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Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți”

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Unitatea Mobila testare HPV
Unitatea Mobila testare HPV; Foto: Fundația Renașterea si NEPI Rockcastle
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10 orașe și 10.000 de investigații medicale oferite gratuit femeilor din România pe parcursul unui an

Fundația Renașterea lansează, cu sprijinul NEPI Rockcastle, campania națională

„Prevenția Salvează Vieți”

prin care prevenția și investigațiile medicale ajung mai aproape de femeile din România. Pe parcursul unui an, femei din 10 orașe vor putea beneficia gratuit de teste HPV și mamografii pentru depistarea precoce a cancerelor de sân și de col uterin. Laboratoarele Rețelei de Sănătate Regina Maria se alătură campaniei prin susținerea componentei de procesare a testelor HPV și interpretarea mamografiilor.

Campania s-a lansat, astăzi, la București, în cadrul unui eveniment organizat la Promenada Mall.

Bucureștencele vor beneficia de mamografii gratuite la Unitatea Mobilă a Fundației Renașterea care se va afla în perioada 5 – 23 octombrie în parcarea Promenada Mall, iar în parcarea Vulcan Value Center se va afla Unitatea Mobilă unde vor putea fi efectuate, gratuit, teste HPV, în limita locurilor disponibile prin programare.

Investigațiile sunt oferite gratuit în limita programărilor disponibile.

Programările se pot face începând cu data de 5 octombrie, prin telefon la numărul: 0756 713 652 sau pe www.fundatiarenasterea.ro și pot efectua testarea în perioada 5 – 23 octombrie, de luni până sâmbătă, între orele 10:00 – 18:00, teste HPV și între orele 10:00 – 16:00, pentru mamografii.

Până în prezent, unitățile medicale mobile din cadrul campaniei au ajuns la femeile din localitățile Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos unde au fost efectuate 204 mamografii, dar și la Shopping City Sibiu, unde au beneficiat de testare HPV 688 de femei și alte 488 au făcut mamografii gratuite.

„Am pornit această campanie de la convingerea construită în 25 de ani: prevenția trebuie să fie aproape de femei, iar accesul la investigații nu ar trebui să fie limitat de costuri. La Sibiu am realizat cât de mare este nevoia de astfel de programe. În primele ore de la deschiderea înscrierilor, toate locurile disponibile au fost ocupate, iar noi am căutat rapid soluții pentru a suplimenta numărul de programări. Pentru noi, acest lucru a însemnat mai mult decât o statistică – a fost o confirmare că femeile își doresc să se testeze atunci când prevenția le este accesibilă și că au încredere în demersurile Fundației Renașterea.

Cele 10.000 de investigații gratuite pe care ne-am propus să le oferim în cadrul campaniei reprezintă, pentru noi, ocazia de a aduce prevenția mai aproape de femei. Ne dorim ca fiecare femeie care află despre această campanie să nu mai amâne un control care poate face diferența. Pentru că atunci când prevenția devine un gest firesc, putem salva vieți, împreună.”, a declarat doamna Mihaela Geoană, Președinta Fundației Renașterea.

Campania se va desfășura pe parcursul unui an și va ajunge în mai multe mall-uri din portofoliul NEPI Rockcastle: Promenada Craiova, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Shopping City Ploiești, Shopping City Galați, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare și Shopping City Târgu Mureș.

Ne dorim ca la finalul campaniei să ajungem la 10.000 de investigații medicale oferite GRATUIT femeilor.

Mesajul campaniei este simplu și esențial: prevenția nu trebuie amânată, iar accesul la investigații medicale poate salva vieți.

Prevenția ajunge mai aproape de femei

În cadrul campaniei pot fi realizate: testul HPV – destinat femeilor cu vârsta de peste 18 ani, cu respectarea condițiilor de recoltare; mamografie – destinată femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Testul HPV poate depista infecția cu tipuri de HPV care pot duce, în timp, la apariția cancerului de col uterin. Dacă infecția sau modificările celulare sunt descoperite la timp, acestea pot fi urmărite și tratate înainte să evolueze către cancer. Cu cât este depistat mai devreme, cu atât șansele de prevenire a cancerului de col uterin sunt mai mari.

Mamografia este o investigație imagistică utilizată pentru depistarea precoce a cancerului de sân și poate identifica modificări suspecte înainte ca acestea să fie observate prin simptome sau prin palpare. În cadrul campaniei, mamografiile sunt oferite femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Fundația Renașterea invită femeile din București să se programeze și să își acorde timpul necesar pentru propria sănătate. Pentru că un test făcut la timp poate schimba un destin.

Prevenția Salvează Vieți.

***

Despre Fundația Renașterea

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea este o organizație de utilitate publică dedicată promovării sănătății femeilor, prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Prin proiectele și programele sale, Fundația Renașterea urmărește să faciliteze accesul femeilor la informație, prevenție și servicii medicale, inclusiv în comunitățile în care accesul la screening este mai dificil.

Pentru mai multe informații, vizitați www.fundatiarenasterea.ro

Despre NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de peste 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.

NEPI Rockcastle își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 795 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia, în valoare totală de aproximativ 760 milioane euro.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie - portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 18 ani, și echipa de peste 690 de specialiști cu un know-how unic în domeniu.

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com

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