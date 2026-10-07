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Un bărbat din Berlin a devenit erou după ce a prins în brațe o fetiță de 6 ani care a căzut de la etajul trei al unui bloc din cartierul Neukölln.
Un incident dramatic s-a transformat într-un adevărat miracol pe o stradă din cartierul Neukölln, situat în sudul Berlinului, în Germania.
O fetiță în vârstă de șase ani a scăpat cu viață după ce s-a prăbușit de la o fereastră aflată la etajul al treilea al unui imobil, fiind salvată de un trecător care a acționat cu o rapiditate ieșită din comun, relatează rbb24.
Bărbatul, aflat pe trotuar chiar în fața clădirii, a observat la timp pericolul extrem în care se afla copila și s-a așezat sub fereastra de unde aceasta era pe cale să își piardă echilibrul.
În momentul în care micuța a căzut de la înălțime, salvatorul a reușit să o prindă direct în brațe, amortizând impactul puternic care i-ar fi putut fi fatal.
Poliția din Berlin a confirmat că, în urma intervenției eroice, fetița a scăpat fără răni grave care să îi pună viața în pericol.
Atât copilul, cât și bărbatul care a prins-o au fost preluați imediat de echipajele medicale sosite la fața locului și au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații amănunțite.
Evenimentul a mobilizat un număr mare de echipaje de intervenție, iar autoritățile germane au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care fetița a fost lăsată nesupravegheată și a ajuns într-o situație periculoasă. Reacția rapidă a bărbatului a fost lăudată de martori și de autoritățile locale, fiind considerată un adevărat miracol.