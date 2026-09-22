Detaliul care îți poate schimba complet felul în care îți construiești ținutele în acest sezon

Violet intens, cristale Swarovski® și suficientă strălucire cât să schimbe complet un look. Da, nu e o enumerare care sa inspire tehnologie, însă cei de la Motorola, prin modelul Signature schimbă paradigma.

Știi genul acela de look foarte simplu, poate chiar construit exclusiv din piese basic, care devine brusc mult mai interesant datorită unei perechi de cercei supradimensionați, unor pantofi într-o culoare neașteptată sau unei genți care atrage toate privirile? Ei bine, în 2026, chiar telefonul intra se află pe lista accesoriilor care pot scoate o ținută din anonimat.

Oricât de surprinzătoare ți-ar putea părea afirmația asta, astăzi granița dintre tech și modă a devenit din ce în ce mai greu de delimitat. Și, dacă stai puțin să te gândești, era aproape inevitabil. Telefonul este unul dintre obiectele pe care le avem cel mai des cu noi, așa că felul în care arată a început să conteze aproape la fel de mult ca ceea ce știe să facă. Culorile, finisajele și detaliile nu mai sunt lucruri pe care le observăm abia după ce verificăm specificațiile, ci pot deveni chiar motivele pentru care un anumit model ne atrage atenția.

Foto: Motorola

Motorola a înțeles de ceva timp această nouă direcție și, în ultimii ani, a acordat tot mai multă atenție designului telefoanelor sale. Culorile alese împreună cu Pantone, finisajele care se îndepărtează de aspectul clasic al unui smartphone și edițiile speciale arată că brand-ul nu se mai gândește doar la ce vrem de la un telefon, ci și la cum vrem să arate.

Iar Motorola Signature Swarovski Edition, noul model din Brilliant Collection, e exemplul perfect că un telefon poate avea toate funcțiile pe care le aștepți de la un model premium și, în același timp, să arate atât de bine încât să-ți vină să-ți construiești ținuta în jurul lui.

Motorola a ales pentru această ediție nuanța PANTONE Violet Indigo, un violet profund care reușește să atragă atenția încă de la prima privire. Dar adevărata surpriză sunt cristalele Swarovski® care decorează telefonul și îl fac să arate diferit în funcție de lumină și de unghiul din care îl privești. Uneori violetul este cel care domină, alteori reflexiile cristalelor sunt cele care ies în evidență.

Foto: Motorola

Combinația dintre culoarea intensă, textura telefonului și cristalele care prind lumina îl scoate instantaneu din zona clasică de tech. Este genul de obiect pe care nu prea ai motive să-l ascunzi într-o husă și care poate deveni foarte ușor parte dintr-un look.

Tocmai de aceea, există o mulțime de feluri în care îl poți integra într-o ținută. Violet Indigo poate arăta la fel de bine alături de un costum negru oversized și un maiou alb, de jeans, o cămașă masculină și kitten heels sau de o rochie neagră elegantă și o pereche de sandale metalizate. Poate fi singurul accent de culoare într-un look all grey sau poate completa o ținută construită în jurul unor nuanțe puternice, precum burgundy, roșu, roz sau verde.

Iar cristalele Swarovski® îi dau inevitabil și aerul unei bijuterii. Așa că îl poți vedea la fel de ușor alături de o ținută de cocktail sau de gală, unde strălucirea lui continuă firesc restul look-ului, dar și într-o combinație casual, în care telefonul să fie singurul element glam.

Iar pentru ocaziile în care vrei sa mergi pentru un look sofisticat, căștile moto buds 2 plus, incluse in pachet, tot în nuanța PANTONE Violet Indigo și decorate, la rândul lor, cu cristale Swarovski® ajuta la conturarea imaginii perfecta. Împreună au ceva din farmecul unui set de bijuterii, doar că într-o variantă mult mai actuală.

Cristalele le dau un aer prețios, fără să le facă greu de purtat ziua, iar violetul le scoate suficient în evidență. Cu părul prins, pot completa foarte bine o pereche de cercei sau alte bijuterii, în timp ce, purtate cu părul desfăcut, rămân un detaliu care apare subtil printre șuvițe.

Și poate tocmai asta ne place cel mai mult la direcția aleasă de Motorola. În loc să încerce să facă un telefon premium cât mai cuminte și mai discret, brand-ul a mers în direcția opusă. Brilliant Collection nu se teme de culoare, de strălucire sau de ideea de "prea mult". Și, dacă ne uităm la moda ultimelor sezoane, nici nu ar avea vreun motiv să o facă.

Foto: Motorola

Cristalele au ieșit de ceva vreme din zona ținutelor rezervate exclusiv serii și au ajuns pe pantofi, genți, ochelari sau denim. Le purtăm cu tricotaje, sneakers sau piese sport, fără să mai așteptăm neapărat o petrecere ca să adăugăm puțină strălucire unei ținute. Privite așa, cristalele Swarovski® de pe Motorola Signature par mai degrabă în ton cu felul în care ne raportăm acum la accesorii decât o alegere extravagantă.

Dincolo de specificații, Motorola Signature rămâne însă genul de telefon pe care îl remarci înainte să afli ce procesor are sau câți megapixeli oferă camera. Și e ușor de înțeles de ce: PANTONE Violet Indigo, cristalele Swarovski® și designul său sunt greu de trecut cu vederea.