicană). Potrivit aceleiași surse, echipele de intervenție au încercat să le salveze viața, însă fără succes.

Incidentul a mobilizat un efectiv de 30 de persoane și 13 vehicule de intervenție, conform datelor furnizate de Observador. Alte trei persoane, cu vârste între 50 și 52 de ani, au fost rănite în urma accidentului, dar au refuzat transportul la spital, primind îngrijiri la fața locului.

Deși autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele care au dus la decesul muncitorilor, postul public RTP a menționat posibilitatea unei intoxicații provocate de gazele acumulate în interiorul fosei septice. Totuși, această ipoteză este una preliminară, iar ancheta continuă pentru a stabili cauza exactă a tragediei.