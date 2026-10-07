Un bărbat din Berlin a devenit erou după ce a prins în brațe o fetiță de 6 ani care a căzut de la etajul trei al unui bloc din cartierul Neukölln.

Un incident dramatic s-a transformat într-un adevărat miracol pe o stradă din cartierul Neukölln, situat în sudul Berlinului, în Germania.

O fetiță în vârstă de șase ani a scăpat cu viață după ce s-a prăbușit de la o fereastră aflată la etajul al treilea al unui imobil, fiind salvată de un trecător care a acționat cu o rapiditate ieșită din comun, relatează rbb24.

Bărbatul, aflat pe trotuar chiar în fața clădirii, a observat la timp pericolul extrem în care se afla copila și s-a așezat sub fereastra de unde aceasta era pe cale să își piardă echilibrul.

În momentul în care micuța a căzut de la înălțime, salvatorul a reușit să o prindă direct în brațe, amortizând impactul puternic care i-ar fi putut fi fatal.

Poliția din Berlin a confirmat că, în urma intervenției eroice, fetița a scăpat fără răni grave care să îi pună viața în pericol.

Atât copilul, cât și bărbatul care a prins-o au fost preluați imediat de echipajele medicale sosite la fața locului și au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații amănunțite.