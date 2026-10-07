CFR a sistat lucrările de refacere a canalizării la Gara Turnișor, din municipiul Sibiu, din lipsă de bani, deși a emis înainte ordinul de începere a lucrărilor. Locuitorii din zonă și angajații gării trăiesc de mai mulți ani în condiții insalubre.

CFR oprește lucrările la Gara Turnișor din lipsă de fonduri

Problema canalizării din Gara Turnișor, care afectează de ani buni locuitorii și angajații din zonă, rămâne nerezolvată din cauza lipsei fondurilor. Deși Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a emis un ordin de execuție pe 13 august 2026 pentru reabilitarea rețelei de canalizare, lucrările au fost oprite la scurt timp.

Potrivit unui răspuns transmis de CFR către publicația Turnul Sfatului, decizia de sistare a fost luată pe 27 august 2026, din cauza bugetului insuficient alocat.

Problemele canalizării din zona Gării Turnișor trenează de peste un deceniu, iar în ultimii șase ani, situația s-a acutizat, conducând în prezent la deversarea apelor uzate în sol și la formarea unor bălți insalubre în fața gării.

Mai multe persoane, afectate

Cel puțin cinci familii și angajații gării sunt nevoiți să suporte zilnic mirosurile neplăcute și riscurile sanitare generate de problema canalizării.

„Mi s-a transmis că nu mai sunt fonduri”, povestește unul dintre locuitori, care a asistat la vizitele făcute în zonă de către reprezentanții Regionalei CF Brașov și ai firmei Anasiarom Forest SRL, desemnată să execute lucrările.

Într-o primă etapă, o vidanjă a fost trimisă de la Alba Iulia pentru a evacua canalizarea, iar echipa tehnică a constatat că o parte din conductă este colmatată. Soluția propusă includea montarea unei guri de canal suplimentare și conectarea acesteia la rețeaua orașului. Cu toate acestea, planurile au fost abandonate odată cu anunțul CFR de suspendare a lucrărilor.